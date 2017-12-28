متفرقات: استعدادات منتخب تونس لكرة اليد لكأس أفريقيا

الرئيس السابق لاتحاد بيرو لكرة القدم، مانويل بورجا، يحصل على حكم بالبراءة في قضية فضيحة الاتحاد الدولي.

العرب

معسكر في الحمامات

◄ دخل منتخب تونس لكرة اليد معسكرا تحضيريا بمدينة الحمامات استعدادا لكأس أفريقيا 2018 بالغابون خلال يناير. ومن المقرر أن يخوض نسور قرطاج الجمعة 29 ديسمبر الجاري بقاعة نابل مباراة ودية ضد منتخب الإمارات. تجدر الإشارة إلى أن منتخب تونس سيكون خلال كأس أفريقيا للأمم محروما من خدمات أربعة لاعبين بسبب الإصابة، محترف برشلونة الإسباني وائل جلوز ومحترف السد القطري مكرم سلامة ولاعب الترجي عبدالحق بن صالح والظهير الأيسر لشومبيري الفرنسي مصباح الصانعي.

◄ حصل الرئيس السابق لاتحاد بيرو لكرة القدم، مانويل بورجا، على حكم بالبراءة في قضية فضيحة الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، فيما صدر حكم بالإدانة في نفس القضية الجمعة الماضي على مسؤولين آخرين. وأصدر قاضي المحكمة الفيدرالية لمدينة نيويورك الأميركية حكما ببراءة بورجا من تهمة التآمر والاختلاس، التي كان يحاكم بمقتضاها. وحصل الرئيس السابق لاتحاد بيرو لكرة القدم (60 عاما) على حريته بعد أن قضى عامين تحت الإقامة الجبرية في منزله. وألقي القبض على بورجا في مطلع ديسمبر 2015.

◄ تنطلق الخميس منافسات النسخة العاشرة من بطولة “مبادلة” العالمية للتنس بأبوظبي بمشاركة 6 من نجوم اللعبة. ويشارك في هذه النسخة كل من النمساوي دومنيك ثيم المصنف الخامس عالميا والإسباني بابلو كارينو المصنف العاشر والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا والمصنف الـ12 حاليا والجنوب أفريقي كيفين أندرسون المصنف الـ14 والإسباني روبرتو باوتيستا المصنف الـ20 والروسي أندريه روبليف المصنف الـ39. وتقام فعاليات البطولة على مدار 3 أيام متتالية.