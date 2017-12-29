الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

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الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

تغريدات تويتر لا تروي التاريخ

مكتبة الكونغرس الأميركية ستعمل على اختيار تغريدات معيّنة للأرشفة ستكون موضوعية وقائمة على الأحداث القائمة، مثل الانتخابات أو مواضيع ذات أهمية وطنية مستمرة.

العرب  [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(19)]

إيقاف أرشفة جميع التغريدات

واشنطن – أعلنت مكتبة الكونغرس الأميركية عن بعض التغييرات في خطتها طويلة الأمد لأرشفة جميع تغريدات تويتر.

وكانت المؤسسة قد توصلت في العام 2010 إلى اتفاق مع تويتر للحصول على نص كل تغريدة عامة نشرت من 2006 حتى أبريل 2010 في مبادرة جريئة احتفل وأشاد بها الباحثون وقتها.

وقالت المكتبة إن السبب في أرشفة تغريدات تويتر هو “الحفاظ على سجلّ من المعرفة والإبداع” من أجل الكونغرس والشعب الأميركي.

ووفق تقارير إعلامية أميركية، فإنه في 31 ديسمبر 2017 سيتم إيقاف أرشفة جميع التغريدات، وبدلا من ذلك سيتم اختيار تغريدات معيّنة للأرشفة على أساس انتقائي جدا.

وتم الإعلان عن هذا القرار في تقرير رسمي نُشر مؤخرا ينص على أن التغريدات التي يتم جمعها وحفظها ستكون موضوعية وقائمة على الأحداث القائمة، مثل الانتخابات أو مواضيع ذات أهمية وطنية مستمرة.

وكانت مكتبة الكونغرس قد أعلنت عن خططها لصنع أرشيف يمكن البحث فيه عن كل التغريدات العامة منذ انطلاق تويتر، لكن المشروع توقف لعدة سنوات.

وفي 2013 نشرت المؤسسة بيانا رسميا تُرجع فيه التأخير إلى مشكلات الميزانية وعدم وجود برامج مناسبة.

وفي 2016 لم يتم إطلاق الأرشيف بعد، وظهرت تقارير تُشير إلى أنه لم يتم تعيين مديرين للمشروع والذي كان ضخما وغير منظم.

ومع ارتفاع عدد التغريدات اليومية من 55 مليونا في 2010 إلى 500 مليون في 2012 زاد حجم المشروع أكثر بشكل غير عملي.

وفي بيانها الرسمي أرجعت مكتبة الكونغرس قرار تضييق نطاق المشروع إلى أن طبيعة الشبكات الاجتماعية قد تغيّرت مع مرور الوقت.

وتُشير التقارير إلى أن مكتبة الكونغرس كانت تجمع النصوص فقط، مما أسهم في إضافة كمّ كبير من التغريدات إلى الأرشيف مع الصور والفيديوهات التي بلا قيمة.

ووفقا لمكتبة الكونغرس، فإن الأرشيف الحالي سيظل غير متاح حتى يتم حل مشكلة الوصول ولا يوجد وقت محدد لهذا الأمر.

وبحسب ما نقل موقع “مشابل” الأميركي فإن المكتبة أدركت حجم “العبث” في تعقّب كافة التغريدات المتداولة في العالم.

ومن الأمثلة على التغريدات البارزة الواردة في الأرشيف، أول تغريدة من مؤسس تويتر جاك دورسي، إضافة إلى تغريدة من حساب الرئيس السابق باراك أوباما بعد فوزه في انتخابات عام 2008.

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