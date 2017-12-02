الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

5 عقول للمستقبل

بعد قيامهم بحل الألغاز الرئيسية المتعلقة بالعالم المادي والعالم البيولوجي، حوّل العلماء والفنيون اهتماماتهم بصورة متزايدة مؤخرا نحو فهم العقل البشري والدماغ.

العرب إبراهيم الجبين [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(24)]

كلما حاولت الهروب من الحديث عن التكنولوجيا حين أتناول المستقبل، تعيدني التكنولوجيا من جديد إلى سيرتها. والظاهر أنه لن يكون هناك غد مستقل عن التقنيات الحديثة الذكية.

بعد يومين يبدأ العام الجديد 2018 ونكون قد اقتربنا خطوة من ذلك المستقبل الغامض الذي يحاول العلماء تلمّسه وسط هذه الرؤى الضبابية المتداخلة والمتناقضة التي تفرض علينا السؤال: كيف ستكون البيئة التي سيعيش فيها أطفالنا غدا؟

في كتابه الصادر عن مطبوعات هارفرد للأعمال في بوسطن والمعنون بـ“خمسة عقول من أجل المستقبل” يقول صاحب الدماغ النظيف هوارد غاردنر إن التكنولوجيا لم تكن مضطرة، بخلاف العلوم، إلى أن تقوم بخدمة الاكتشافات المفاهيم والمعادلات الرياضية التي ميزت الـ500 سنة الماضية. وذلك كان “السبب الذي جعل الصين عام 1500 تبدو من نواح عدة أكثر تقدما من مثيلاتها الأوروبية أو الشرق أوسطية. إذ يمكن للمرء أن يصنع بإحكام أدوات كتابة عملية وساعات وذخيرة مدفع، وأجهزة لتحديد الاتجاهات (البوصلة) وأدوية طبية حتى في غياب نظريات علمية مقنعة”.

وبالفعل فبعد قيامهم بحل الألغاز الرئيسية المتعلقة بالعالم المادي والعالم البيولوجي، حوّل العلماء والفنيون اهتماماتهم بصورة متزايدة مؤخرا نحو فهم العقل البشري والدماغ.

يقول غاردنر إن التعليم ضمنيا وحتما قضية أهداف وقيم إنسانية، ويتمنى لو كانت هذه الجملة تعلو بشكل بارز فوق مكتب كل من يتولى صناعة السياسة. لكنه يقدم تحذيرين هامين جدا حول ذلك. الأول أنه لا يمكن للعلم أبدا أن يشكل تعليما كافيا ولا يمكن له أن يقول لك ماذا تفعل في الصف أو في العمل، لأن ما تفعله يجب أن يتقرر عن طريق نظام القيم الخاص بك، بينما ليس للعلم ولا للتكنولوجيا نظام قيم داخلي.

التحذير الثاني هو أن العلم، حتى مع انضمام الهندسة والتكنولوجيا والرياضيات، ليس المجال المهم الوحيد للمعرفة، ويرى غاردنر أن هناك مجالات أخرى هامة تستحق أن تحظى بتركيزنا، مثل الآداب والإنسانية والفنون والتربية المدنية واللطف والكياسة والأخلاق والصحة والسلامة والتدريب الجسماني.

ومن هنا انقسمت العقول إلى عقل متخصص وآخر تركيبي وثالث إبداعي، ورابع محترم وخامس أخلاقي. لكن هذه العقول تتواجد مجتمعة في عقل الإنسان، ويجري تنشيط بعضها على حساب بعضها الآخر.

بيئة المستقبل نصنعها نحن، بوعي مخاطر الانزلاق خلف أي من عقولنا دون خلق توازن مع بقية الذكاءات المتعددة التي نتمتع بها.

إبراهيم الجبين

:: مقالات أخرى لـ إبراهيم الجبين

5 عقول للمستقبل, 2017/12/29

رسالة من تحت الثلج , 2017/12/22

2045, 2017/12/15

حَمَام القدس, 2017/12/08

'عبد' القرن الـ21 ظاهرة تبررها التشريعات الدينية في ليبيا كما في سنجار, 2017/12/02

أرشيف الكاتب

إبراهيم الجبين

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

التحالف العربي يتهم المنسق الأممي بالانحياز إلى الحوثيين

2017-12-29

حفتر يدعم الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة السياسية في ليبيا

2017-12-29

قضية مقتل السفير الروسي في أنقرة تعود إلى الواجهة

2017-12-29

حظر أممي على سفن كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم

2017-12-29

بوتين: انفجار سان بطرسبورغ 'عمل إرهابي'

yesterday 08:14:17

مقاتلون أكراد في سوريا يعتقلون جهاديا فرنسيا

yesterday 06:59:15

الجيش الليبي يدعم الانتخابات بشرط الإشراف الدولي

yesterday 07:39:36

اتفاق روسي أميركي على الانتقال إلى المفاوضات مع كوريا الشمالية

yesterday 07:07:49

إجلاء حالات مرضية عاجلة من الغوطة الشرقية

yesterday 08:27:34

التحالف الدولي: النظام السوري يسمح لداعش بالتحرك في مناطقه

yesterday 10:06:59

:: اختيارات المحرر

تونسيون لأردوغان: هنا تونس.. لا ثانية لا ثالثة لا رابعة

عودة السينما ودور العرض في السعودية.. قطرة سيعقبها مطر

زيارات الأطفال لحدائق الحيوانات تعالج عدوانيتهم

بلوغ الفتيات المبكر مرتبط بمشكلات سلوكية في مرحلة الرشد

النحت ضيف مبجل في بيروت والحجر ذاكرة المكان

المدينة الملونة مشروع مصري يرسم الفرح على جدران الفقراء

شرطي ينظم حركة السير برقصة مايكل جاكسون

شاكيرا ترجئ جولتها في الولايات المتحدة وكندا

باحث يكتشف صدفة زجاجا يلتحم تلقائيا

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا