الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

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الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

السلطة الجزائرية منقسمة حول الخصخصة

ملف خصخصة مؤسسات القطاع الحكومي، تحول إلى سجال محتدم بين الحكومة وقيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/12/28، العدد: 10854، ص(4)]

خلافات

الجزائر - أكدت التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الجزائرية جمال ولد عباس، الرافضة لخصخصة بعض المؤسسات المملوكة للقطاع العام، غياب الإجماع داخل السلطة حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة من طرف حكومة أحمد أويحيى.

وقال جمال ولد عباس، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن “حزبه هو من أوجد القطاع العام في البلاد، وسيدافع عنه لأنه يمثل وجها من أوجه نضالات الحزب”.

وألمحت تصريحات ولد عباس إلى أن القرار الاقتصادي والاجتماعي داخل السلطة ليس محل إجماع، وأن بصمات الأجندة السياسية ونفوذ لوبيات المال داخل مؤسسات الدولة، يحومان حول عدد من القرارات التي اتخذتها حكومة أحمد أويحيى منذ تنصيبها في شهر أغسطس الماضي.

وتحول ملف خصخصة مؤسسات القطاع الحكومي، إلى سجال محتدم بين الحكومة وقيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، فبينما أبدت أطراف الثلاثية تحمسها لفتح المؤسسات العمومية أمام الاستثمار الخاص، أبدى جمال ولد عباس، مخاوفه من تكرار تجارب سابقة انتهت بالفشل وبيع الممتلكات العمومية بالدينار الرمزي.

وبات القرار الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر رهين الارتباك والتردد والحسابات السياسية، فخلال أقل من عام روجت الحكومات المتعاقبة (عبدالمالك سلال، عبدالمجيد تبون وأحمد أويحيى ) لبرامج وخطابات متضاربة ومتنافرة رغم أن الظروف هي نفسها في السنوات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن المواجهة التي فتحها عبدالمجيد تبون مع لوبيات رجال الأعمال بعد الانتخابات التشريعية، انتهت بسقوطه بعد أقل من ثلاثة أشهر من تنصيبه، والقرارات المتخذة من طرف أحمد أويحيى، لا سيما فيما يتعلق بإسقاط ضريبة الثروة، وخصخصة المؤسسات العمومية، قد تنتهي به إلى نفس المآل.

ويتردد في بعض الدوائر السياسية أن أحمد أويحيى يعد أيامه الأخيرة وأن التطاحن غير المعلن بين سرايا السلطة حول خلافة عبدالعزيز بوتفليقة، سيعصف بالحكومة الحالية قريبا.

وبات خيار عودة وزير النفط السابق شكيب خليل إلى الواجهة، مطروحا بقوة، تمهيدا لترتيب البيت الداخلي للسلطة، والذهاب المريح إلى انتخابات رئاسية لا تخرج عن حسابات المراكز الفاعلة في القرار.

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