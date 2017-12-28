هيتزفيلد: غياب نوير لن يقلق ألمانيا

لوف يرى أن نجم حراسة المرمى مانويل نوير أمامه الوقت الكافي للتعافي من إصابته، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

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يواكيم لوف: نوير أفضل حارس مرمى في العالم، هو دعامة أساسية وقائد لفريقنا

شتوتغارت (ألمانيا) - أكد المدرب الألماني الكبير أوتمار هيتزفيلد المدير الفني الأسبق لبايرن ميونيخ الألماني أن منتخب بلاده يمتلك القدرة على الدفاع عن لقبه العالمي من خلال بطولة كأس العالم المقبلة والمقرر أن تقام في روسيا منتصف 2018 حتى وإن غاب حارس المرمى العملاق مانويل نوير عن صفوف الفريق في هذه البطولة.

وصرح المدرب المعتزل هيتزفيلد قائلا إن ألمانيا لديها وفرة من النجوم الشبان أصحاب المواهب ويتمتعون بالنضج الكبير.

وسبق لهيتزفيلد أن قاد كلا من بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. ولعب نوير دورا بارزا في فوز المنتخب الألماني (مانشافت) بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

ولكن هيتزفيلد لا يشعر بالقلق على المانشافت من احتمالات غياب نوير عن المونديال إذا لم يتعاف اللاعب من إصابته في الوقت المناسب.

وقال هيتزفيلد "هذا لن يقلق يواخيم لوف (المدير الفني للمانشافت). لدينا العديد من البدائل… إنه أفضل حارس مرمى في العالم. ولكن الحراس الآخرين مثل مارك أندري تير شتيغن متميزون أيضا".

وأضاف “لوف محنك للغاية في كيفية بناء جيل شاب كما يعرف كيف يبدي إعجابه باللاعبين الكبار”.

في المقابل قال يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إنه يرى أن نجم حراسة المرمى مانويل نوير أمامه الوقت الكافي للتعافي من إصابته، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال لوف في تصريحات “ما هو مخطط له أن يعود (نوير) إلى التدريبات في فبراير أو مارس”. ويعني ذلك أن نوير ربما يتمكن من العودة للمشاركة مع بايرن ميونيخ عندما تستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا.