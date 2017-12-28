الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

تركيا تستغل الفوضى في المنطقة لتعزيز نفوذها

هجمة دبلوماسية وتجارية تركية تستغل حالة الفوضى وتزاحم النفوذ المصري السعودي.

العرب  [نُشر في 2017/12/28، العدد: 10854، ص(1)]

أردوغان يرفع يده بشعار 'رابعة' الإخواني في قصر قرطاج

تونس - زادت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورفع يده بشعار “رابعة” الإخواني في قصر قرطاج بتونس في طرح المزيد من الأسئلة حول جولته الأفريقية وسط تحذيرات من أن أنقرة تستغل الفوضى في المنطقة وانشغال العرب بتطويق الدور الإيراني لتعزيز نفوذها ومزاحمة النفوذ المصري والسعودي التقليدي.

وعرض الرئيس التركي على نظيره التونسي الباجي قائد السبسي الدعم في محاربة الإرهاب، وأن بلاده جاهزة لتقديم تجربتها في هذا المجال إلى التونسيين، وخاصة في ما يتعلق بتدريب عناصر الأمن والدعم اللوجستي.

وحذرت شخصيات سياسية تونسية من أن العرض التركي في مجال مكافحة الإرهاب ملغوم، وأن القبول به قد يوقع تونس في مأزق جديد بسبب التباس علاقة تركيا بالجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا، كونها منطقة عبور لموجة التسفير التي انطلقت من الشرق الأوسط وأوروبا نحو سوريا والعراق.

وطالبت هذه الشخصيات بالضغط على تركيا بمناسبة الزيارة للحصول على تفاصيل ضافية حول شبكات التسفير والأطراف الحزبية التي تقف وراءها بدل إمضاء اتفاقية للتعاون العسكري وإرسال عسكريين تونسيين للتدرب في تركيا.

ولاحظ مراقبون سياسيون أن جولة الرئيس التركي ركزت على إمضاء اتفاقيات ذات بعد عسكري مع الدول التي زارها، وأن أنقرة تعتزم تدريب قوات سودانية وتشادية في قاعدتها العسكرية بالصومال، لافتين إلى أن التركيز على البعد الدفاعي والأمني عنصر جديد في الاتفاقيات التركية، ما يعكس وجود خطط للتأثير العسكري والأمني في السودان ومصر وتونس.

ويرى المراقبون أن التركيز التركي على السودان يهدف إلى مزاحمة نفوذ مصر في مجالها الحيوي التقليدي، كما أنه يتيح لأنقرة الإطلال على البحر الأحمر ومنافسة دول الخليج في شريان رئيسي لمصالحها التجارية وأحد مفاصل أمنها القومي، الذي من أجله تخوض حربا في اليمن لمنع إيران وأذرعها المحلية من السيطرة عليه.

وشن ليبيون حملة على مواقع التواصل ضد زيارة أردوغان لتشاد وتونس معتبرين أن هدفها تركيز مواقع نفوذ محيطة بليبيا التي تتربص بها تركيا منذ 2011، وتدعم وكلاءها هناك من ميليشيات إسلامية مختلفة بكل سخاء.

أنور قرقاش: أنقرة لن تقود العالم العربي، ونحن بحاجة لتعزيز المحور العربي

وأعلن أردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي في العاصمة التونسية عن سعي أنقرة إلى فتح سفارتها في طرابلس ودعمها لمبادرة تونس بخصوص التسوية الليبية.

ومن الواضح أن الأتراك، كما الإيرانيين، يستغلون حالة الفوضى في المنطقة للتسلل وتركيز نفوذهم عبر هجمة دبلوماسية وتجارية، خاصة في ظل انشغال الدول العربية بملفات إقليمية أخرى مثل القدس والأزمة القطرية ومحاصرة نفوذ طهران في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ويستغل الأتراك حاجة دول مثل تونس والسودان إلى استثمارات تحرك عجلة اقتصادها ليتدخلوا بقوة عبر عقد سلسلة من الاتفاقيات التجارية غير المتكافئة وإغراق الأسواق المحلية بمنتجاتهم، فضلا عما يتبعها من تأثير سياسي حول دور الإسلاميين في السلطة كما يجري في تونس، أو توسيع دائرة الخلاف مع مصر بالنسبة إلى السودان.

ويقول سياسيون ومحللون إن انشغال العرب بهذه الملفات لا ينبغي أن يدفعهم إلى الانسحاب من مواقع نفوذهم التقليدية في شمال أفريقيا وغربها، وأن يمروا إلى بناء تحالفات بينية قوية تتسامى على الخلافات الثانوية التي تحركها تصريحات إعلامية أو سياسية غير محسوبة.

واعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أن النظام العربي في مأزق، وأن الحل في التعاضد والتكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، مشيرا إلى أن العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة.

وأضاف في تغريدات على تويتر أن هناك عدة محاور إقليمية تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي، وأنه في ظل التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة فإن الحاجة أكثر إلحاحا لتعزيز المحور العربي وعموديه الرياض والقاهرة، وأن التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده عربي.

ويشير المحللون السياسيون إلى أن تركيا التي دأبت في السنوات الأخيرة على إظهار تقربها من السعودية لم تعد تستطيع أن تستمر في أسلوب الخداع والمناورة بسبب فشلها في اختبارات عدة انحازت فيها لخصوم السعودية سواء مع إيران أو قطر.

ولفت المحللون إلى أن ازدواجية الموقف التركي تجاه السعودية لا تزال مستمرة، ففي الوقت الذي يؤدي فيه رئيس وزرائها بن علي يلدريم زيارة للرياض يستقبله فيها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أعلنت وزارة الدفاع القطرية وصول دفعة من التعزيزات الجديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية، لتنضم إلى القوات التركية الموجودة حاليا في قطر.

ويرون أن تركيا أردوغان ستظل مثار شكوك في المنطقة بسبب مساعيها لإحياء الدور العثماني الذي يرتبط في ذاكرة العرب بالاستبداد وسرقة تراثهم واستغلال ثرواتهم باسم الخلافة. كما أن تمسك أنقرة بلعب ورقة الإخوان والسعي لفرضهم جزءا من صفقاتها الاقتصادية والتجارية سيزيد من توسيع الهوة بينها وبين دول لديها تجارب سيئة مع الجماعة المتشددة.

وانتقد رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان الصادق المهدي الموقف التركي المؤيد لتجارب حكم الإخوان في مصر والسودان، معتبرا إياها تجارب “انقلابية، وفوقية، محصنة بالإكراه”.

وقال المهدي في حفل تدشين موقعه الإلكتروني الذي تزامن مع احتفالات عيد مولده الـ82 “تبنّي حزب العدالة والتنمية (الحاكم في تركيا) دعم الحركة الإخوانية العابرة للحدود، كما هو موقفه الحالي، خطأ استراتيجي يوهمها بأنها مقبولة دون إجراء المراجعات اللازمة”.

وهاجم رئيس حزب الأمة تخصيص ميناء سواكن التاريخي في السودان للاستثمار التركي، موضحا أن “هذا الاستثمار لن يتحقق ما لم يتحقق الإصلاح الاقتصادي والمالي المنشود”، ومنتقدا التعامل مع الاستثمار التركي وكأنه “صفقة شخصية”.

:: اقرأ أيضاً

الرياض: رجال صالح معنا

صور أمير قطر على تكتك تثير السخرية في لندن

توتر بين عون وبري يفجر حالة التوافق النادرة في لبنان

واشنطن تشكل جيشا لحماية 'كردستان سوريا'

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مقاتلون أكراد في سوريا يعتقلون جهاديا فرنسيا

2017-12-28

الجيش الليبي يدعم الانتخابات بشرط الإشراف الدولي

2017-12-28

اتفاق روسي أميركي على الانتقال إلى المفاوضات مع كوريا الشمالية

2017-12-28

قرقاش يحذر من أطماع طهران وأنقرة في العالم العربي

yesterday 09:33:19

الرباط تقدم نموذج القوة الناعمة في أفريقيا

yesterday 07:51:01

بدء عمليات إجلاء لحالات إنسانية من الغوطة الشرقية

yesterday 06:53:44

مقتل ياسر الأحمر في قصف للتحالف يكشف تهاوي قوة الحوثيين

yesterday 07:24:40

حكومة طرابلس تفعّل المصالحة لإنهاء أزمة تاورغاء

yesterday 08:13:02

غواتيمالا تخالف قرارا أمميا بنقل سفارتها إلى القدس

yesterday 08:39:20

تركيا: اعتقال 54 موظفا سابقا بجامعة لصلات بغولن

yesterday 08:57:33

:: اختيارات المحرر

بطولة دولية للشطرنج تفتح بابا جديدا أمام السعوديات

المواجهة والعلاج السلوكي أفضل علاجات الفوبيا

مقاطع مصورة للبحث عن عريس في مصر

آلام أسفل الظهر تهاجم النساء

تلميذات تونسيات ينددن بقرارات التمييز في المدرسة

هل يستعيد الإعلام الإلكتروني دوره في الحملات الانتخابية في مصر

مصري يراقص ثعبان الكوبرا بحثا عن قوت يومه

غادة عبدالرازق تختار عملها الدرامي المقبل

مستر بطاطس يوزع بهجة الحياة في أفغانستان على إيقاع 'القرمشة'

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا