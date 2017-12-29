ملتقى مغربي حول الرواية العربية

شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي بالجديدة تنظم يومي 19 و20 أبريل 2018 الملتقى العربي الثاني للرواية العربية.

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دورة الروائي محمد عزالدين التازي

الجديدة (المغرب) - تنظم شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي بالجديدة وبتنسيق مع جمعية عيون ثقافية للنقد والإبداع والنشر، يومي 19 و20 أبريل 2018 الملتقى العربي الثاني للرواية العربية بعنوان “التجريب في الرواية العربية: الواقع والآفاق” (دورة الروائي محمد عزالدين التازي).

وقرر منظمو الملتقى حصر موضوعه وتداوله في دورته الثانية في محاور الرواية العربية وأسئلة التحول المجتمعي، الرواية العربية وصيغ التجريب وآلياته، الرواية العربية ورهانات التلقي، الرواية العربية وتداخل الأجناس الأدبية، الرواية العربية وآفة التجريب الشكلاني.

وحدد آخر أجل لاستقبال المداخلات بتاريخ 30 ديسمبر 2017، أما آخر أجل لاستقبال النصوص الكاملة للمداخلات فحددته لجنة التنظيم بـ28 فبراير 2018.

وتأتي أهمية الملتقى حسب المنظمين من كون الرواية باتت تعتبر مظهرا معرفيا كسائر المعارف البشرية، يخضع هو الآخر لمنطق التطور والتحول والتجديد. لذا فإن مدونة السرد الروائي الجديد، بما اتصفت به من انفتاح وتحوّل وتجريب، ليست بمنأى عن الممارسة النقدية المواكبة لهذه الطفرة النوعية في الكتابة الروائية، وهذا ما سيسمح للدرس النقدي بأن يتابع تطور آليات التعبير وطرائق اشتغال المتخيل وأشكال السرد الروائي الجديد.

وفي سياق الاهتمام بتنويع القضايا الحيوية في الرواية العربية، سبق للملتقى في دورته الأولى “دورة الروائية والأكاديمية زهور كرام” أن راهن على أسئلة روائية من قبيل “التاريخي” و”التخييل الذاتي”، لتعميق البحث والتنقيب عن القضايا الإشكالية الملحة في واقع الكتابة الروائية، فيما يقترح الملتقى تخصيص دورته الثانية لأسئلة التجديد ورهانات التجريب في الرواية العربية.