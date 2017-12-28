مغاربة يبحثون عن الحياة داخل 'مناجم الموت'

الاحتجاجات في جرادة تسرع خطوات الحكومة لإيجاد حلول تنموية للإقليم.

العرب

رحلة الموت

جرادة (المغرب) - يخاطر المئات من عمال المناجم بحياتهم في بلدة جرادة الفقيرة في شمال المغرب لاستخراج الفحم الحجري في الخفاء.

فقبل عدة أيام، نجا عبدالرزاق من الموت بأعجوبة لكن الحظ لم يحالف اثنين من رفاقه.

وتواصلت الثلاثاء ولليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات على مصرع هذين العاملين، إذ خرج الآلاف إلى الشوارع في تظاهرات تندد بما وصفوه “تهميشا” تعاني منه منطقتهم.

وردد المتظاهرون، الذين طغى عليهم عنصر الشباب ورفع الكثير منهم العلم المغربي، هتافات تطالب بالتنمية الاقتصادية لمنطقتهم ومنها “الشعب يريد بديلا اقتصاديا”، مشددين على الطابع “السلمي” لتحركهم الاحتجاجي.

ولم تخل الهتافات التي رددها المتظاهرون من شعارات “الحراك”، حركة الاحتجاج التي هزت منذ أكتوبر 2016 منطقة الريف في شمال المملكة للمطالبة بتنميتها وتطويرها.

ويطلق السكان على هذه المواقع تسمية “مناجم الموت” في بلدة التعدين القديمة، حيث ما لا يقل عن ألف شخص يغامرون يوميا في المناجم المهجورة بعد نحو عقدين من إغلاقها، دون أي تدابير للوقاية رغم ما يشكله ذلك من خطر على حياتهم.

ولقي حسين وجدوان، وهما شقيقان يبلغان من العمر 23 و30 عاما، حتفهما الجمعة في حادث وقع في سرداب منجم.

وعم الغضب إثر وفاتهما بين السكان الذين يدعون أنهم “مهمشون” ويتظاهرون منذ الأحد ضد السلطات التي يتهمونها بأنها “تخلت” عنهم.

وكان عبدالرزاق الديوي (22 عاما) مع الشقيقين حين وقع الحادث.

وقال الشاب “نزلنا إلى عمق 85 مترا تحت سطح الأرض، كان حسين وجدوان تحتي مباشرة، وكان أحدهما يحفر أفقيا فأصاب بئرا للماء التي غمرتنا. تمكنت من الإمساك بالحبل للصعود مجددا”.

ويسكن عبدالرزاق منزلا متواضعا غير مكتمل البناء في حالة من البؤس. ويقول إنه يعيل والده البالغ من العمر 80 عاما، وهو عامل منجم سابق، وستة أشقاء بالإضافة إلى زوجته وابنته.

وأضاف بتعاسة “ليس هناك بديل، لا يوجد عمل آخر، وهذا هو السبب وراء مخاطرتي بحياتي، أكسب بين 100 و150 درهما يوميا (بين 9 و13 يورو)”.

وأكد عبدالرزاق أنه يتوجه إلى المنجم منذ ثلاث أو أربع سنوات، مشيرا إلى أنه “يشرب الكثير من الحليب” لتخفيف آثار الغبار الذي يستنشقه، وفق اعتقاد شعبي شائع.

وقبل إغلاق المنجم أواخر التسعينات من القرن الماضي، بعد أن باتت تكلفته مرتفعة وفق السلطات، كان نحو 9000 يعملون في جرادة في مجال التعدين الذي كان يشكل مصدر الدخل الرئيسي للسكان.

ومنذ قرار الإغلاق، تراجع عدد السكان من 60 ألف نسمة إلى أقل من 45 ألفا.

ورغم الإغلاق الرسمي للمناجم، يواصل شباب المدينة المغامرة في هذه الآبار استخراج الفحم يدويا بغرض بيعه للتجار المحليين.

وأكد عبدالرزاق أن “الحوادث المميتة شائعة” في هذه المناجم، مشيرا إلى أنه شهد وفاة عمه وشابين من عائلته.

وكان من الواضح أن وفاة الشقيقين هي القشة التي جعلت الكيل يطفح.

وجرادة من أفقر أقاليم المغرب، وفقا للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي جهاز الإحصاء المغربي.

وتقع جرادة على بعد 60 كلم من مدينة وجدة كبرى مدن شرق المغرب.

وقال سعيد زروال، المسؤول المحلي في الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، إن الدولة قامت بطبيعة الحال بتنفيذ مشاريع اقتصادية بعد إغلاق نشاط التعدين، لكنها كانت “غير كافية”. وأضاف “أن البلدة ليس لديها موارد أخرى، ولا توجد وظائف، أو مصانع، ويعيش الناس وسط ظروف لا تخلو من البؤس″.

وقال وزير الطاقة والمناجم عزيز الرباح إن “الدولة بصدد بناء وحدة لإنتاج الكهرباء من الفحم الحجري المستخرج من جرادة قدرتها 350 ميغاواط”، مشيرا إلى أن هذا المعمل الحراري “سيدخل الخدمة قريبا وسيوظّف 500 شخص، غالبيتهم من أبناء المنطقة”.

وأضاف “سوف نجري كذلك دراسة معمقّة للغاية من أجل تحديد القدرات المنجمية للمنطقة وتشجيع المستثمرين على القدوم إليها”.

ومن جهته أعلن رئيس الوزراء سعدالدين العثماني أنه مستعد “لاستقبال نواب من المنطقة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لبحث المشكلات” في جرادة.

وكانت نتيجة 80 عاما من استخراج الفحم في جرادة إرثا صعبا بالنسبة إلى عمال المناجم.

وتبدو الأمراض الرئوية الناجمة عن استنشاق غبار الفحم، مثل السحار، شائعة بين عمال المناجم، وفقا لشهادات تم جمعها في المكان.

وعند مدخل جرادة، يصل نحو عشرين مريضا معظمهم من المتقاعدين من عمال المناجم إلى “وحدة أمراض الرئة والسحار” في مستشفى المدينة لمعاينة طبية.

وقال الستيني محمد البركاني، الذي عمل في المناجم طوال 23 عاما، “لقد تم إنشاء هذا المركز خصيصا لعمال المناجم المصابين بمرض السحار”. وأضاف أن “عمال المناجم يواصلون السعال بسبب المرض حتى وفاتهم. لذا، فإنهم يعطوننا أدوية لتخفيف الألم”.