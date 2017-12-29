الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

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الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

كورتوا يطرق باب ريال مدريد

تشيلسي يجهّز عرضا مغريا لتيبو كورتوا يجعله الحارس الأعلى أجرا في العالم، بعد أن رفض تجديد عقده مع ناديه الإنكليزي.

العرب  [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(23)]

كورتوا يرغب في العودة إلى مدريد

مدريد - بات نادي ريال مدريد الإسباني قريبا من إتمام تعاقده مع حارس أتلتيك بلباو كيبا أريزابالاغا، ولكن النادي الملكي يرغب في تدعيم مركز حراسة المرمى بصفقة أخرى بعد نهاية الموسم، حيث وقع الاختيار على حارس تشيلسي تيبو كورتوا الذي يرحب بفكرة الانضمام إلى النادي الملكي.

وأكدت صحيفة “آس” المدريدية، أن الحارس البلجيكي أرسل رسالة واضحة إلى ريال مدريد يعبر فيها عن رغبته في الانتقال إلى القلعة البيضاء، وكان رد النادي الملكي إيجابيا، ما يعني أنهم سيحاولون التعاقد معه مستقبلا.

وبحسب الصحيفة، فإن كورتوا يرغب في العودة إلى مدريد التي يعتبرها مدينته، ذلك أن عائلته متواجدة في العاصمة الإسبانية وهو يرغب في الاستقرار معها.

كما تؤكد الصحيفة أن كورتوا “لا يرغب في الاستمرار مع تشيلسي ولهذا سيطلب من ممثليه إقناع ريال مدريد ليبدأ بالتحرك”.

ولكن تشيلسي لن يفرط في نجمه بسهولة، فالإدارة ترغب في تجديد عقده، وعلى الرغم من رفض كورتوا لعرضها الأول الذي لم يلبّ مطالبه، فقد حضّرت عرضا آخر يجعله حارس المرمى الأعلى أجرا في العالم.

ولكن إن رفض كورتوا تجديد العقد فسيحاول تشيلسي التوصل إلى اتفاق بأسرع ما يمكن مع النادي الملكي، حتى يكون لديه الوقت الكافي للبحث عن بدائل، والأسماء المطروحة حاليا على طاولة البلوز هي: سيرخيو ريكو حارس إشبيلية، وأوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

ويأتي إصرار ريال مدريد على التعاقد مع الحارس البلجيكي بعد إغلاق باب التفاوض مع كيبا وبعد المستوى المهزوز للحارس الاحتياطي كيكو كاسيّا، وتذبذب مستوى الحارس الأساسيّ كيلور نافاس وكثرة إصاباته. وبالتعاقد مع كورتوا وكيبا يكون النادي الملكيّ قد قام بتأمين مركز الحراسة لعدة سنوات قادمة.

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