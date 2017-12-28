أبرز تغريدات العرب: لوّن الحياة لترتاح

sukinameshekhis@
كل الأوطان جميلة في عيون أبنائها. ليست هناك دولة "درجة أولى أو درجة ثانية" أو دولة" عملاقة والأخرى قزم" هناك أرض الله وهناك شعوب هم خلق الله، لذلك احترموا مشاعرهم.
__Alnefaie@
__Alnefaie@
منذ زمن والمرأة السعودية صامتة. جاء تويتر فتكلمت وصدمتنا وأبهرتنا وعلمتنا وشتمتنا وقامت بتوعيتنا وحاربتنا وأضحكتنا أحياناً.
ardasnovel@
ardasnovel@
الأخطاء تقودنا إلى الصواب دائما وعدم وجود الأخطاء لا يعني أن حياتنا أفضل بل يعني أن حياتنا لن تتغير للأفضل أبدا.
nbaa2t@
nbaa2t@
الرأي العام أشبه بشخص ضخم الجثة مستسلم للرقاد. بين الحين والآخر، يصحو من سباته بغتة، وعليك أن تستغل الفرصة لإقناعه بفكرة واحدة في غاية البساطة والإيجاز.
alrobai28@
alrobai28@
أردغان يفكر في الإمبراطورية العثمانية وأمجادها، وخامنئي يفكر في إحياء الإمبراطورية الفارسية، وإسرائيل تفكر في إسرائيل الكبرى. والعرب يا حليلهم يتلاومون!!!
abuahmedalqarni@
abuahmedalqarni@
ثلاث ميمات لا تثق بها في الحياة: المهنة والمناخ والمرأة.
7md_w@
7md_w@
إخفاء مشاعرك عمن تحب، موت على قيد الحياة..
ms_dimples0@
ms_dimples0@
إن ثمن الحرية هو اليقظة دائماً.
SafaaFaisalBBC@
SafaaFaisalBBC@
في بلدة صغيرة في بلجيكا طلبنا سفن آب من محل الرجل قال لدينا منتوج محلي اسمه زترون لمون لأننا نحاول تقليل السلع الأميركية! الموضوع ليس مجرد سلع هذه مواقف وطنية.
LASTWISDOM1@
LASTWISDOM1@
قبل ٣ قرون اجتمع فقهاء مصر لأمر جلل هل "الحكاكة" (أعواد الثقاب) تنقض الوضوء؟بعد ٣ قرون لا يزال أحفاد نفس الفقهاء يرددون سؤالا آخر: هل الآذان الموحد بدعة؟
Sara1tamimi@
Sara1tamimi@
حينما تود تَلوينّ الحياة، لِترتاح، استَعين بـالقلّيل من... اللامُبالاة!
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UniofOxford@ جامعة أوكسفورد
UniofOxford@
جامعة أوكسفورد