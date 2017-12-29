الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

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الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

أبرز تغريدات العرب: الانتصار الحقيقي أن تحافظ على إنسانيتك

العرب  [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(19)]

nicechance7@

كن مستمعاً جيداً لتكن متحدثاً لبقا.

FatmaMini@

في سوريا نحن مسلمون منذ 1439 سنة ومسيحيون منذ 2017 سنة ولكن الاهم أننا سوريون منذ أكثر 7000 سنة سوريا أصل الحكاية.

hammad676@

#العام_الجديد_بكلمة لا خروج من عنق الزجاجة سوى بتغيير الأفكار والقناعات السابقة أدركوا النور... فيما أنتم قابعون في الظلام!

samerabuhawash@

في العموم، هناك قدر هائل من البلادة في معظم ما يقال عبر التواصل الاجتماعي، ويتجلى ذلك في المجالين السياسي والثقافي. نقص ضخم في منسوب الذكاء واستسلام للسائد.

abulmozn@

على الإعلامي أن يبقى مشاكسا وعلى المتضررين اللجوء لحضن خالتهم.

Yaldrawshea@

أعمق سؤال وجودي سمعته في حياتك هو سؤال غنته رشا رزق في أغنية الشارة لمسلسل (ريمي) لما كنت تشوف سبيستون "دروبٌ قد قطعتيها؛ أفينا البُعد أم فيها؟"

AbdullahKhattaf@

الفقه الإسلامي أباح للرجل كل شيء وحرم على المرأة كل شيء وجعل من النساء مجرد مجرمات ويجب أن يتم قمعهن!!

HarukiMukarami@

يأتي الحب فجأة ولا يمكن التنبؤ بقدومه...

7akeem1@

إن الحياة حفر متتابعة تقودك إلى حفرتك الأخيرة تحت التراب، لكل منّا نصيبٌ معلومٌ من الحفر؛ والهناء فيها يتطلب التوقف عن عدّها فقط استمتع بالوقوع كل مرة.

k7L@

أحسنوا النوايا، فعليها ترزقون.

Salwa_Abbes@

الانتصار الحقيقي هو أن تحافظ على إنسانيتك وعقلانيتك في هذا العالم المجنون.

تابعوا

ArabicWikipedia ‏@

ويكيبيديا العربية

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