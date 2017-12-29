الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

الركراكي ينفي عرض الترجي التونسي

إدارة الترجي الرياضي التونسي تبحث عن البديل للمدرب فوزي البنزرتي بعد أن قبل رئيس النادي استقالته.

العرب  [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(22)]

نفى وجود اي عروض من الترجي

الرباط - كشف وليد الركراكي المدير الفني لنادي الفتح الرباطي، حقيقة عرض نادي الترجي التونسي، بعد انتشار تلك الأنباء في وسائل الإعلام خلال المرحلة الماضية. وقال الركراكي في تصريحات صحافية “لم يتصل بي أي مسؤول من الترجي، كل ما أثير في الفترة الأخيرة لا أساس له من الصحة”. وكانت العديد من الأنباء قد أكدت أن الترجي التونسي مهتم بالتعاقد مع الركراكي بعد استقالة فوزي البنزرتي.

وتابع “هذا الكلام من المؤكد أن وراءه وكلاء الأعمال، الذين يريدون تسويق اسمي في سوق الانتقالات، لكن هذه الشائعات لن تؤثر علي أو على تركيزي”. وأضاف “الترجي فريق كبير، لو كان الأمر حقيقة لاتصلوا بي، أريد تأكيد أني لن أستغل هذه الشائعات للرفع من أسهمي”.

وصرّح قائلا “أشعر بالراحة داخل فريقي، ولدي عقد يربطني بالفتح إلى عام 2020، أنا مدرب محترف وأحترم هذا العقد”. وواصل “كانت هناك اتصالات من الهاتف بأرقام تونسية، أعتقد أنها من وكلاء أعمال، لذلك آثرت عدم الرد عليها، خاصة أني لا أميل للتعامل مع الوكلاء”. واختتم “أريد من مسؤولي الترجي أن يعرفوا أني بعيد كل البعد عن كل هذه الشائعات، ولم أكن وراءها”.

وشرعت إدارة الترجي الرياضي التونسي في البحث عن البديل للمدرب فوزي البنزرتي بعد أن قبل رئيس النادي الاستقالة. واتجهت النية للتفاوض مع المدرب المغربي وليد الركراكي، الذي كان قريبا من النجم الساحلي في وقت سابق، والبرتغالي باولو دوارتي الذي درب الصفاقسي في 2016.

:: اقرأ أيضاً

مهمة سهلة للعراق أمام اليمن في خليجي 23

سيتي يواصل زحفه نحو لقب الدوري الإنكليزي

نفوذ عربي في قارتي أفريقيا وآسيا

مونديال 2018.. الفرصة الأخيرة لميسي ورونالدو

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

التحالف العربي يتهم المنسق الأممي بالانحياز إلى الحوثيين

2017-12-29

حفتر يدعم الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة السياسية في ليبيا

2017-12-29

قضية مقتل السفير الروسي في أنقرة تعود إلى الواجهة

2017-12-29

حظر أممي على سفن كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم

2017-12-29

بوتين: انفجار سان بطرسبورغ 'عمل إرهابي'

yesterday 08:14:17

مقاتلون أكراد في سوريا يعتقلون جهاديا فرنسيا

yesterday 06:59:15

الجيش الليبي يدعم الانتخابات بشرط الإشراف الدولي

yesterday 07:39:36

اتفاق روسي أميركي على الانتقال إلى المفاوضات مع كوريا الشمالية

yesterday 07:07:49

إجلاء حالات مرضية عاجلة من الغوطة الشرقية

yesterday 08:27:34

التحالف الدولي: النظام السوري يسمح لداعش بالتحرك في مناطقه

yesterday 10:06:59

:: اختيارات المحرر

تونسيون لأردوغان: هنا تونس.. لا ثانية لا ثالثة لا رابعة

عودة السينما ودور العرض في السعودية.. قطرة سيعقبها مطر

زيارات الأطفال لحدائق الحيوانات تعالج عدوانيتهم

بلوغ الفتيات المبكر مرتبط بمشكلات سلوكية في مرحلة الرشد

النحت ضيف مبجل في بيروت والحجر ذاكرة المكان

المدينة الملونة مشروع مصري يرسم الفرح على جدران الفقراء

شرطي ينظم حركة السير برقصة مايكل جاكسون

شاكيرا ترجئ جولتها في الولايات المتحدة وكندا

باحث يكتشف صدفة زجاجا يلتحم تلقائيا

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا