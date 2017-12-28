الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

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الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

عادل عزت يتعهد بإصلاحات جذرية

رابطة دوري المحترفين عادل عزت رئيس اتحاد الكرة رئيسا لها بالتزكية، خلفا للمستقيل ياسر المسحل.

العرب  [نُشر في 2017/12/28، العدد: 10854، ص(22)]

نقلة نوعية

الرياض - أكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تجربة التعاقد مع ستة محترفين أجانب بالأندية السعودية أحرزت نجاحا وقللت التضخم في أسعار اللاعبين وزادت التنافس بينهم. وأضاف عزت عقب تنصيبه رئيسا لرابطة دوري المحترفين بالتزكية، أنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن أخبار سارة للجماهير والأندية والإعلاميين.

وأوضح “موضوع زيادة عدد أندية دوري المحترفين السعودي يحتاج إلى دراسة قبل اتخاذ القرار”، مشيرا إلى أن الاتحاد يقدم مساعدات لأندية منطقة نجران وجازان، جنوب غرب المملكة، لكنه لا يعلن عن هذا الدعم. وعن الاستثناء من الهبوط، أشار عزت إلى أنه في كل موسم يطرح هذا الموضوع، لكن لا يوجد حاليا أي طرح جديد بهذا الشأن، معلقا على انخفاض الحضور الجماهيري بقوله “سنعمل على تحسين بيئة الملاعب ونصنع بيئة تساعد على زيادته”.

وانتخبت رابطة دوري المحترفين عادل عزت رئيس اتحاد الكرة رئيسا لها بالتزكية، خلفا للمستقيل ياسر المسحل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الرابطة وأعلنت من خلاله تزكية عزت من ممثلي الأندية الـ14 المحترفة بالدوري السعودي للمحترفين.

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