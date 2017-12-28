أبومطرقة يجمع شتات العشرية الحمراء في الجزائر

أثارت حادثة إتلاف تمثال عين الفوارة بمدينة سطيف الجزائرية جدلا أيديولوجيا ودينيا تصدر شبكات التواصل الاجتماعي.

العرب

تمثال يفضح الغلو الديني

الجزائر - تصدر مخرب تمثال عين الفوارة بمدينة سطيف الجزائرية، شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد، بعدما فتح المجال أمام جدل متكلس منذ سنوات تسعينات القرن الماضي، حول تضارب المدارس والرؤى الأيديولوجية داخل المجتمع الجزائري، خاصة مع ظهور مؤيدين لفعلته، تحت يافطة إخلال التمثال بالحياء وتنافيه مع الأصول الدينية، وإدراجها في خانة الدفاع عن ثوابت الشعب.

وأظهرت مواقف وتعليقات مؤيدي الرجل الملتحي أن رياح التطرف التي يعتقد الكثير في البلاد بأنها شلت تحت تأثير مخلفات العشرية الحمراء، والتطورات المتسارعة في المنطقة بعد صعود تيار الإسلام السياسي، وتوسع دائرة الإرهاب، لا تزال تحتفظ بمواقعها في بعض العقول الجزائرية، وهو ما كشف عنه العالم الافتراضي بعد تخريب تمثال عين الفوارة.

ورغم المسحة الهزلية التي لفت الحادثة، فإن النّفس التضامني الذي ظهر في بعض التعاليق، أبان عن مخزون متراكم لأفكار التطرف والغلو الديني، رغم خطاب الاعتدال والوسطية الذي تؤسس له الحكومة منذ سنوات، فقد ذهبت بعض التشبيهات إلى اعتبار التمثال صنما من أصنام الشرك، يمس بأخلاق المجتمع الجزائري المحافظ.

وظهرت نداءات في بعض صفحات فيسبوك من أجل إطلاق سراح عباس، بعد توقيفه من طرف مصالح الأمن، وإحالة قضيته على القضاء بتهمة “الاتلاف والتشويه العمدي لمعلم تاريخي سياحي يندرج ضمن الممتلكات الثقافية المحمية”، وطالب هؤلاء بـ”عودة عباس (الاسم الشخصي) إلى عائلته”.

الموجة الهزلية التي تركتها حادثة تمثال عين الفوارة، وما فعله أبومطرقة في شبكات التواصل الاجتماعي يعتبر متنفسا للجزائريين للترويح عن أنفسهم

وقدمت بعض التحليلات التي تؤكد أن “السلطات الفرنسية الاستعمارية وضعته في منبع الماء المجاور للمسجد العتيق، لكي تنال من صفة الحياء لدى الأهالي وتمنعهم من الوضوء فيه، وأن بناء التمثال في شكل مجسم لامرأة عارية، كان بغرض تفريق السكان عن المنبع المائي”.

وأطلق مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي حملة سخرية على الحادثة، حيث أطلقت بعض الصفحات تحذيرات في شكل إعلان "أيتها الفتيات احذرن على صدروكن، لأن أبومطرقة يتجول في المدينة”، في إشارة إلى استهداف المخرب لصدر ووجه المرأة العارية (التمثال)، واستعماله للمطرقة والسندان لإتلافهما.

وفعلت تقنية الفوتوشوب فعلتها في توسيع حملة التنكيت في العالم الافتراضي، حيث أظهرت الرجل يطارد التماثيل المشهورة في العالم، كتمثال الحرية في نيويورك، وتمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو، وحتى مقام الشهيد في العاصمة الجزائرية.

وأظهرت تلك الصور خشية التماثيل من غضبة الملتحي، واختبائها فرارا من سطوته. كما أظهرت بعض الصور “حديث الدهشة والخوف” بين تماثيل فرنسية، عما تعرض له نظيرها في سطيف.

وحاول الإعلامي أسامة وحيد الذهاب نحو خط ثالث، بعدما انتقد في منشور له على فيسبوك عملية الرجم التي كان يتعرض لها المعتدي من طرف من كانوا في عين المكان، لما كان بصدد تخريب التمثال، حيث أظهرت تسجيلات متداولة ردة فعل هؤلاء الرافضة لسلوكه، ومحاولة بعضهم منعه ولو بالرجم.

وقال “غريب أمر من كانوا يرجمون أبومطرقة، يريدون حماية تمثال ويقتلون رجل.. التمثال يمكن استرجاعه وترميمه، لكن ماذا لو مات الرجل تحت الرجم، هل يمكن إعادة الحياة له؟”.

وتساءل آخر على صفحته في فيسبوك “ألا توجد في شوارعنا ومؤسساتنا وأماكننا العامة نساء عاريات، لماذا لا تسري عليهن فكرة تغيير المنكر، أم أن الأمر على الصخور الصماء أسهل؟”.

بينما ذهب آخرون إلى اعتبار الموجة الهزلية التي تركتها حادثة تمثال عين الفوارة، وما فعله أبومطرقة في شبكات التواصل الاجتماعي، متنفسا للجزائريين للترويح عن أنفسهم من عناء الاختناق الذي يعيشونه في السنوات الأخيرة، مؤكدين أن مثل هذه الظواهر والسلوكيات كفيلة بإلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية في المجتمع.

وكان أستاذ السينوغرافيا بالمعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري، والمختص في ترميم المعالم الأثرية عبدالرحمان زعبوبي، قد صرح بأن “عملية ترميم المعلم وإرجاعه إلى حالته الأولى ليست مستحيلة”. وقال شهود عيان إن الجهات المختصة شرعت في ترميم التمثال.