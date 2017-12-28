الهلال الأحمر الإماراتي يغيث سكان حضرموت

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحرص على الوصول بقوافلها الإنسانية إلى المناطق النائية بمحافظة حضرموت.

العرب

قافلة إنسانية لمؤازرة المناطق اليمنية

المكلاّ (اليمن) - سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى أهالي منطقة السويري بمديرية تريم في محافظة حضرموت بشرق اليمن.

والقافلة التي حملت سلالا غذائية متنوعة لسكان تلك المناطق، واحدة من مئات القوافل، التي سبق للهيئة ذاتها أنّ سيّرتها باتجاه الكثير من المناطق اليمنية منذ اندلاع الحرب في اليمن نتيجة سيطرة جماعة الحوثي بقوّة السلاح على أجزاء واسعة من أراضيه.

وتعكس الجهود الاستثنائية للهيئة مزاوجة دولة الإمارات بين المشاركة في الجهد الحربي بمواجهة المتمرّدين الحوثيين ضمن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، وجهد مواز لإغاثة السكان وتطبيع الحياة في مناطقهم من خلال ترميم المرافق وإعادة الخدمات الأساسية إليها.

واستفادت محافظة حضرموت بشكل استثنائي من الجهود الإماراتية، حيث كان لقوات هذا البلد دور محوري في تخليص مركز المحافظة مدينة المكلاّ من تنظيم القاعدة الذي سبق له أن استغل واقع الحرب في اليمن ليسيطر على المدينة طيلة قرابة السنة.

ولفت عبدالعزيز الجابري، رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، إلى حرص الهيئة على الوصول بقوافلها الإنسانية إلى المناطق النائية بالمحافظة.