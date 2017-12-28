الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

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الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

أبرز تغريدات العرب: لوّن الحياة لترتاح

العرب  [نُشر في 2017/12/28، العدد: 10854، ص(19)]

sukinameshekhis@

كل الأوطان جميلة في عيون أبنائها. ليست هناك دولة "درجة أولى أو درجة ثانية" أو دولة" عملاقة والأخرى قزم" هناك أرض الله وهناك شعوب هم خلق الله، لذلك احترموا مشاعرهم.

__Alnefaie@

منذ زمن والمرأة السعودية صامتة. جاء تويتر فتكلمت وصدمتنا وأبهرتنا وعلمتنا وشتمتنا وقامت بتوعيتنا وحاربتنا وأضحكتنا أحياناً.

ardasnovel@

الأخطاء تقودنا إلى الصواب دائما وعدم وجود الأخطاء لا يعني أن حياتنا أفضل بل يعني أن حياتنا لن تتغير للأفضل أبدا.

nbaa2t@

الرأي العام أشبه بشخص ضخم الجثة مستسلم للرقاد. بين الحين والآخر، يصحو من سباته بغتة، وعليك أن تستغل الفرصة لإقناعه بفكرة واحدة في غاية البساطة والإيجاز.

alrobai28@

أردغان يفكر في الإمبراطورية العثمانية وأمجادها، وخامنئي يفكر في إحياء الإمبراطورية الفارسية، وإسرائيل تفكر في إسرائيل الكبرى. والعرب يا حليلهم يتلاومون!!!

abuahmedalqarni@

ثلاث ميمات لا تثق بها في الحياة: المهنة والمناخ والمرأة.

7md_w@

إخفاء مشاعرك عمن تحب، موت على قيد الحياة..

ms_dimples0@

إن ثمن الحرية هو اليقظة دائماً.

SafaaFaisalBBC@

في بلدة صغيرة في بلجيكا طلبنا سفن آب من محل الرجل قال لدينا منتوج محلي اسمه زترون لمون لأننا نحاول تقليل السلع الأميركية! الموضوع ليس مجرد سلع هذه مواقف وطنية.

LASTWISDOM1@

قبل ٣ قرون اجتمع فقهاء مصر لأمر جلل هل "الحكاكة" (أعواد الثقاب) تنقض الوضوء؟بعد ٣ قرون لا يزال أحفاد نفس الفقهاء يرددون سؤالا آخر: هل الآذان الموحد بدعة؟

Sara1tamimi@

حينما تود تَلوينّ الحياة، لِترتاح، استَعين بـالقلّيل من... اللامُبالاة!

تابعوا

UniofOxford@

جامعة أوكسفورد

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