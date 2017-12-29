الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

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الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

هاشتاغ اليوم: #مظاهرات_إيران: الموت للدكتاتور

مستخدمو الشبكات الاجتماعية يتداولون صورا ومقاطع فيديو للمحتجين بمدينة مشهد الإيرانية، ومقاطع فيديو تظهر الرد العنيف للشرطة على المحتجين.

العرب  [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(18)]

رفع شعارات ضد خامنئي وروحاني

طهران - اهتم مستخدمو تويتر في البلدان العربية بالمظاهرات الحاشدة في إيران ضمن هاشتاغ #مظاهرات_إيران.

وخرج أهالي مدينة مشهد الإيرانية، ثاني أكبر المدن الإيرانية الخميس، في مظاهرات حاشدة احتجاجا على البطالة والفقر.

ورفع المحتجون شعارات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني.

كما رفع المحتجون لافتات تعلن الرفض لتدخلات إيران في المنطقة العربية.

وتداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية صورا ومقاطع فيديو للمحتجين، كما تداولوا مقاطع فيديو تظهر الرد العنيف للشرطة على المحتجين.

وكتب معلق:

Fahad7392@

#مظاهرات_إيران شعب إيران يهتف لا غزة لا لبنان.. روحي فداء لإيران.

ووصف متدخل:

Bahayeem_Haidar@

#مظاهرات_إيران #نظام_الملالي نظام عصابات.

وفسّر مغردون سبب المظاهرات.

فقال مغرد:

Ghanem1739@

#مظاهرات_إيران جاءت بسبب أن إيران أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، تأوي وتدعم وتدرب الجماعات الإرهابية بكل مسمياتها، وأيضا لم تحترم معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأكد آخر:

mourii_77 24@

مظاهرات ضد #خامنئي احتجاجا على البطالة والفقر وتراجع مستوى المعيشة. لقد طرد أكثر من 27 ألف شخص من العمل بسبب إفلاس الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية.

وفي نفس السياق، علق آخر:

saad_muh_1985@

#مظاهرات_إيران المؤسسات المالية التابعة للحرس الثوري تعلن عن إفلاسها والبنك المركزي يعلن عن عدم ضمان أي بنك أو مؤسسة مالية.

وكتبت مغردة:

kiooo__@

#مظاهرات_إيران شكلها الحلقة الأخيرة في إيران.

ويقول خبراء إن نصف الإيرانيين المقدر عددهم بـ80 مليونا يعيشون تحت خط الفقر وهذا سبب #مظاهرات_إيران.

ورغم أن مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار فيسبوك وتويتر، محظورة في إيران منذ الثورة الخضراء عام 2009 فإن الإيرانيين استطاعوا التحايل على الحظر ونشروا مقاطع فيديو وصورا لمظاهراتهم تحت شعار “فكروا بنا”.

وظهر المتظاهرون يهتفون بشعارات منها “الموت للدكتاتور” في إشارة إلى مرشد إيران، و”الموت لروحاني” رئيس إيران الذي فشل في تحقيق وعوده الانتخابية للقضاء على البطالة والفقر في بلد يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط بعد السعودية، وثاني مصدر للغاز بعد روسيا.

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