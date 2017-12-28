أصوات شعرية متميزة في جولة شاعر المليون بالرياض

جولة الرياض تميزت بجمعها بين مختلف الأجيال، فقد ضمّت شعراء جددا، وشعراء يشاركون للمرة السادسة أو السابعة.

العرب

رحلة مملوءة بالتنافس والتألق بين الشعراء

أبوظبي – بثت مؤخرا الحلقة التسجيلية الثالثة من برنامج “شاعر المليون” للموسم الثامن، والتي قدّمت جولة البرنامج في الرياض، على قناة بينونة الفضائية وقناة الإمارات، وتخلل الحلقة انتقال لجنة التحكيم وطواقم العمل من أجواء الشعر إلى التاريخ العريق العابق بالأصالة، بزيارة لقصر المصمك التاريخي، تلته جولات في العاصمة، ورقصة “العرضة السعودية” ولوحات غنائية تحكي عن تراث السعودية.

وأتت هذه الحلقة لتؤكد تواصل المفاجآت من خلال الحلقات التسجيليّة التي ترصد جولة لجنة تحكيم شاعر المليون في عدد من المدن العربية، في رحلة مملوءة بالتنافس والتألق بين الشعراء.

وتنوعت المواضيع الشعرية في القصائد التي ألقاها الشعراء أمام أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، حيث تناولت الهموم والأوجاع والذكريات، وتطرّقت إلى أحداث التاريخ والبطولات، والخيل والمطر والطبيعة، وغيرها من المواضيع. وتفاوتت القصائد المقدمة من حيث المستوى الإبداعي في نظر أعضاء لجنة التحكيم، مع ما تميّزت به من تنوع المدارس الشعرية المختلفة، والتي أبهرت أعضاء لجنة التحكيم، وقد قوبل نقد اللجنة بسعة صدر من قبل المشاركين.

ولم تخلُ المقابلات من بعض التعليقات اللطيفة التي تندرج في إطار تشجيع المواهب الشابة التي تقدّمت للمسابقة، اعتباراً من أن هذا الحدث الشعري حق من حقوق الشعراء، ولكن تبقى الضوابط التي تحكم المتأهل للمراحل القادمة ضرورية في البرنامج.

كما أكد عدد من الشعراء غير المجازين عزمهم على تطوير ذواتهم والعودة في الموسم المقبل لخوض المنافسات وتحقيق حلمهم في حمل البيرق.

عدد من الشعراء غير المجازين أكدوا عزمهم على تطوير ذواتهم والعودة في الموسم المقبل لخوض المنافسات وتحقيق حلمهم في حمل البيرق

وقامت لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون برفقة مقدّم البرنامج الإعلامي حسين العامري وعدد من طاقم العمل، بزيارة لقصر المصمك التاريخي، وتجولوا في أروقة القصر وقاعاته العشر التي تقدّم معلومات قيمة عن تاريخ السعودية ومجسمات وصورا تاريخية لمدينة الرياض.

وحصد 5 شعراء في جولة الرياض بالسعودية بطاقات ذهبية، حيث منحت أولى البطاقات الذهبية للشاعر السعودي خالد الحارثي، من منطقة حفر الباطن في السعودية، كما نال الشاعر وقيان العنزي البطاقة الذهبية الثانية من تركي المريخي عضو اللجنة الاستشارية وبعد إجازته بإجماع من لجنة التحكيم، فيما تحصل الشاعر الكويتي محمد مبارك العتيبي على ثالث البطاقات الذهبية في الحلقة، وقد منحها إياه عضو اللجنة الاستشارية بدر صفوق، ومنح الدكتور غسان الحسن “الكرت الذهبي” الرابع للشاعر السوري مهنا خضير الماضي، فيما تمكّن الشاعر السعودي حمد الحربي من نيل البطاقة الذهبية الخامسة من قبل عضو اللجنة الاستشارية بدر صفوق.

وقد فاجأ الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى السعودية، المشاركين ولجنة التحكيم وطواقم البرنامج بزيارة إلى موقع إجراء المقابلات في فندق الفيصلية في الرياض، مؤكدا أن شاعر المليون أصبح من البرامج الرائدة عربياً وأسهم في الارتقاء بدور وحضور الشعر الشعبي والنبطي في المنجز الثقافي الإماراتي والعربي، معتبرا أنه “برنامج مبدع بمعنى الكلمة”. واطلع السفير على سير عمل البرنامج في جولته السعودية، والتقى الشعراء المشاركين الذين استقبلوه بحفاوة وترحيب. وبدوره أكد سلطان العميمي، عضو لجنة التحكيم، خلال البرنامج، أن جولة الرياض تميزت بشعرائها وأدائهم الرائع، وأنّ منحه للكرت الذهبي جاء بعد تميز الشاعر وأدائه اللافت.

فيما قال الدكتور غسان الحسن إن هناك جيلاً من الشعراء سيكون هو واجهة الساحة الشعرية في السنوات المقبلة، مؤكدا فخره بالبرنامج والمسيرة التي قطعها في خدمة الشعر الشعبي التراثي والحفاظ عليه.

وأفاد حمد السعيد أن جولة الرياض تميزت بجمعها بين مختلف الأجيال، فقد ضمّت شعراء بعمر العشرين عاماً، وشهدت مشاركات شعراء يحضرون ضمن المقابلات للمرة السادسة أو السابعة، وهذا دليل على أن شاعر المليون جعل الشعراء يطوّرون أنفسهم وتجاربهم، ويعودون ليبهروا لجنة التحكيم وجمهور الشعر بأدائهم.