أبرز تغريدات العرب: الانتصار الحقيقي أن تحافظ على إنسانيتك

nicechance7@
كن مستمعاً جيداً لتكن متحدثاً لبقا.
FatmaMini@
FatmaMini@
في سوريا نحن مسلمون منذ 1439 سنة ومسيحيون منذ 2017 سنة ولكن الاهم أننا سوريون منذ أكثر 7000 سنة سوريا أصل الحكاية.
hammad676@
hammad676@
#العام_الجديد_بكلمة لا خروج من عنق الزجاجة سوى بتغيير الأفكار والقناعات السابقة أدركوا النور... فيما أنتم قابعون في الظلام!
samerabuhawash@
samerabuhawash@
في العموم، هناك قدر هائل من البلادة في معظم ما يقال عبر التواصل الاجتماعي، ويتجلى ذلك في المجالين السياسي والثقافي. نقص ضخم في منسوب الذكاء واستسلام للسائد.
abulmozn@
abulmozn@
على الإعلامي أن يبقى مشاكسا وعلى المتضررين اللجوء لحضن خالتهم.
Yaldrawshea@
Yaldrawshea@
أعمق سؤال وجودي سمعته في حياتك هو سؤال غنته رشا رزق في أغنية الشارة لمسلسل (ريمي) لما كنت تشوف سبيستون "دروبٌ قد قطعتيها؛ أفينا البُعد أم فيها؟"
AbdullahKhattaf@
AbdullahKhattaf@
الفقه الإسلامي أباح للرجل كل شيء وحرم على المرأة كل شيء وجعل من النساء مجرد مجرمات ويجب أن يتم قمعهن!!
HarukiMukarami@
HarukiMukarami@
يأتي الحب فجأة ولا يمكن التنبؤ بقدومه...
7akeem1@
7akeem1@
إن الحياة حفر متتابعة تقودك إلى حفرتك الأخيرة تحت التراب، لكل منّا نصيبٌ معلومٌ من الحفر؛ والهناء فيها يتطلب التوقف عن عدّها فقط استمتع بالوقوع كل مرة.
k7L@
k7L@
أحسنوا النوايا، فعليها ترزقون.
Salwa_Abbes@
Salwa_Abbes@
الانتصار الحقيقي هو أن تحافظ على إنسانيتك وعقلانيتك في هذا العالم المجنون.
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