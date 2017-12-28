الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

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الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

فوزي البنزرتي: لن أدرب في تونس

المدرب التونسي قرر ألا يدرب مستقبلا في تونس رفضا على تعدي الجماهير على المدربين بالسب والشتم.

العرب  [نُشر في 2017/12/28، العدد: 10854، ص(22)]

غضب البزرتي من ممارسات الجمهور

تونس - أوضح فوزي البنزرتي المدير الفني المستقيل مؤخرا من تدريب الترجي الرياضي أنه لن يدرب مستقبلا أي فريق تونسي. وقال البنزرتي في تصريحات صحافية “قررت ألا أدرب مستقبلا في تونس لأنه ليس من المعقول أن تبيح الجماهير لنفسها سب وشتم المدرب، والأدهى والأمر أن هناك من يعتبر التعدي على المدرب أمرا عاديا”.

وأضاف “للأسف الجماهير التونسية لا تقبل الهزيمة ولو أنني من دون هزيمة كنت عرضة للسب والشتم. كما تم إلقاء القوارير عليّ من فئة الجماهير التي لا تمثل الترجي الرياضي”. وأكمل “الأرقام التي حققتها مع الترجي وحدها تؤكد قيمة العمل الذي قدمته مع الفريق، لكن للأسف حدث ما حدث”.

وواصل “ليس من حق الجماهير أن تلقي القوارير أو أي مقذوفات أخرى، أنا لدي عائلة يؤلمها مشاهدة هذا الموقف، منذ مدة وعائلتي تطلب مني الاستقالة وبالفعل قدمت استقالتي لأن الكرامة قبل الخبز”. ويذكر أن عددا من جماهير الترجي أهانوا المدرب فوزي البنزرتي بعد نهاية الكلاسيكو أمام الصفاقسي السبت الماضي، ما فرض عليه تقديم استقالته ليحل محله مساعده معين الشعباني بصفة مؤقتة.

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