الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

زعيم الحرب نورالدين آدم يهدد رئيس أفريقيا الوسطى

نور الدين آدم: 'هناك خط أحمر إن اقتربت منه الحكومة، يمكن أن يدفعني لإرسال رجالي إلى بانغي كما حدث في 2013.

العرب  [نُشر في 2017/12/28، العدد: 10854، ص(5)]

زعيم أحد المجموعات المسلحة يهدد

بيراو - قال نورالدين آدم، أحد قادة إحدى المجموعات المسلحة الناشطة في جمهورية أفريقيا الوسطى، إنه “رجل سلام” لكنه سيواصل الحرب ويريد مواصلتها.

وأكد آدم في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية “هناك خط أحمر إن اقتربت منه الحكومة، يمكن أن يدفعني لإرسال رجالي إلى بانغي كما حدث في 2013”، مؤكدا أن لديه “بين خمسة آلاف وثمانية آلاف” رجل في حركته، وعددا من المجموعات المسلحة الأخرى تحت إمرته.

وتابع “نحن في الوضع الذي كنا عليه في 2012”، عندما كان تحالف سيليكا الداعم للمسلمين، الذي شارك في تأسيسه، يستعد لأخذ السلطة”.

وأضاف، بينما كان جالسا في مقر السلطان في فالاغا أحد المباني الصلبة النادرة في بيراو، أنه يتمتع بسلطة على الفصائل السابقة في حركة سيليكا، على الرغم من المواجهات والانقسامات الحادة بينها في الأشهر الأخيرة.وتحالف الرجل، قبل عامين، مع مجموعة مسلحة من الميليشيات التي تسمى “إنتي بالاكا” وقد أنشئت، كما قيل، لمواجهة حركة سيليكا المسلمة.

واستطرد قائلا “يوما ما سيكون علينا تحمل مسؤولياتنا لتحرير البلاد”، في إشارة إلى مجموعته التي أطلق عليها تسمية “الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى”.

ويتزعم آدم تحالفا واسعا من المجموعات المسلحة التي تورطت في تجاوزات عديدة في السنوات الأخيرة في أفريقيا الوسطى.

وأكد أنه، مثل غيره من قادة المجموعات المسلحة والميليشيات، “يريد السلام قبل كل شيء”، لكنه يبقى زعيم حرب وهدفه الرئيسي اليوم، هو الرئيس فوستان أرشانج تواديرا.وقال آدم في إشارة إلى الرئيس “إنه مجرم وليس لديه أي فرصة لإكمال ولايته الرئاسية”.

وانتخب تواديرا، العام الماضي، بدعم من فرنسا والأمم المتحدة اللتين رأتا فيه أملا لإحلال الديمقراطية في بلد لم يشهد منذ استقلاله سوى الانقلابات والاضطرابات السياسية. واعترف آدم بارتكابه جرائم حرب قائلا “هناك جرائم ارتكبها الطرف المسلم وجرائم ارتكبها الطرف المسيحي ولا يمكن لنا مراقبة الجميع”.

وتابع “لا يمكن إجراء محاكمات على هذه الجرائم من دون أن نكون في السلطة”، ملمحا إلى رغبته في العودة إلى العاصمة، حيث كان لفترة قصيرة مديرا للاستخبارات في عهد جوتوديا، وهو متهم من قبل الأمم المتحدة بصفته هذه بعمليات تعذيب.

:: اقرأ أيضاً

تركيا تستغل الفوضى في المنطقة لتعزيز نفوذها

الرياض: رجال صالح معنا

صور أمير قطر على تكتك تثير السخرية في لندن

توتر بين عون وبري يفجر حالة التوافق النادرة في لبنان

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مقاتلون أكراد في سوريا يعتقلون جهاديا فرنسيا

2017-12-28

الجيش الليبي يدعم الانتخابات بشرط الإشراف الدولي

2017-12-28

اتفاق روسي أميركي على الانتقال إلى المفاوضات مع كوريا الشمالية

2017-12-28

قرقاش يحذر من أطماع طهران وأنقرة في العالم العربي

yesterday 09:33:19

الرباط تقدم نموذج القوة الناعمة في أفريقيا

yesterday 07:51:01

بدء عمليات إجلاء لحالات إنسانية من الغوطة الشرقية

yesterday 06:53:44

مقتل ياسر الأحمر في قصف للتحالف يكشف تهاوي قوة الحوثيين

yesterday 07:24:40

حكومة طرابلس تفعّل المصالحة لإنهاء أزمة تاورغاء

yesterday 08:13:02

غواتيمالا تخالف قرارا أمميا بنقل سفارتها إلى القدس

yesterday 08:39:20

تركيا: اعتقال 54 موظفا سابقا بجامعة لصلات بغولن

yesterday 08:57:33

:: اختيارات المحرر

بطولة دولية للشطرنج تفتح بابا جديدا أمام السعوديات

المواجهة والعلاج السلوكي أفضل علاجات الفوبيا

مقاطع مصورة للبحث عن عريس في مصر

آلام أسفل الظهر تهاجم النساء

تلميذات تونسيات ينددن بقرارات التمييز في المدرسة

هل يستعيد الإعلام الإلكتروني دوره في الحملات الانتخابية في مصر

مصري يراقص ثعبان الكوبرا بحثا عن قوت يومه

غادة عبدالرازق تختار عملها الدرامي المقبل

مستر بطاطس يوزع بهجة الحياة في أفغانستان على إيقاع 'القرمشة'

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا