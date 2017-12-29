الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

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الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

شعر النساء الأفغانيات

في اللانداي نقد لاذع للمجتمع الذكوري الذي لا يرى في المرأة أكثر من سلعة أو متعة، وهجاء مرير للرجل/ السيد.

العرب  [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(15)]

مختارات حول ثيمتيْ الحب والحرب

عمان - عن دار أزمنة للنشر والتوزيع في عمان، صدر كتاب “اللانداي ـ من شعر المرأة الأفغانية في الحب والحرب”، ترجمة الشاعر عبدالله أبوشميس، والدكتورة حنان الجابري أستاذة الترجمة في الجامعة الأردنية.

الكتاب يضمّ فصولاً نثرية ومختارات من شعر اللانداي، وهو نوع من الشعر القصير المنظوم باللغة البشتونية في أفغانستان.

وقد التزمت ترجمة الأشعار بالوزن العربي.

تدور المختارات حول ثيمتيْ الحب والحرب. وأبرز ما نلاحظه فيها وجود ثلاث شخصيات محورية تدور حولها الأشعار: شخصية المرأة التي تنطق بها، وشخصية زوج المرأة الذي تكرهه وتوسعه شتمًا وسخرية؛ وشخصية عشيق المرأة الذي يقترب منها حينًا إلى درجة الوصال، ويبتعد حينًا آخر حتى يبدو ضربًا من المحال.

في اللانداي نقد لاذع للمجتمع الذكوري الذي لا يرى في المرأة أكثر من سلعة أو متعة، وهجاء مرير للرجل/ السيد.

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