شعر النساء الأفغانيات

في اللانداي نقد لاذع للمجتمع الذكوري الذي لا يرى في المرأة أكثر من سلعة أو متعة، وهجاء مرير للرجل/ السيد.

العرب

مختارات حول ثيمتيْ الحب والحرب

عمان - عن دار أزمنة للنشر والتوزيع في عمان، صدر كتاب “اللانداي ـ من شعر المرأة الأفغانية في الحب والحرب”، ترجمة الشاعر عبدالله أبوشميس، والدكتورة حنان الجابري أستاذة الترجمة في الجامعة الأردنية.

الكتاب يضمّ فصولاً نثرية ومختارات من شعر اللانداي، وهو نوع من الشعر القصير المنظوم باللغة البشتونية في أفغانستان.

وقد التزمت ترجمة الأشعار بالوزن العربي.

تدور المختارات حول ثيمتيْ الحب والحرب. وأبرز ما نلاحظه فيها وجود ثلاث شخصيات محورية تدور حولها الأشعار: شخصية المرأة التي تنطق بها، وشخصية زوج المرأة الذي تكرهه وتوسعه شتمًا وسخرية؛ وشخصية عشيق المرأة الذي يقترب منها حينًا إلى درجة الوصال، ويبتعد حينًا آخر حتى يبدو ضربًا من المحال.

في اللانداي نقد لاذع للمجتمع الذكوري الذي لا يرى في المرأة أكثر من سلعة أو متعة، وهجاء مرير للرجل/ السيد.