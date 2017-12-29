شرطي ينظم حركة السير برقصة مايكل جاكسون

شرطي السير الهندي رانجيت سينغ ينظم حركة المرور في شوارع الهند الفوضوية برقصة 'السير على سطح القمر' الشهيرة لملك البوب مايكل جاكسون.

العرب

هواية تخفف وطأة الزحام

نيودلهي – يذكر شارباه بالمغني البريطاني الراحل فريدي ميركوري وهو معجب بعالم بوليوود السينمائي، إلا أن أكثر ما يلفت الانتباه لدى شرطي السير الهندي رانجيت سينغ هو خطواته المستوحاة من رقص ملك البوب مايكل جاكسون، في شوارع الهند الفوضوية.

ولا يمكن للسائقين إلا أن يلتفتوا بانتباه إلى خطوات الشرطي البالغ من العمر 38 عاما والتي تذكر برقصة “مونووك” (السير على سطح القمر) الشهيرة للفنان الأميركي الراحل، عبر تقاطعات الطرق شديدة الاكتظاظ متجنبا عربات ريكشو للنقل والشاحنات في وسط إندور البالغ عدد سكانها مليوني نسمة.

وقال سينغ “أنا من المعجبين كثيرا بمايكل جاكسون منذ سنوات وأنا استوحي من خطوات مونووك لإدارة حركة السير منذ 12 عاما. في البداية كان الناس يذهلون إلا أن الأمر أدى إلى نتيجة إيجابية جدا وبات شعبيا جدا عبر السنين”.

وأكد شرطي السير بعد يوم مضن أمضاه في الشارع أن “مهمة تنظيم السير متعبة وسط الضجة والتلوث وسائقي الدراجات النارية المتهورين إلا أن رقصة القمر تمتّع السائقين والمتنقلين في الشارع وتخفف وطأة الزحام”.

واستحال سينغ ظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع متابعة نحو 50 ألف شخص لنشاطاته عبر موقع فيسبوك، فيما ينشر أشخاص شهدوا خطواته في الشارع أشرطة فيديو عبر منصات تبادل التسجيلات يوميا.

وشدد سينغ على أن عدد المخالفات المرورية في تقاطع المحكمة العليا حيث يمضي غالبية أيامه تراجع على مر السنين بشكل ملحوظ.

وتدرس جامعة هندية الآن الوسائل التي يعتمدها سينغ لترى إن كانت أدت إلى تراجع أزمة السير أيضا. وشوارع المدن الهندية معروفة عبر العالم بأزمات السير الخانقة.

أما السائقون الذين يواجهون في الأساس الحفر المنتشرة على الطرقات والإشارات المرورية السيئة، فغالبا ما يصبون جام غضبهم على عناصر الشرطة الذين يحاولون التخفيف من عبء المشكلة والحفاظ على سلامة المارة.

وأشار سينغ إلى أن بعض السائقين الشباب في الهند دفعوا حياتهم ثمنا للقيادة المتهورة. وأوضح “لقد انتشلت جثث أكثر من 40 شابا من الشارع بعد حوادث وقعت على مر السنين وأشعر بأسف كبير” على هذه الخسائر.

وأكد شرطي السير “جل ما أريده هو أن يبقى الشباب بأمان وأن يتبعوا قواعد” السير.

وكان زملاء سينغ حذرين في البداية عندما راح يعتمد خطوات المغني الأميركي الشهير الراحل للفت الانتباه وإدارة حركة السير إلا أنهم باتوا يتفاعلون الآن مع هذه الطريقة الخارجة عن المألوف. وبات سينغ يدرب زملاء له على هذه الرقصة.

وقال “أهلي فخورون جدا بي لأني أقوم بعملي بشغف كبير وبطريقة ابتكارية تشتمل على خطوات مايكل جاكسون”.