أنفلونزا الخنازير تثير قلق الشارع التونسي رغم تطمينات وزارة الصحة

حرك العدد المرتفع الذي تم تسجيله للإصابة بنزلات البرد في تونس، مقارنة بالعام الماضي بحسب تصريحات لمسؤولين من وزارة الصحة، قلق الشارع التونسي من الوضع الصحي خاصة في ظل الحديث عن انتشار فيروس “أتش 1 إن 1” والمعروف بأنفلونزا الخنازير.

العرب

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تونس – يثير الوضع الصحي في تونس الكثير من النقاش في هذه الفترة، في ظل وجود حالات وفاة لأشخاص مصابين بنزلة البرد الوافدة والمعروفة بأنفلونزا الخنازير.

وأفادت نبيهة البورصالي المديرة العامة للصحة في تونس برصد 15 حالة وفاة لأشخاص حاملين للفيروس، مؤكدة أن اثنين منهم تعود وفاتهما إلى أسباب أخرى بحسب ما أثبتته المعطيات الطبية.

وقالت البورصالي في تصريح لإذاعة محلية خاصة إن الفرق الطبية تواصل عملها للتأكد من السبب الرئيسي لحالات الوفيات الأخرى.

وأكدت أن نسبة الإصابة بالفيروس المتسبب في نزلة البرد الوافدة لم تتجاوز 6.5 بالمئة وأن الوضع لم يصل بعد إلى مرحلة الوباء.

وأطلقت وزارة الصحة في وقت سابق حملة للتوعية بأساليب الوقاية من الإصابة بالفيروس تضمنت نصائح الوزارة في هذا الشأن ومن بينها التقيد بشروط حفظ الصحة والنظافة. ومن بين نصائح الوزارة الحرص على غسل اليدين باستمرار وتجنب الالتصاق بالمصابين بالفيروس كأبرز أهم طرق الوقاية من نزلة البرد الوافدة.

كما قامت الفرق الصحية بتحاليل طبية على العديد من الأشخاص المرضى، وبحسب معطيات قسم التحاليل البيولوجية بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة التونسية، فإن تحاليل أجريت الأسبوع الماضي على 500 شخص أثبتت إصابة أكثر من 200 بـ”النزلة الوافدة” والمعروفة بفيروس “أهتش 1 إن 1” أو أنفلونزا الخنازير.

وأكدت نفس المصادر أن 50 بالمئة من نتائج التحاليل التي أجريت على حوالي 500 شخص كانت إيجابية. وتم تسجيل آخر الإصابات بالفيروس في محافظتي قفصة والقصرين، وتعهد المستشفى المحلي بالحالات التي يشتبه في إصابتها بنزلات البرد الحادة في انتظار نتيجة تحاليل العينات الطبية.

15 حالة وفاة لحاملين فيروس "أتش 1 إن 1"، اثنان منهم تعود وفاتهما إلى أسباب أخرى

والسبت الماضي، أعلنت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي فلفول أن الأنواع الثلاثة للتلقيح ضد نزلة البرد الموسمية الوافدة المتوفرة في الصيدليات في تونس ليست ممنوعة عالميا.

وأكدت أن التلقيح المتوفر في تونس ضد نزلة البرد الوافدة لا يحتوي على نسبة عالية من مادة الزئبق كما لا تتضمن أي تأثيرات جانبية على صحة المواطنين.

وبحسب وزارة الصحة التونسية يتم توريد كميات جديدة من اللقاح ضد فيروس الأنفلونزا كلما اقتضت الحاجة. وأكدت الوزارة ترشيد استعمال اللقاح، داعية في الوقت نفسه الصيدليات التي تسجل نقصا من اللقاح إلى الاتصال بجهات التوزيع للتزود بالكميات التي تحتاجها.

والأسبوع الماضي، تداولت وسائل إعلام محلية ودولية أن 11 شخصا في تونس لقوا حتفهم نتيجة إصابتهم بفيروس “أتش 1 إن 1”. وقالت وسائل الإعلام إن الوضع دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات خشية تحول الفيروس إلى وباء.

وأفادت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة نصاف بن علية بأن 11 شخصا أغلبهم من المصابين بأمراض مزمنة ومن حاملي فيروس “أتش 1 إن 1” لقوا حتفهم.

وأوضحت بن علية أن “عدد الوفيات هذا العام وحتى الآن مرتفع نسبيا مقارنة بالأعوام الماضية”.

وأصيب الآلاف من التونسيين بالفيروس، فيما أعلنت وزارة الصحة عن طرح نحو 300 ألف لقاح للحد من انتشاره. وتجتاح تونس موجة برد قارس خلال هذه الفترة ما يعزز المخاوف من انتشار حاد للفيروس.

وقالت بن علية “نحن في مرحلة لم نصل فيها بعد إلى مرحلة الوباء، ليس هناك مبرر للهلع”.

ووجهت خلية أزمة بوزارة الصحة نداء إلى المواطنين من أجل اتباع قواعد الحفاظ على الصحة والوقاية من العدوى لا سيما لدى الأطفال والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة. وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة عماد الحمامي أن “الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة ولا شيء يدعو إلى الذعر، لكن من الواجب التنبيه على المستوى الوطني والمحلي لأخذ الأمور بكل جدية ولإحكام الاستعداد لمواجهة كل طارئ محتمل”.

وأثار الارتفاع المسجل في عدد الإصابات بنزلة البرد بمختلف أنواعها جدلا واسعا في تونس، وكان مادة خصبة لنسج إشاعات من قبيل أن تونس استوردت كمية من اللقاح “الفاسد” من بلد أوروبي أو لقاح يسبب أمراضا خطيرة أو قاتلة.

ونفت وزارة الصحة هذه الأخبار، مؤكدة أن الأشخاص الحاملين لفيروس أنفلونزا الخنازير والذين توفوا لم يتم حقنهم باللقاح. كما نفت الوزارة خبر انتهاء صلاحية اللقاح المتوفر في الصيدليات. وأكدت مصادر من وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي أثار جانبية لتلقيح نزلة البرد الموسمية التي تم حقنها، مشددة على أن كل الأدوية المستوردة صالحة وأن التلقيح المذكور يتم استيراده عن طريق الصيدلية المركزية.

ويتنقل فيروس أنفلونزا الخنازير عن طريق العدوى وينتشر بنفس الطريقة التي تنتشر بها الأنفلونزا الموسمية العادية.

وتم إطلاق تسمية “أنفلونزا الخنازير” على فيروس “أتش 1 إن 1” بعد أن أثبتت الفحوصات البكتيرية أن جينات في هذا الفيروس مشابهة لجينات فيروسات الأنفلونزا التي تصيب الخنازير.