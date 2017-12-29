الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

الناشرون العرب يجتمعون في تونس لمناقشة قضايا الكتاب

المؤتمر يناقش واقع النشر وآفاقه ويمثل خطوة إلى الأمام لتطوير هذه الصناعة وتجاوز العراقيل التي تواجهها.

العرب  [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(15)]

جسر تواصل للثقافات والمعارف

تونس - أعلن اتحاد الناشرين العرب، عن اختيار تونس لاستضافة مؤتمر الناشرين العرب الرابع الذي يقام مطلع يناير 2018، وهو بمثابة إنجاز وانحياز جديد يعكس التقدير الكبير من قبل الناشرين العرب للدور الذي تلعبه تونس في صناعة النشر ودعم الكتاب، على المستوى الإقليمي والعربي.

وجاء اختيار تونس لاستضافة هذا المؤتمر الذي يقام على مدى أيام 9 و10 و11 يناير 2018، الذي يعتبر أكبر تجمع مهني للناشرين والمؤسسات المعنية بصناعة النشر والكتاب في العالم العربي، تأكيدا على الترحيب بالدور الثقافي الذي تقوم به في ربط العالم العربي بنظيره الغربي، وفي جسر تواصل الثقافات والمعارف، ولما للثقافة التونسية من دور كبير ومستمر في هذا الربط بين الشرق والغرب، ما كان سببا أساسيا في اختيارها مرتين عاصمة الثقافة العربية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو 1997 و2016 وعاصمة الثقافة الإسلامية 2009 من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – الإيسسكو.

وأشاد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، بجهود وزارة الشؤون الثقافية التونسية التي تحملت مسؤولية استضافة المؤتمر والإشراف على ترتيباته والإعداد له في وقت قصير، راجيا أن يقدم المؤتمر خدمة للناشرين وإطلاعهم على ما هو جديد في صناعة النشر من خلال دعوة خبراء ومسؤولي الثقافة والنشر من الدول العربية والأجنبية، لمناقشة قضايا النشر العربي وطرح مشروعات لتطوير هذه المهنة وإزالة معوقاتها، علاوة على وضع أسس للتنسيق والتعاون مع الجهات العربية، ومناقشة قضايا النشر الحديثة والحيوية، وكذلك تفعيل الدور العربي في حماية الملكية الفكرية.

كما أشار رئيس الاتحاد إلى أن جلسات مؤتمر الناشرين العرب الرابع وما سينتج عنه من توصيات، ستثري خبرات وتجارب العاملين في هذا القطاع الهام، ويأمل أن تساهم في مساعدتهم على مواجهة التحديات التي تؤثر في صناعة النشر، إضافة إلى إتاحة الفرص أمامهم لاكتشاف تأثير التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي يمكن الاستفادة منها لتحسين صناعة النشر “فكرا ومضمونا ومحتوى وإخراجا وطباعة وتوزيعا” في الوطن العربي.

مؤتمر الناشرين العرب الرابع يتضمن عددا من الجلسات الحوارية حول مواضيع مختلفة، ومن بينها أزمة المضمون في الوطن العربي وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحديث حركة النشر، والوسائط الإعلامية والكتاب

يتضمن مؤتمر الناشرين العرب الرابع، عددا من الجلسات الحوارية حول مواضيع مختلفة، ومن بينها أزمة المضمون في الوطن العربي وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحديث حركة النشر، والوسائط الإعلامية والكتاب، والمكتبات العربية وتطويرها، إضافة إلى معارض الكتب العربية وتوزيع الكتاب، والرقابة وسلاحها. وستتاح الفرصة للناشرين العرب للمشاركة في الجلسات والنقاشات، واستعراض تجاربهم في مجال النشر الورقي والإلكتروني، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال صناعة النشر العربي.

ويشارك في المؤتمر العديد من الجهات العاملة في قطاع النشر والعمل الثقافي، مثل اتحاد الناشرين الدولي، واتحادات الناشرين في الدول العربية، ومسؤولي بعض المكتبات الوطنية ومديري معارض الكتب في العالم العربي، إضافة إلى ناشرين ومفكرين وأدباء وإعلاميين وأكاديميين من مختلف الدول.

كما يتميز هذا المؤتمر عن سابقيه بانعقاد ندوة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في 11 يناير 2018 بعنوان “دور الكتاب والنشر في تنمية الثقافة العربية”، وسيحضرها الناشرون لمشاركة مقترحاتهم لتحسين وتطوير مشروعات نقل المعرفة، وأيضا شرح العراقيل التي تواجههم في صناعة الكتاب ونقله من بلد عربي إلى آخر.

وقد انعقد المؤتمر الأول لاتحاد الناشرين العرب بعنوان “مستقبل صناعة النشر في العالم العربي” أكتوبر 2009، بمدينة الرياض، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام السعودية، وجمعية الناشرين السعوديين.

أما المؤتمر الثاني فكان بعنوان “تمكين المعرفة وتحديات النشر العربي” الذي انعقد في مارس 2013، بمدينة الإسكندرية المصرية، وبالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ومكتبة الإسكندرية، واتحاد الناشرين المصريين.

فيما جاء المؤتمر الثالث بعنوان “صناعة النشر: آفاق وتحديات العصر الرقمي” في نوفمبر 2015 بمدينة الشارقة الإماراتية، وكان بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب.

والآن يقوم الاتحاد بالإعداد والتنظيم للمؤتمر الرابع بعنوان “الكتب والنشر في الوطن العربي: الواقع والآفاق” بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية واتحاد الناشرين التونسيين، خلال الفترة من 9 وحتى 11 يناير 2018. كما جاء في بيان اتحاد الناشرين العرب الذين يتمنون أن يكون هذا المؤتمر خطوة إلى الأمام لصناعة نشر ثقافة مبدعة ومتطورة جامعة للثقافات العربية.

:: اقرأ أيضاً

كاتب عراقي على خطى بورخس مع أشباحه الخارجة من المكتبة

مجلة فن العربية الألمانية مجتمع ثقافي يسعى إلى الجديد

سيد الوكيل: الكتابة طقس للحياة في مواجهة طقوس الموت

ملتقى مغربي حول الرواية العربية

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

التحالف العربي يتهم المنسق الأممي بالانحياز إلى الحوثيين

2017-12-29

حفتر يدعم الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة السياسية في ليبيا

2017-12-29

قضية مقتل السفير الروسي في أنقرة تعود إلى الواجهة

2017-12-29

حظر أممي على سفن كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم

2017-12-29

مقتل 12 شخصا في أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ ربع قرن

2017-12-29

بوتين: انفجار سان بطرسبورغ 'عمل إرهابي'

yesterday 08:14:17

مقاتلون أكراد في سوريا يعتقلون جهاديا فرنسيا

yesterday 06:59:15

الجيش الليبي يدعم الانتخابات بشرط الإشراف الدولي

yesterday 07:39:36

اتفاق روسي أميركي على الانتقال إلى المفاوضات مع كوريا الشمالية

yesterday 07:07:49

إجلاء حالات مرضية عاجلة من الغوطة الشرقية

yesterday 08:27:34

:: اختيارات المحرر

تونسيون لأردوغان: هنا تونس.. لا ثانية لا ثالثة لا رابعة

عودة السينما ودور العرض في السعودية.. قطرة سيعقبها مطر

زيارات الأطفال لحدائق الحيوانات تعالج عدوانيتهم

بلوغ الفتيات المبكر مرتبط بمشكلات سلوكية في مرحلة الرشد

النحت ضيف مبجل في بيروت والحجر ذاكرة المكان

المدينة الملونة مشروع مصري يرسم الفرح على جدران الفقراء

شرطي ينظم حركة السير برقصة مايكل جاكسون

شاكيرا ترجئ جولتها في الولايات المتحدة وكندا

باحث يكتشف صدفة زجاجا يلتحم تلقائيا

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا