الركراكي ينفي عرض الترجي التونسي

إدارة الترجي الرياضي التونسي تبحث عن البديل للمدرب فوزي البنزرتي بعد أن قبل رئيس النادي استقالته.

العرب

نفى وجود اي عروض من الترجي

الرباط - كشف وليد الركراكي المدير الفني لنادي الفتح الرباطي، حقيقة عرض نادي الترجي التونسي، بعد انتشار تلك الأنباء في وسائل الإعلام خلال المرحلة الماضية. وقال الركراكي في تصريحات صحافية “لم يتصل بي أي مسؤول من الترجي، كل ما أثير في الفترة الأخيرة لا أساس له من الصحة”. وكانت العديد من الأنباء قد أكدت أن الترجي التونسي مهتم بالتعاقد مع الركراكي بعد استقالة فوزي البنزرتي.

وتابع “هذا الكلام من المؤكد أن وراءه وكلاء الأعمال، الذين يريدون تسويق اسمي في سوق الانتقالات، لكن هذه الشائعات لن تؤثر علي أو على تركيزي”. وأضاف “الترجي فريق كبير، لو كان الأمر حقيقة لاتصلوا بي، أريد تأكيد أني لن أستغل هذه الشائعات للرفع من أسهمي”.

وصرّح قائلا “أشعر بالراحة داخل فريقي، ولدي عقد يربطني بالفتح إلى عام 2020، أنا مدرب محترف وأحترم هذا العقد”. وواصل “كانت هناك اتصالات من الهاتف بأرقام تونسية، أعتقد أنها من وكلاء أعمال، لذلك آثرت عدم الرد عليها، خاصة أني لا أميل للتعامل مع الوكلاء”. واختتم “أريد من مسؤولي الترجي أن يعرفوا أني بعيد كل البعد عن كل هذه الشائعات، ولم أكن وراءها”.

وشرعت إدارة الترجي الرياضي التونسي في البحث عن البديل للمدرب فوزي البنزرتي بعد أن قبل رئيس النادي الاستقالة. واتجهت النية للتفاوض مع المدرب المغربي وليد الركراكي، الذي كان قريبا من النجم الساحلي في وقت سابق، والبرتغالي باولو دوارتي الذي درب الصفاقسي في 2016.