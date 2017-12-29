باحث يكتشف صدفة زجاجا يلتحم تلقائيا

الباحث الياباني في جامعة طوكيو يو ياناغيساوا يكتشف صدفة نوعا من الزجاج يمكن إصلاحه بكل بساطة من خلال الضغط على أجزائه المحطمة.

العرب

زجاج أكثر استدامة

طوكيو – اكتشف باحث ياباني صدفة نوعا من الزجاج يمكن إصلاحه بكل بساطة من خلال الضغط على أجزائه المحطمة، لكن لا بد على الأرجح من انتظار سنوات عدة قبل تعميم هذا الابتكار في مجال الصناعة.

وصرح يو ياناغيساوا الباحث في جامعة طوكيو بأنه اكتشف هذه المادة الجديدة صدفة عندما كان يدرس تركيبات لاصقة يمكن وضعها على المساحات الرطبة.

وكسر الباحث البالغ من العمر 33 عاما في إطار تجربة أجراها في المختبر، قطعة صغيرة من هذا الزجاج ثم قرب الجزأين من بعضهما البعض وضغط عليهما لمدة 30 ثانية تقريبا وسط الحرارة السائدة قبل أن يلتحم الزجاج ويشكل مجددا قطعة واحدة.

وهذا الزجاج العضوي القريب من الأكريليك مصنوع من مزيج من البوليمر والبولي اثير والثيوريا التي تعطي للزجاج مواصفاته اللاصقة، بحسب ياناغيساوا.

وقد يساعد هذا الابتكار على إطالة صلاحية استخدام منتجات زجاجية كثيرة، على حد قول الباحث الذي أوضح أن النموذج ليس كاملا بعد، إذ أنه يفقد صلابته مع ارتفاع الحرارة. وأقر بأن أهمية هذا الاكتشاف ليست أن “الزجاج قادر على إصلاح نفسه بل المساعدة على تصميم زجاج أكثر استدامة”.

وتشكل المواد ذاتية التجدد محورا مهما في مجال التطوير والبحث في العالم.