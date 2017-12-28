الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

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الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

تدشين ملتقى 'ذائقة' الفني بالرياض

الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض تدشن ملتقى 'ذائقة' الفني بعقد أولى محاضراتها بعنوان 'تذوق الفن عبر ثلاث محطات تاريخية'.

العرب  [نُشر في 2017/12/28، العدد: 10854، ص(14)]

تكوين منصة جاذبة لمتذوقي الفنون

الرياض - دشنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض مؤخرا ملتقى “ذائقة” الفني بعقد أولى محاضراتها بعنوان “تذوق الفن عبر ثلاث محطات تاريخية”، وذلك في مقر الجمعية بالرياض.

وأوضح المشرف على الملتقى الدكتور فهد الجبرين أن الملتقى يهدف إلى تكوين منصة جاذبة لمتذوقي الفنون في الرياض، يلتقي فيها الحضور مع ضيف جديد في مختلف أنواع الفنون كل شهر، مما يسهم في رفع الذائقة الفنية في المجتمع السعودي عبر استضافة المهتمين بالفنون البصرية ليشاركوا بخبراتهم في مختلف الفنون.

وأشار الجبرين إلى أن الملتقى يأتي من منطلق حداثة الفنون بشكلها المعاصر في المجتمع السعودي، وفي ظل التوجه لرعاية الفنون البصرية ضمن رؤية 2030.

وألقت الباحثة في تاريخ فنون الجزيرة العربية القديمة والفن السعودي الحديث الدكتورة مها السنان، أولى محاضرات الملتقى بعنوان “تذوق الفن عبر ثلاث محطات تاريخية”.

وتناولت السنان في محاضرتها عرضا تاريخيا يشمل ثلاث مراحل ثقافية كانت لها بصمة واضحة في التغيرات العالمية وانعكاسها على الجزيرة العربية قديما، منذ الألف الأول قبل الميلاد والسعودية في العصر الحديث والوقت المعاصر، شارحة علاقتها بنظرتنا وتذوقنا للفنون بداية من التواصل الثقافي الإغريقي/ الروماني والمنتج الهلينستي، ثم تأخر وصول الحداثة الفنية.

ويذكر أن الدكتور عمر السيف رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون، وبندر الجريان مدير فرع الجمعية في الرياض، كان لهما الأثر البارز في ظهور مثل هذا الملتقى؛ لحرصهما على إثراء وإثارة الذائقة الفنية بمثل هذه الملتقيات.

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