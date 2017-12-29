الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

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الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

متفرقات: موراي يعود إلى ملاعب التنس

كيفن دورانت يقود فريقه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب إلى الفوز على ضيفه يوتا جاز.

العرب  [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(22)]

غياب بداعي الإصابة

أكد البريطاني أندي موراي أنه سيعود إلى ملاعب كرة المضرب الأحد في دورة بريزبين الأسترالية بعد غياب عدة أشهر بسبب الإصابة. وصرح موراي “أريد أن أدافع بعقلانية عن فرصي وأن أحاول الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة. لكن في البداية، يجب أن أتحسن بدنيا. لم أكن في حال جيدة خلال فترات طويلة من العام 2017، وبدأت الآن بالتحسن، لكن هذه المسيرة تستغرق بعض الوقت”. وأكد المصنف أول في العالم سابقا أنه سيكون متحفزا من أجل تحقيق المجد في البطولات الكبرى.

قاد كيفن دورانت فريقه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب إلى الفوز على ضيفه يوتا جاز 126-101 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بتسجيله 21 نقطة. وحقق غولدن ستايت فوزه الثاني تواليا، والتاسع في آخر 10 مباريات والثامن والعشرين منذ بداية الموسم (مقابل 7 هزائم)، وابتعد في صدارة المنطقة الغربية، لكن لا يزال هيوستن روكتس (25 مقابل 7) يملك فرصة العودة إلى انتزاع الصدارة مجددا لأنه خاض 32 مباراة مقابل 35 لمنافسه.

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول، عن منصبه بعد تلقيه عرضا لتولي تدريب منتخب أوغندا. ويتصدر الإسماعيلي الدوري الممتاز حاليا برصيد 37 نقطة، واختتم ديسابر مسيرته الناجحة مع فريق الدراويش بالفوز على الرجاء 5-0 ضمن منافسات المرحلة الـ16 من الدوري الممتاز. وأصدر مجلس إدارة الإسماعيلي بيانا رسميا للجماهير كشف فيه أسباب الرحيل المفاجئ ورغبة المدير الفني الفرنسي الجادة في الانتقال إلى تدريب المنتخب الأوغندي.

فاز تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في كرة القدم العربية لعام 2017. وأعلن عن فوز تركيآل الشيخ باللقب خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، المقام حاليا بمدينة جميرا، تحت رعاية الشيخ حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي. وكان تركي آل الشيخ قد تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية في 6 سبتمبر. وأصدر تركي آل الشيخ عدة قرارات بارزة غيّرت مسار الرياضة السعودية.

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