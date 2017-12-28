هاشتاغ اليوم: #سنحارب_العالم_بالسلام

مغردون يتفاعلون مع الهاشتاغ ويؤكدون على أهمية العلم والمعرفة لمحاربة العالم، مشددين على ضرورة استبدال الحروب بالسلام والأحقاد بالحب.

العرب

بالحب والسلام نودع الحروب

الرياض - في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها العالم العربي، سأل مغردون على تويتر بماذا سيحاربون العالم؟ وسرعان ما احتل هاشتاغ #سنحارب_العالم_بالسلام مرتبة متقدمة ضمن الهاشتاغات الأكثر تداولا على الموقع. وتنوعت إجابات المغردين بين تغريدات جدية وأخرى ساخرة.

ومن بين التغريدات الساخرة ما قاله هذا المغرد:

ahmed2341999@

#سنحارب_العالم_بالحشيش.

فيما أكد مغرد آخر:

turkey_mo@

#سنحارب_العالم_بـ “متى أدركت شعوبنا العربية والإسلامية أن العقول وتفكيرها قيمة نبيلة وهبة ربانية، وأن تحرير قيود تفكيرها وبحثها هو ما سيجلب الإدراك والفهم والمعرفة والاختراع، وأن معاقبتها بحرمانها من التفكير وفرض الوصاية عليها ستجعل منها قاصرة خائفة منكمشة محدودة الطموح”.

وقال متفاعل:

Alyahyamo7ammad@

#سنحارب_العالم_ بقيمنا وحضارتنا وثقافتنا وأخلاقنا المستمدة من الإسلام دين المحبة والسلام.

وأكد آخر:

gu05g@

بالعقل، ولكن من لا يمتلك عقلا سيحارب بماذا!

وفي نفس السياق غرد متفاعل:

HaniKhalaf88@

سنحارب_العالم_بالعلم! أول صيدلية في التاريخ أنشأها هارون الرشيد في بغداد ومعها دار للعلاج؛ كنّا عظماء!

وعبر مغرد عن نقمته عن الحرب، وكتب:

t_oof3@

سنحارب_العالم_باستبدال الحروب بالسلام والأحقاد بالحب فبهما سنحقق النصر العظيم بجمع الشمل وفرحة الأهل والجيران والأحباب. مللنا من الضياع والهجران فلا نريد أن نكون أشباه الشيطان.

وغرد آخر في نفس السياق:

almonja7i@

#سنحارب_العالم_بـ… وليش نحارب؟ كفاية حروب، نبي نعيش بسلام.

وعبر مغرد عن حسرته:

h_55555_m@

#سنحارب_العالم_بـ… ماذا نفعل أكثر من ندب ضمير مات؟ ماذا بعد التحسر والألم؟ بماذا نحارب العالم؟ بحزننا! إن كان جواب “لا شيء” فلا داعي للحزن أصلا.

وأكد مغرد:

Mohamed69254028@

#سنحارب_العالم_بـ “لا تتحدث عن الدين كثيرا.. ولكن دع الجميع يراه في أخلاقك”.