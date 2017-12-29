مظاهرات ضد تبديد الأموال في غزة ولبنان وإهمال الإيرانيين

نزل المئات من الإيرانيين الخميس إلى الشوارع في محافظة مشهد، ثانية كبرى مدن البلاد للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة في البلد الغني بالثروات الطبيعية، فيما تنفق الحكومة الإيرانية أموالا طائلة على تسليح الجماعات المتطرفة في الخارج ودعم الإرهاب.

العرب

أموالنا تصرف على الخارج

طهران - انتفض المئات من الايرانيين، في كل من يزد في الجنوب وشاهرود في الشمال وكاشمر في شمال شرق البلاد، ضد سياسة الإنفاق التي تتبعها الحكومة، ما عمق خصاصتهم وأضعف مقدرتهم الشرائية.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل “الموت للدكتاتور” و”لا غزة ولا لبنان، حياتي لإيران”، في إشارة إلى الغضب في بعض الدوائر من تركيز الحكومة على القضايا الإقليمية بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد.

وذكرت “شبكة أخبار نظر” المحلية أن معظم التظاهرات استهدفت بشكل مباشر حكومة الرئيس حسن روحاني، فيما أظهرت تسجيلات فيديو بثت على تطبيق تلغرام أشخاصا في مشهد، التي تعد مركزا دينيا هاما في إيران، وهم يهتفون “الموت لروحاني”.

وكتب بيام برهيز رئيس تحرير “نظر” على تويتر “من غير الواضح من هو الشخص أو الجماعة التي نظمت هذه الاحتجاجات، لكن معظم الشعارات موجهة ضد روحاني”، مشيرا إلى أن رسالة تدعو إلى عدم التظاهر بسبب غلاء الأسعار تم تداولها مؤخرا على تلغرام.

وواجهت السلطات الأمنية المطالب الاجتماعية للمتظاهرين عبر استعمال القوة وإطلاق حملة اعتقالات.

وقال محافظ مشهد محمد رحيم نورزيان إن “التظاهرة غير قانونية”، مضيفا “تم اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة محاولة تخريب الممتلكات العامة”، فيما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الاحتجاجات نظمها “أعداء الجهورية” و”مناهضو الثوريين”.

وأكد مركز الإحصاءات الإيراني أن نسبة البطالة بلغت 12.4 بالمئة العام الجاري وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 1.4 بالمئة عن العام الماضي، حيث يوجد 3.2 مليون عاطل عن العمل في إيران فيما يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من نقص الاستثمارات وسوء التصرف في الأموال، حيث يؤكد خبراء أن نسبة البطالة سترتفع مجددا العام المقبل، ما يمهد الطريق نحو احتقان اجتماعي قد يؤدي إلى انتفاضة ضدّ النظام.

محمود أحمدي نجاد: صادق لاريجاني عديم الكفاءة وعليه تقديم استقالته من منصبه

ويعتقد الكثير من الإيرانيين أن وضعهم الاقتصادي لم يتحسن بسبب الفساد وسوء الإدارة وصرف الأموال على الأجندات الخارجية، حيث يقبع الكثير تحت خط الفقر فيما تمنح الحكومة الإيرانية تمويلا لدعم الاقتصاد السوري.

ولم يقتصر المرشد الإيراني على قمع المحتجين بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة بل تعدى ذلك إلى ضرب معارضيه السياسيين وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

ووفقا للمكتب الإعلامي لخامنئي على شبكة الإنترنت، فإن المرشد الإيراني قال “إن الذين كانوا يتولون سلطة البلاد وكل الإمكانات كانت بيدهم بالأمس، يجب ألا يتحدثوا ضد البلاد، بل العكس عليهم الرد على الادعاءات التي تطلق بحقهم مع تحمل المسؤولية”.

وأضاف خامنئي أن “السلطة القضائية لا تخلو من الأخطاء، وأدرك جيداً المشاكل التي تواجهها السلطتان القضائية والتنفيذية، ولكن يجب النظر إلى السلبيات والإيجابيات معا”.

وحذّر المرشد الإيراني من محاولات بعض التيارات في الداخل التي قال إنها “تصبّ في مصالح الأعداء”، معتبرا “بث اليأس في نفوس الشعب، وتوجيه الاتهامات ونشر أكاذيب الأعداء جملة من الأعمال التي ما زال يمارسها البعض”.

وتابع “هؤلاء الذين يُفرحون الأعداء بتسريب اليأس في نفوس الشعب وجيل الشباب يجب أن يُقدموا إجابات واضحة حول تصرّفاتهم”، مؤكداً على أن “النقد يجب أن يكون عادلاً ومسؤولاً لا نقداً مرفقاً بتوجيه الاتهامات”.

وكان أحمدي نجاد، الذي يواجه تهما بـالفساد، قد أعلن في وقت سابق أنه سيدلي بتصريحات ضد السلطة القضائية في حال لم تقدم وثائق ومعلومات بحقه إلى الرأي العام.

وردا على تصريحات أحمدي نجاد، وصف المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني ايجئي، نجاد بأنه “فاقد للصحة العقلية”، مضيفا ” “قضيته ستحال إلى الطب الشرعي إذا لزم الأمر”.

وتوترت علاقة نجاد برئيس السلطة القضائية في إيران، عقب الحكم بسجن نائبه السابق حميد رضا بقائي، 63 عاما بتهمة اختلاس المال العام، فيما تؤكد مصادر محلية إيرانية أن سجن بقائي، جاء على خلفية عصيانه لأوامر المرشد، الذي دعاه إلى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية. وانتقد الرئيس الايراني السابق، الأحكام الصادرة عن رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، متهما إياه بعدم الكفاءة وخرق القوانين التي كان “عليه أن يلتزم بها أكثر من أي شخص آخر”، داعيا إياه إلى الاستقالة.

ونقلت وكالة “ميزان” الإيرانية عن رئيس مجلس صيانة الدستور دولت أبادي قوله إن “أحمدي أطلق عبارات مسيئة وزعم أن معاونه المتهم يحتجز في سجن كسجون هارون الرشيد أو غوانتانامو”.

وكان نجاد قد هاجم، في وقت سابق، أداء السلطة القضائية قائلا إن “صمت القضاء على اعتقال بقائي والتشهير به في وسائل الإعلام أمر مثير للقلق”.

ودعا الرئيس الإيراني السابق، المرشد خامنئي للتدخل، واصفا بقائي بأنه أخوه وقدم خدمات للشعب الإيراني خلال مسؤولياته السابقة.

وقال المدعي العام في طهران” إن نقاطا في دعوة أحمدي نجاد بخصوص اعتقال معاونه، تحتوي على مضمون إجرامي يمكن أن يعاقب عليه”.

وحكمت السلطات القضائية الإيرانية على حميد رضا بقائي، نائب الرئيس الإيراني الأسبق، بالسجن 63 عاما بتهمة اختلاس المال العام، في عقوبة تعتبر الأقسى منذ عقود.

وقال بقائي “أود إبلاغ شعب إيران الحبيب بأن السيد صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية الإيرانية حكم علي بالسجن 63 عاما”.

وأضاف أن القضاء يتهمه بفتح 63 حسابا بنكيا واختلاس مبالغ كبيرة من أموال الدولة، واصفا التهم بالـباطلة، حيث شهدت محاكمته انتهاكات متكررة للقانون.