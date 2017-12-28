شيروكي الجديدة تعزز مكانتها في الطرق الوعرة

شركة جيب الأميركية تكشف عن النسخة الجديدة كليا من طرازها الشهير 'جيب شيروكي' وتعرض أبرز مواصفاتها قبل طرحها في الأسواق الشهر المقبل.

العرب

اسم جيب مرادف عالمي لسيارات الدفع الرباعي

ديترويت (الولايات المتحدة) - رفعت شركة جيب الأميركية سقف ريادتها في قطاع سيارات الدفع الرباعي وقدرات اقتحام الطرق الوعرة، بالكشف عن النسخة الجديدة كليا من طرازها الشهير “جيب شيروكي” وعرضت أبرز مواصفاتها قبل طرحها في الأسواق الشهر المقبل.

وقالت الشركة الأميركية المملوكة من قبل مجموعة فيات الإيطالية إنها ستكشف عن النسخة الجديدة أمام الجمهور لأول مرة خلال مشاركتها في فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات في الفترة من 13 إلى 28 يناير المقبل، وهو أحد أكبر وأهم معارض السيارات في العالم.

وأوضحت شركة أن سيارة شيروكي الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة من الموديلات الرياضية متعددة الأغراض “أس.يو.في” تم تزويدها بالكثير من التعديلات، ومن ضمنها إعادة تصميم مقدمة السيارة.

وكشفت الشركة من خلال الصور الرسمية التي وزّعتها على وسائل الإعلام عن تصميمين مختلفين نسبيا في الشكل الخارجي وفي بعـض المواصفات الفنية التي أعلنتها الشركة.

وقدّمت شركة جيب إلى جانب النموذج الأساسي التقليدي، طرازا آخر أطلقت عليه “تريل هاوك” وهو الموديل الأقوى الذي يبرز في مقدمته خطافا السحب وكشّافات الضباب المرتفعة.

ويتمتع الموديل “تريل هاوك” بالكثير من المزايا الإضافية التي تعزّز قوتها وتحافظ على مكانتها كإحدى أبرز السيارات القادرة على اقتحام المناطق الوعرة. وتبدو شيروكي الجديدة في الصورة المرفقة أكثر أناقة وحضورا بعد تخلّيها عن الكشّافات الأمامية المقسمة. ولم يشهد الموديل الجديد الكثير من التغييرات على المؤخرة، حيث تطل السيارة الجديدة بتغييرات طفيفة على المصابيح الخلفية ومصدّ خلفي معدّل.

ويظهر في مقصورة السيارة العديد من الأسطح اللامعة لإضفاء المزيد من الفخامة على السيارة، التي قالت الشركة إنها ستكشف المزيد من تفاصيلها التقنية خلال معرض ديترويت بعد نحو أسبوعين.