بطولة دولية للشطرنج تفتح بابا جديدا أمام السعوديات

تضم العاصمة السعودية الرياض بطولة دولية للشطرنج بمشاركة نسائية محلية وعالمية هي الأولى من نوعها في المملكة، حيث تفتح بابا جديدا أمام السعوديات للتميز والحصول على جوائز وتصنيفات دولية.

العرب

تجربة نسائية فريدة

الرياض – تنافس النساء السعوديات لأول مرة في تاريخ السعودية في بطولة دولية للشطرنج في الرياض.

وانتظمت البطولة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف أرجاء العالم في المملكة التي بدأت في تخفيف القيود الاجتماعية مما يوفر تجربة أكثر غنى للنساء السعوديات والأجنبيات على حد سواء.

وجلس اللاعبون متقابلين في قاعة مزدحمة ولم يطلب من النساء تغطية شعورهن أو ارتداء العباءة التي تغطي الجسم كاملا.

وقالت باتسياشفيلي نينو لاعبة الشطرنج من جورجيا “أمر جيد بالنسبة لنا” ألا يطلب من النساء ارتداء الحجاب في البطولة.

وتعد هذه البطولة بالنسبة للسعوديات أول فرصة تتاح لهن للحصول على جوائز وتصنيفات دولية.

ولم يكن معترفا بالشطرنج من قبل كرياضة يمكن للنساء السعوديات أن يمثلن بلدهن عن طريقها.

وأفادت لاعبة الشطرنج السعودية إيمان فلاته بأن وجود اتحاد للاعبات الشطرنج في المملكة يمهد الطريق أمام النساء للمشاركة في المزيد من الأنشطة والرياضات.

وأضافت “تعرف لعبة الشطرنج في السعودية بأنها لعبة بيوت، لأنها لا تخرج عن كونها لعبة تلعب في البيت بمشاركة أفراد العائلة”.

وتابعت “لكن أن تكون في إطار اتحاد وبمشاركة نسائية في ظل حكومتنا الرشيدة وفي ظل الرؤية الجديدة التي فتحت المجال للنساء ليشاركن في أي فعالية فهذا أمر غاية في الروعة وخطوة إيجابية نحو المزيد من تمكين المرأة السعودية من إبراز طاقاتها ومواهبها والمشاركة محليا ودوليا”.

ومع ذلك أثارت البطولة بعض الجدل، فقد قررت أنا موزوتشوك الحائزة على لقب بطلة العالم في الشطرنج مرتين عدم الحضور بسبب ما وصفته بسوء معاملة المرأة في المملكة.

وتنفذ السعودية برنامجا إصلاحيا تطلق عليه رؤية 2030 يخفف تدريجيا من القيود الاجتماعية في المملكة وينهي منع النساء من قيادة السيارات في 2018.

كما قالت الإدارة العامة للمرور في السعودية إنها ستسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية.

وصرحت قيادة قوات أمن الطرق أنه “سيكون عمل العنصر النسائي بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وفق مقتضيات الحالة (كالتحقق من الشخصية، التفتيش، القبض، تسليم الحالات، والضبط المروري)”.

وأكدت في بيان صحافي لها أنه “لا يمنع من التحول مستقبلا إلى وظائف عسكرية بعد عملية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات”.

ورفعت السلطات السعودية، في الفترة الأخيرة، الحظر المفروض على دور السينما وإعادة فتحها أمام الجمهور بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإغلاق، في خطوة إصلاحية جديدة تستكمل سلسلة بوادر الانفتاح الاجتماعي الأخيرة في المملكة التي طالت في معظمها العنصر النسائي.

وكان مسؤولون في السعودية أعلنوا في وقت سابق عن سماح السلطات للنساء بالحضور مع عائلاتهن فعاليات في الملاعب الرياضية بداية من العام المقبل، ما أثار جدلا واسعا على موقع تويتر الأكثر استخداما في المملكة.

وبدأت بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج لعام 2017 الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 30 ديسمبر الحالي. ويشارك فيها 240 لاعبا من 72 دولة منهم 12 رجلا وأربع نساء من السعودية.