الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

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الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

تايوان تستنفر قواتها العسكرية تحسبا لهجوم صيني

الصين تعتبر تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءا من أراضيها ولم تتخل أبدا عن فكرة استخدام القوة لإخضاع الجزيرة التي تعتبرها إقليما مارقا تحت سيادتها.

العرب  [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(5)]

قلق من تحركات الصين

تايبه - قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين الخميس، إن نشاط الصين العسكري المتكرر يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن بلادها تتابع ما يجري عن كثب.

وقالت تساي أمام ضباط كبار بالجيش في تايبه، إن الجزيرة تريد سلاما لكنها لا يمكن أن تدع “يوما واحدا يمر دون استعداد قتالي”.

وأضافت “في هذه المرحلة الزمنية، تؤثر بالفعل أنشطة الصين العسكرية المتكررة في شرق آسيا على أمن واستقرار المنطقة إلى حد ما”.

وتابعت “يسهم بلدنا دائما في أمن المنطقة واستقرارها، ولهذا يتعين على الجيش الوطني أن يتابع تحركات الجيش الصيني ويتخذ الإجراءات المناسبة حينما يتطلب الأمر ذلك لضمان سلامة البلد والمنطقة”.

وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءا من أراضيها ولم تتخل أبدا عن فكرة استخدام القوة لإخضاع الجزيرة التي تعتبرها إقليما مارقا تحت سيادتها.

وتتخذ بكين موقفا يزداد عداء تجاه تايوان منذ فازت تساي، زعيمة الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد لاستقلال الجزيرة، بانتخابات الرئاسة العام الماضي.ويعتقد المسؤولون الصينيون أن تساي تسعى لاستقلال الجزيرة رسميا، وهو ما يعد خطا أحمر بالنسبة لبكين، فيما تقول رئيسة تايوان إنها تريد سلاما مع الصين لكنها ستدافع عن أمن بلادها ونمط حياتها.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، هذا الأسبوع، إن القوات الجوية الصينية نفذت 16 جولة تدريبية قرب تايوان خلال العام الأخير، مشيرة إلى أن التهديد العسكري الصيني يزداد يوما بعد يوم. وقالت الصين مرارا إن تدريباتها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وفي بحر اليابان روتينية ولا تستهدف أي طرف ثالث.

وذكر رن قوه تشيانغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في بكين، أنه لن يكون هناك أي أثر سلبي للتدريبات على المنطقة وأن تدريب الجيش سيستمر ويصبح دوريا، مؤكدا أن تطوير الجيش الصيني “بمثابة قوة للسلام والاستقرار في المنطقة”.

وكانت الصين قد حذرت تايوان من فكرة “استخدام السلاح في رفض إعادة الوحدة”، حيث أبرزت وسائل إعلامها الرسمية صور طائرات صينية تحلق قرب الجزيرة.

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