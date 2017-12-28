الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

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الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

بوتين يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية

بوتين يخوض الانتخابات كمرشح مستقل، في تحرك ينظر إليه على أنه وسيلة لتعزيز صورته 'كأب للأمة' وليس شخصية سياسية حزبية.

العرب  [نُشر في 2017/12/28، العدد: 10854، ص(5)]

شعبية بوتين في تصاعد

موسكو - سجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، رسميا ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، فيما رفضت لجنة الانتخابات قبول ترشح زعيم المعارضة أليكسي نافالني، الذي دعا إلى المقاطعة ورفض نتائج الانتخابات.

ويخوض بوتين، ضابط المخابرات السابق، الانتخابات كمرشح مستقل، في تحرك ينظر إليه على أنه وسيلة لتعزيز صورته “كأب للأمة” وليس شخصية سياسية حزبية. ويشيد الحلفاء ببوتين لأنه استعاد الشعور الوطني بالكرامة ووسع نطاق نفوذ موسكو بتدخله في سوريا وأوكرانيا، فيما أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم وحزب روسيا عادلة إنهما سيدعمان بوتين. وتظهر استطلاعات الرأي أن بوتين، الذي يهيمن على المشهد السياسي الروسي منذ 17 عاما لتوليه منصبي الرئيس ورئيس الوزراء، بصدد تحقيق فوز مريح آخر بفترة ولاية أخرى مدتها ست سنوات. وكانت لجنة الانتخابات قد رفضت قبول مطلب ترشح المعارض أليكسي نافالني، بسبب حكم قضائي ضده، يقول هذا الأخير إنه مفبرك. وقال زعيم المعارضة أليكسي نافالني، الذي منع من الترشح للانتخابات بسبب حكم بسجنه، إن “بوتين أمضى وقتا أطول مما ينبغي في السلطة وإن الدعم له مصطنع من قبل وسائل إعلام رسمية منحازة ونظام جائر يقصي المعارضين الحقيقيين”.

ودعا نافالني إلى مقاطعة الانتخابات ليثير بذلك مخاوف من خروج مظاهرات واسعة النطاق واشتباكات مع الشرطة.

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