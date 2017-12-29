الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

ملتقى مغربي حول الرواية العربية

شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي بالجديدة تنظم يومي 19 و20 أبريل 2018 الملتقى العربي الثاني للرواية العربية.

العرب  [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(14)]

دورة الروائي محمد عزالدين التازي

الجديدة (المغرب) - تنظم شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي بالجديدة وبتنسيق مع جمعية عيون ثقافية للنقد والإبداع والنشر، يومي 19 و20 أبريل 2018 الملتقى العربي الثاني للرواية العربية بعنوان “التجريب في الرواية العربية: الواقع والآفاق” (دورة الروائي محمد عزالدين التازي).

وقرر منظمو الملتقى حصر موضوعه وتداوله في دورته الثانية في محاور الرواية العربية وأسئلة التحول المجتمعي، الرواية العربية وصيغ التجريب وآلياته، الرواية العربية ورهانات التلقي، الرواية العربية وتداخل الأجناس الأدبية، الرواية العربية وآفة التجريب الشكلاني.

وحدد آخر أجل لاستقبال المداخلات بتاريخ 30 ديسمبر 2017، أما آخر أجل لاستقبال النصوص الكاملة للمداخلات فحددته لجنة التنظيم بـ28 فبراير 2018.

وتأتي أهمية الملتقى حسب المنظمين من كون الرواية باتت تعتبر مظهرا معرفيا كسائر المعارف البشرية، يخضع هو الآخر لمنطق التطور والتحول والتجديد. لذا فإن مدونة السرد الروائي الجديد، بما اتصفت به من انفتاح وتحوّل وتجريب، ليست بمنأى عن الممارسة النقدية المواكبة لهذه الطفرة النوعية في الكتابة الروائية، وهذا ما سيسمح للدرس النقدي بأن يتابع تطور آليات التعبير وطرائق اشتغال المتخيل وأشكال السرد الروائي الجديد.

وفي سياق الاهتمام بتنويع القضايا الحيوية في الرواية العربية، سبق للملتقى في دورته الأولى “دورة الروائية والأكاديمية زهور كرام” أن راهن على أسئلة روائية من قبيل “التاريخي” و”التخييل الذاتي”، لتعميق البحث والتنقيب عن القضايا الإشكالية الملحة في واقع الكتابة الروائية، فيما يقترح الملتقى تخصيص دورته الثانية لأسئلة التجديد ورهانات التجريب في الرواية العربية.

:: اقرأ أيضاً

كاتب عراقي على خطى بورخس مع أشباحه الخارجة من المكتبة

مجلة فن العربية الألمانية مجتمع ثقافي يسعى إلى الجديد

سيد الوكيل: الكتابة طقس للحياة في مواجهة طقوس الموت

الناشرون العرب يجتمعون في تونس لمناقشة قضايا الكتاب

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

التحالف العربي يتهم المنسق الأممي بالانحياز إلى الحوثيين

2017-12-29

حفتر يدعم الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة السياسية في ليبيا

2017-12-29

قضية مقتل السفير الروسي في أنقرة تعود إلى الواجهة

2017-12-29

حظر أممي على سفن كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم

2017-12-29

مقتل 12 شخصا في أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ ربع قرن

2017-12-29

بوتين: انفجار سان بطرسبورغ 'عمل إرهابي'

yesterday 08:14:17

مقاتلون أكراد في سوريا يعتقلون جهاديا فرنسيا

yesterday 06:59:15

الجيش الليبي يدعم الانتخابات بشرط الإشراف الدولي

yesterday 07:39:36

اتفاق روسي أميركي على الانتقال إلى المفاوضات مع كوريا الشمالية

yesterday 07:07:49

إجلاء حالات مرضية عاجلة من الغوطة الشرقية

yesterday 08:27:34

:: اختيارات المحرر

تونسيون لأردوغان: هنا تونس.. لا ثانية لا ثالثة لا رابعة

عودة السينما ودور العرض في السعودية.. قطرة سيعقبها مطر

زيارات الأطفال لحدائق الحيوانات تعالج عدوانيتهم

بلوغ الفتيات المبكر مرتبط بمشكلات سلوكية في مرحلة الرشد

النحت ضيف مبجل في بيروت والحجر ذاكرة المكان

المدينة الملونة مشروع مصري يرسم الفرح على جدران الفقراء

شرطي ينظم حركة السير برقصة مايكل جاكسون

شاكيرا ترجئ جولتها في الولايات المتحدة وكندا

باحث يكتشف صدفة زجاجا يلتحم تلقائيا

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا