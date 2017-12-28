بوتين: انفجار سان بطرسبورغ 'عمل إرهابي'

انفجار سببه عبوة يدوية الصنع وضعت في قسم إيداع الأمتعة في متجر في سان بطرسبورغ (شمال غرب) يسفر عن جرح 13 شخصا بحسب حصيلة أولية.

العرب

رسالة من المنفّذ

سان بطرسبورغ ـ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن انفجار سان بطرسبورغ الناجم عن عبوة يدوية الصنع في سوبرماركت الاربعاء "عمل ارهابي"، أدى إلى اصابة 13 شخصا بجروح.

وصرح بوتين "بالامس تم تنفيذ عمل ارهابي في سان بطرسبورغ"، وذلك في كلمة القاها اثناء حفل لتوزيع الأوسمة على العسكريين الروس الذين شاركوا في العملية العسكرية في سوريا.

وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الارهاب ان الانفجار الذي وقع الاربعاء في متجر في سان بطرسبورغ (شمال غرب) وأسفر عن جرح 13 شخصا بحسب حصيلة جديدة سببه عبوة يدوية الصنع وضعت في قسم إيداع الأمتعة.

وأفادت حصيلة جديدة نشرتها السلطات في ثاني مدن روسيا الخميس عن اصابة 13 شخصا بجروح جراء الانفجار الذي وقع قبل اربعة ايام من ليلة رأس السنة. وكانت الحصيلة السابقة 10 جرحى.

وأعلنت اللجنة الوطنية في بيان ان "عبوة ناسفة محفوظة في احدى خزائن قسم ايداع الامتعة انفجرت" في السوبرماركت التابع لسلسلة بيريكريوستوك، مضيفة انها كانت "توازي 200 غ من مادة التي ان تي". اضاف البيان ان اللجنة تنسق التحقيق، فيما أكد المحققون في أعقاب الانفجار عدم استبعاد اي فرضية ولو انهم لم يبدأوا رسميا اجراء متصلا بهجوم ارهابي.

والاربعاء أعلنت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الرئيسية فتح تحقيق في "محاولة قتل".

من جهة أخرى بث موقع فونتانكا الاخباري المحلي صورا من كاميرات مراقبة المتجر وقدمتها على أنها للمنفذ المفترض.

وبدا في الصور الأولى رجل "لا يحمل ملامح سلافية" يرتدي سترة خضراء بقلنسوة ويحمل حقيبة ظهر فاتحة اللون، بدا ثقل وزنها واضحا، قبل ان يظهر لاحقا مغادرا المتجر بلا حقيبة، على ما اوضح الموقع.

واستهدف تفجير في نيسان مترو سان بطرسبورغ العاصمة السابقة للقياصرة في روسيا، ما اسفر عن سقوط 14 قتيلا وعشرات الجرحى.

وتبنى المسؤولية عن التفجير مجموعة مرتبطة بالقاعدة وقالت انها رسالة إلى البلاد المنخرطة في الحرب ضد المسلمين.