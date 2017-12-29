سيتي يواصل زحفه نحو لقب الدوري الإنكليزي

واصل مانشستر سيتي تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما هزّ رحيم ستيرلينغ الشباك ليمنحه الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد ويمدد سجلّه الاستثنائي في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري إلى 18.

العرب

صراع الإخوة الأعداء

نيوكاسل (إنكلترا) - واصل مانشستر سيتي زحفه نحو الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2014 والخامسة في تاريخه، مستفيدا على أكمل وجه من تعثر ملاحقه وجاره يونايتد للمرحلة الثانية على التوالي بتعادله مع ضيفه بيرنلي (2-2)، والابتعاد في الصدارة بفارق 15 نقطة عن فريق “الشياطين الحمر”.

وعادل سيتي الأربعاء بفوزه الصعب على نيوكاسل 1-0، الرقم القياسي الإنكليزي من حيث عدد الانتصارات المتتالية خارج القواعد والذي سجله تشيلسي بين 6 أبريل و7 ديسمبر 2008، بتحقيقه فوزه الـ11 تواليا بعيدا عن “ملعب الاتحاد”.

وأصبح سيتي أيضا على بعد فوز واحد من معادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، والمسجل باسم بايرن ميونيخ الألماني بقيادة مدرب “السيتيزينس” الحالي الإسباني بيب غوارديولا بالذات، بين المرحلتين التاسعة والسابعة والعشرين من موسم 2013-2014.

ورفض المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا الانجرار وراء حرب كلامية مع نظيره في مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما أصبح فريقه متقدما بفارق هائل على جاره اللدود في صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وحاول مورينيو الثلاثاء بعد التعادل المخيب أمام بيرنلي استفزاز غوارديولا عندما تحدث عن الأموال الطائلة التي أنفقها سيتي، الفريق الذي “يشتري المدافعين بسعر المهاجمين”، معتبرا أن مبلغ الـ300 مليون يورو (402 مليون دولار) الذي أنفقه منذ وصوله إلى “أولد ترافورد” قبل 18 شهرا “ليس كافيا”.

وأنفق مورينيو 93 مليون جنيه إسترليني من أجل استعادة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي إلى يونايتد، فيما دفع 30 مليونا لضم العاجي إيريك بايي و26.3 مليونا للحصول على الأرميني هنريك مخيتاريان خلال موسمه الأول كمدرب لفريق “الشياطين الحمر”.

أما هذا الموسم، فدفع مورينيو 75 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، و31 مليونا للحصول على المدافع السويدي فيكتور لينديلوف، و40 مليونا للاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش.

سيتي أصبح على بعد فوز واحد من معادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في أوروبا، والمسجل باسم بايرن ميونيخ

وفي المقابل، ضم سيتي ثلاثة مدافعين هم كايل ووكر (45 مليونا من توتنهام دون حسبان المكافآت)، والفرنسي بنجامان مندي (52 مليونا من موناكو) والبرازيلي دانيلو (26.5 مليونا من ريال مدريد الإسباني) الذين التحقوا بفريق غوارديولا هذا الموسم كجزء من التعاقدات التي أجراها “السيتيزينس”ووصلت إلى أكثر من 200 مليون جنيه.

وعندما سئل غوارديولا الأربعاء عما صدر عن مورينيو، أجاب المدرب الإسباني “أنا سعيد جدا بتواجدي هنا (في المؤتمر الصحافي) للتحدث عما حصل على أرضية الملعب (ضد نيوكاسل).

أما بخصوص ما حصل مع زميل لي تحدث في مؤتمر صحافي عما يحصل خارج أرضية الملعب، فأنا لست الشخص المناسب (للرد)”. وتوجه إلى الصحافيين قائلا “إذا أردتم التحدث عما حصل على أرضية الملعب، فسأجيبكم”.

الهروب من المكتب

تطرق غوارديولا إلى الأرقام القياسية التي يحققها فريقه هذا الموسم، مؤكدا “نحن سعداء بالطبع بتحطيم الأرقام القياسية لكن عندما نتحضر للمباريات لا نتحدث عن هذا الأمر. حتى الآن، نجحنا في إيجاد طريقنا إلى الفوز”.

ويبدأ سيتي العام الجديد بجدول مزدحم جدا إذ يخوض 8 مباريات على الأقل في غضون 34 يوما، وهو أمر “جعلني أفكر في الهروب من المكتب عندما شاهدت البرنامج، إنه شيء فظيع”، مضيفا “بعدما خضنا جميع تلك المباريات في شهر ديسمبر، تنتظرنا الآن في يناير مباريات في كأس الرابطة والكأس الإنكليزية (إلى جانب الدوري) ثم نعاود نشاطنا في دوري أبطال أوروبا خلال فبراير”.

وختم “سيكون الوضع صعبا جدا، لكن هذه الصعوبة تنطبق أيضا على منافسينا”. وينهي سيتي عام 2017 بمباراة في متناوله ضد مضيفه كريستال بالاس ليلة رأس السنة، وفي حال فوزه بها سيعادل رقم بايرن من حيث عدد الانتصارات المتتالية في البطولات الأوروبية الكبرى، وسيحطم رقم تشيلسي من حيث الانتصارات المتتالية خارج ملعبه.

وعزز ليفربول رابع الدوري الإنكليزي دفاعه بضم الهولندي فيرجيل فان ديك من مواطنه ساوثهامبتون في صفقة قياسية بالنسبة لمدافع قدرت بـ75 مليون جنيه إسترليني.

وقال النادي في بيان الأربعاء “بإمكان ليفربول التأكيد أنه توصل إلى اتفاق مع ساوثهامبتون بخصوص انتقال فيرجيل فان ديك”، مؤكدا أيضا “توصل الحمر إلى اتفاق مع اللاعب نفسه، وبذلك سينتقل المدافع البالغ 26 عاما إلى إنفيلد عندما يفتح باب الانتقالات الشتوية في الأول من يناير”.

ليفربول عزز دفاعه بضم الهولندي فيرجيل فان ديك من مواطنه ساوثهامبتون في صفقة قياسية بالنسبة لمدافع قدرت بـ75 مليون جنيه إسترليني

وأشار ليفربول إلى أن “اللاعب الدولي الهولندي سيرتدي الرقم 4 عندما يصل إلى ليفربول”. وسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب إلى ضم فان ديك خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتقدم اللاعب نفسه بطلب الرحيل عن ساوثهامبتون، لكن الصفقة لم تتم.

أغلى مدافع

تخلى ليفربول عن اهتمامه بضم اللاعب بعد تلويح ساوثهامبتون بتقديم شكوى لدى رابطة الدوري الممتاز بحقه بسبب تواصله غير القانوني مع المدافع الهولندي الذي التحق بفريقه الحالي من سلتيك الاسكتلندي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2015. وفرض فان ديك نفسه كأحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في الدوري الإنكليزي.

ووقع عقدا جديدا لستة أعوام في مايو 2016.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن العملاقين الآخرين تشيلسي ومانشستر سيتي أرادا أيضا ضم اللاعب، لكن ليفربول كسب السباق وحصل على خدماته في صفقة سيتقاضى بموجبها اللاعب 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وغاب فان ديك عن تشكيلة ساوثهامبتون في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري الممتاز ضد تشيلسي وهادرسفيلد وتوتنهام، واعترف مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو بعد اللقاء الأخير الثلاثاء بأن ليس لديه أدنى فكرة عن بقاء الهولندي مع الفريق أو رحيله، مضيفا “ندرك أن هناك الكثير من التخمينات المحيطة بفيرجيل. علينا الانتظار لمعرفة ما سيحصل. لا سيطرة لي على هذه المسألة..”.

وأكد ساوثهامبتون أن فان ديك أصبح أغلى مدافع في العالم لكنه لم يحدد قيمة الصفقة، مكتفيا بالقول “توصل ساوثهامبتون إلى اتفاق مالي سيحطم الرقم القياسي العالمي على صعيد المدافعين. يتمنى النادي لفيرجيل كل الخير في مستقبله عندما تستكمل الصفقة في الأول من يناير 2018”.

وكان الرقم القياسي السابق على صعيد المدافعين مسجلا باسم كايل ووكر الذي كلف مانشستر سيتي الصيف الماضي 54 مليون جنيه إسترليني لضمه من توتنهام.