اختبار صعب للإمارات أمام الكويت

تشهد الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة القدم “خليجي 23” المقامة في الكويت حتى 5 يناير المقبل، صراعا ثلاثيا على بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي بين منتخبات السعودية والإمارات وعمان.

العرب

على المسار نفسه

الكويت - تلتقي الخميس الإمارات مع الكويت على ملعب جابر وفي نفس التوقيت تواجه السعودية عمان على ملعب الكويت. وانحصرت المنافسة بين المنتخبات الثلاثة بعد خروج منتخب الكويت المضيف رسميا من السباق إثر تلقيه هزيمتين متتاليتين وبقاء رصيده خاليا من النقاط. وتصدرت السعودية الترتيب برصيد 4 نقاط من فوز على الكويت 2-1 في الافتتاح، وتعادل سلبي في الجولة الثانية مع الإمارات شريكتها في الصدارة، والتي كانت تغلبت على عمان بهدف دون مقابل في الجولة الأولى. من جهته، احتل منتخب عمان المركز الثالث بـ3 نقاط بعد تغلبه على الكويت بهدف نظيف في الجولة الثانية. ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى الدور نصف النهائي المقرر في 2 يناير، فيما يقام النهائي في 5 منه.

وسيكون المنتخب الإماراتي على موعد مع اختبار صعب في مواجهة منتخب الكويت الجريح والذي يتطلع إلى إنهاء مسيرته في البطولة بفوز يحفظ ماء الوجه. وخاض الأزرق، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة (عشرة ألقاب)، فعاليات هذه النسخة في ظروف صعبة حيث كانت أول نشاط دولي يشارك فيه الفريق عقب رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية قبل أيام على بدء فعاليات البطولة.

وكانت الرياضة الكويتية عانت التجميد على الساحة الدولية منذ قرار إيقافها في أكتوبر 2015. ورغم هذا قدم الأزرق عرضين جيدين في مواجهة السعودية وعمان وإن خسر في المباراتين. وبات الفريق بحاجة إلى تحقيق نصر معنوي على المنتخب الإماراتي في المباراة ليكون أفضل وداع لمسيرته في هذه النسخة. ورغم هذا ستصطدم رغبة الأزرق بطموحات الأبيض الذي يحتاج إلى التعادل على الأقل في هذه المباراة للتأهل إلى المربع الذهبي بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي السعودية وعمان.

يسعى المنتخب الإماراتي لاستغلال خروج نظيره الكويتي من المنافسة للتغلب عليه وبلوغ الدور نصف النهائي. ودع الأزرق السباق على الكأس بخسارتيه أمام السعودية وعمان، وسيخوض اللقاء من دون حافز ما قد يدفع الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك إلى منح الفرصة إلى العناصر التي لم تشارك في المباراتين السابقتين.

اللقاء الأخير

ستكون المباراة أمام الإمارات الأخيرة لبونياك الذي سيعود إلى ناديه الجهراء الذي استعاره الاتحاد منه وبالتالي سيسعى لترك ذكرى له في البطولة. في المقابل، يخشى المنتخب الإماراتي من أن يتسبب خوض الأزرق اللقاء من دون فرصة للتأهل في نقل الضغوط إليه، باعتبار أنه الطرف المطالب بتحقيق النتيجة التي تؤهله إلى الدور المقبل.

وبدا مدرب المنتخب الإماراتي، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، مقتنعا بأن أداء فريقه يتقدم من مباراة إلى أخرى في البطولة، ولكنه في المقابل أكد أنه “يعاني من عدم جاهزية الكثير من لاعبيه بسبب الإصابة”، مضيفا “أتوقع تحسن الأداء في مباراتنا الأخيرة أمام الكويت في المجموعة”. أما المدافع فارس جمعة فأكد أنه وزملاءه “سيتداركون الأخطاء التي حدثت في لقاء السعودية، وسيدخلون مباراة الكويت بحثا عن نتيجة أفضل”، معتبرا أن “التركيز منصب على الخروج بنتيجة إيجابية”، واصفا المنتخب السعودي بـ”الفريق الجيد”.

المباراة أمام الإمارات ستكون الأخيرة لبونياك الذي سيعود إلى ناديه الجهراء الذي سيسعى لترك ذكرى له في البطولة

يحتاج المنتخب السعودي إلى التعادل مع نظيره العماني لضمان بلوغ الدور نصف النهائي، فيما سيكون الفوز حتميا للأخير للاستمرار في المنافسة. وخسر العمانيون لقاء الجولة الأولى أمام منتخب الإمارات، وبالتالي فإن تساويهم معه في النقاط مع نهاية منافسات المجموعة لن يصب في صالحهم باعتبار أن لائحة البطولة تعتمد المواجهات المباشرة لكسر التعادل في النقاط وليس فارق الأهداف. ويمكن أن يتساوى المنتخبان الإماراتي والعماني في حال خسارة الأول أمام الكويت وتعادل الثاني مع السعودية.

ويفتقد منتخب عمان أمام السعودية قائده أحمد مبارك “كانو” صاحب هدف الفوز على الكويت. ورأى مدرب الفريق، الهولندي بيم فيربيك أن “كانو لاعب مهم وأساسي، ويبقى غيابه مؤثرا، إلا أننا سنبحث عن حل لتعويضه”. وحول ما يتعرض له فريقه من هجوم إعلامي قال فيربيك “لا أستغرب هذا الهجوم الذي بدأ قبل البطولة وحتى الآن، إلا أنني على يقين بأنني أمتلك لاعبين على مستوى عال، وأنا فخور بهم”. من جهته، تبدو الأمور أكثر وضوحا بالنسبة إلى الأخضر الذي يكفل له التعادل أو الفوز التأهل.

وقال فيربيك في المؤتمر الصحافي لفريقه “لا تزال هناك ستة فرق لديها جميع الحظوظ للمنافسة على اللقب والوصول إلى النهائي. لهذا، الوقت ما زال مبكرا على هذا الحديث وكل ما نفكر فيه الآن هو كيفية تجاوز عقبة المنتخب السعودي في لقاء اليوم لضمان التأهل إلى الدور قبل النهائي. وبعدها يكون لكل حادث حديث”.

وعبر بيم فيربيك عن ارتياحه لاستعدادات فريقه قبل المباراة، مشيرا إلى أن جميع أعضاء الفريق لديهم إصرار كبير على تخطي هذه العقبة الصعبة. وأوضح “قمنا بعمل استشفاء للاعبين الذين خاضوا اللقاء السابق أمام الكويت أما اللاعبون الذين لم يلعبوا هذه المباراة فخاضوا تدريبا عاديا. وبالتالي، اطمأن الجهاز الفني على جميع اللاعبين وأصبحوا جاهزين لخوض هذا اللقاء”. وقال بيم فيربيك “بطبيعة الحال، المباراة ستكون صعبة على الفريقين ولكننا جئنا إلى هنا لمواجهة كل الصعوبات وتخطي جميع العقبات. وبالتالي، هذه الصعوبة لا تزعجني لأننا تعودنا على مثل هذه الأمور. سنعمل جاهدين على تقديم أقصى ما لدينا خلال هذا اللقاء”.

وفاجأ المنتخب السعودي المكون في غالبيته من عناصر شابة تفتقد التجربة الدولية، المتابعين بالمستوى الذي قدمه في البطولة والذي كفل له الفوز على أصحاب الأرض والتعادل مع المنتخب الإماراتي الأكثر خبرة. وبدا أن طموحات الفريق تغيرت بعد جني 4 نقاط في أول مباراتين وتصدر المجموعة. وبعد التعادل مع الإمارات، قال المدافع عمر هوساوي “المنتخب السعودي لم يأت من أجل المشاركة، ولكن الطموح هو تحقيق اللقب، ولم يحالفنا التوفيق، لكن نعد الجمهور أن نحقق المطلوب أمام عمان بالجولة الأخيرة ونتأهل لنصف النهائي”. وتحوم الشكوك حول مشاركة قائد الفريق أحمد الفريدي الذي غاب أمام الإمارات للإصابة، ولم يشارك في التدريبات الجماعية الأخيرة.

تفوق تاريخي

على مدار 13 مواجهة سابقة بين المنتخبين السعودي والعماني في بطولات كأس الخليج، كان الفوز من نصيب الأخضر السعودي في 12 من هذه المباريات فيما انتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل السلبي ثم حسمها المنتخب العماني بركلات الترجيح 6-5 وكان هذا في المباراة النهائية لخليجي 19 التي أقيمت في عمان والتي شهدت تتويج المنتخب العماني بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.