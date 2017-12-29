الناشرون العرب يجتمعون في تونس لمناقشة قضايا الكتاب

المؤتمر يناقش واقع النشر وآفاقه ويمثل خطوة إلى الأمام لتطوير هذه الصناعة وتجاوز العراقيل التي تواجهها.

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جسر تواصل للثقافات والمعارف

تونس - أعلن اتحاد الناشرين العرب، عن اختيار تونس لاستضافة مؤتمر الناشرين العرب الرابع الذي يقام مطلع يناير 2018، وهو بمثابة إنجاز وانحياز جديد يعكس التقدير الكبير من قبل الناشرين العرب للدور الذي تلعبه تونس في صناعة النشر ودعم الكتاب، على المستوى الإقليمي والعربي.

وجاء اختيار تونس لاستضافة هذا المؤتمر الذي يقام على مدى أيام 9 و10 و11 يناير 2018، الذي يعتبر أكبر تجمع مهني للناشرين والمؤسسات المعنية بصناعة النشر والكتاب في العالم العربي، تأكيدا على الترحيب بالدور الثقافي الذي تقوم به في ربط العالم العربي بنظيره الغربي، وفي جسر تواصل الثقافات والمعارف، ولما للثقافة التونسية من دور كبير ومستمر في هذا الربط بين الشرق والغرب، ما كان سببا أساسيا في اختيارها مرتين عاصمة الثقافة العربية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو 1997 و2016 وعاصمة الثقافة الإسلامية 2009 من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – الإيسسكو.

وأشاد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، بجهود وزارة الشؤون الثقافية التونسية التي تحملت مسؤولية استضافة المؤتمر والإشراف على ترتيباته والإعداد له في وقت قصير، راجيا أن يقدم المؤتمر خدمة للناشرين وإطلاعهم على ما هو جديد في صناعة النشر من خلال دعوة خبراء ومسؤولي الثقافة والنشر من الدول العربية والأجنبية، لمناقشة قضايا النشر العربي وطرح مشروعات لتطوير هذه المهنة وإزالة معوقاتها، علاوة على وضع أسس للتنسيق والتعاون مع الجهات العربية، ومناقشة قضايا النشر الحديثة والحيوية، وكذلك تفعيل الدور العربي في حماية الملكية الفكرية.

كما أشار رئيس الاتحاد إلى أن جلسات مؤتمر الناشرين العرب الرابع وما سينتج عنه من توصيات، ستثري خبرات وتجارب العاملين في هذا القطاع الهام، ويأمل أن تساهم في مساعدتهم على مواجهة التحديات التي تؤثر في صناعة النشر، إضافة إلى إتاحة الفرص أمامهم لاكتشاف تأثير التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي يمكن الاستفادة منها لتحسين صناعة النشر “فكرا ومضمونا ومحتوى وإخراجا وطباعة وتوزيعا” في الوطن العربي.

مؤتمر الناشرين العرب الرابع يتضمن عددا من الجلسات الحوارية حول مواضيع مختلفة، ومن بينها أزمة المضمون في الوطن العربي وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحديث حركة النشر، والوسائط الإعلامية والكتاب

يتضمن مؤتمر الناشرين العرب الرابع، عددا من الجلسات الحوارية حول مواضيع مختلفة، ومن بينها أزمة المضمون في الوطن العربي وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحديث حركة النشر، والوسائط الإعلامية والكتاب، والمكتبات العربية وتطويرها، إضافة إلى معارض الكتب العربية وتوزيع الكتاب، والرقابة وسلاحها. وستتاح الفرصة للناشرين العرب للمشاركة في الجلسات والنقاشات، واستعراض تجاربهم في مجال النشر الورقي والإلكتروني، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال صناعة النشر العربي.

ويشارك في المؤتمر العديد من الجهات العاملة في قطاع النشر والعمل الثقافي، مثل اتحاد الناشرين الدولي، واتحادات الناشرين في الدول العربية، ومسؤولي بعض المكتبات الوطنية ومديري معارض الكتب في العالم العربي، إضافة إلى ناشرين ومفكرين وأدباء وإعلاميين وأكاديميين من مختلف الدول.

كما يتميز هذا المؤتمر عن سابقيه بانعقاد ندوة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في 11 يناير 2018 بعنوان “دور الكتاب والنشر في تنمية الثقافة العربية”، وسيحضرها الناشرون لمشاركة مقترحاتهم لتحسين وتطوير مشروعات نقل المعرفة، وأيضا شرح العراقيل التي تواجههم في صناعة الكتاب ونقله من بلد عربي إلى آخر.

وقد انعقد المؤتمر الأول لاتحاد الناشرين العرب بعنوان “مستقبل صناعة النشر في العالم العربي” أكتوبر 2009، بمدينة الرياض، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام السعودية، وجمعية الناشرين السعوديين.

أما المؤتمر الثاني فكان بعنوان “تمكين المعرفة وتحديات النشر العربي” الذي انعقد في مارس 2013، بمدينة الإسكندرية المصرية، وبالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ومكتبة الإسكندرية، واتحاد الناشرين المصريين.

فيما جاء المؤتمر الثالث بعنوان “صناعة النشر: آفاق وتحديات العصر الرقمي” في نوفمبر 2015 بمدينة الشارقة الإماراتية، وكان بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب.

والآن يقوم الاتحاد بالإعداد والتنظيم للمؤتمر الرابع بعنوان “الكتب والنشر في الوطن العربي: الواقع والآفاق” بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية واتحاد الناشرين التونسيين، خلال الفترة من 9 وحتى 11 يناير 2018. كما جاء في بيان اتحاد الناشرين العرب الذين يتمنون أن يكون هذا المؤتمر خطوة إلى الأمام لصناعة نشر ثقافة مبدعة ومتطورة جامعة للثقافات العربية.