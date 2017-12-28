الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

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الخميس 28 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10854

كراسكو يدخل قائمة الراحلين عن أتلتيكو

اللاعب البلجيكي قد يلتحق، في حال رحيله عن أتلتيكو مدريد، بنادي بايرن ميونيخ الألماني أو بإحدى أندية الدوري الإنكليزي.

العرب  [نُشر في 2017/12/28، العدد: 10854، ص(23)]

سيميوني يختار بين الكرواتي فرساليكو والبلجيكي كراسكو

مدريد - كشفت تقارير صحافية إسبانية أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد ناقشت ملف اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق الأول لكرة القدم في يناير المقبل مع مديره الفني، الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وقالت صحف إسبانية إنه بالإضافة إلى اللاعبين لوسيانو فيتو ونيكو غايتان يتعين على أتلتيكو مدريد الاستغناء عن لاعب آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الكرواتي شيمي فرساليكو كان يبدو الأقرب للرحيل عن النادي المدريدي ولكن إدارة النادي أعطت لسميوني حرية الاختيار بين فرساليكو والبلجيكي يانيك كراسكو ليختار المدرب الأرجنتيني الاحتفاظ بالأول.

وواجه كراسكو، الذي لم يستعن به سيميوني في المباريات الأخيرة صعوبات كبيرة في التعامل مع زملائه في مناسبات مختلفة، حيث دخل في مشادات قوية مع بعض اللاعبين مثل كوكي وجابي خلال العام الأخير.

ورغم أنه أحد أبرز اللاعبين في الفريق، يدرك سيميوني صعوبة السيطرة على كراسكو، كما أن التحاق فيكتور ماتشين بيريز “فيتولو” بصفوف أتلتيكو مدريد منح المدرب الأرجنتيني فرصة التمتع بوجود لاعب كبير يضاهي في إمكانيته اللاعب الدولي البلجيكي.

وتحدثت التقارير الصحافية عن وجهات عدة قد يلجأ إليها اللاعب البلجيكي إذا ما رحل عن أتلتيكو مدريد، وكان أبرزها نادي بايرن ميونيخ الألماني، بالإضافة إلى أندية أخرى في مسابقة الدوري الإنكليزي.

وإذا بقي كراسكو بين صفوف أتلتيكو مدريد فمن المؤكد أن سيميوني سيستعين بمجهوداته في النصف الثاني من الموسم الجاري والدفع به كبديل من أجل تنشيط الفريق وتغيير مسار المباريات من خلاله.

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