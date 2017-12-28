درون السيلفي إثارة جديدة في عالم الصورة

يستطيع الأشخاص الذين يفضلون التقاط الصور بواسطة عصا التصوير خوض تجربة جديدة من خلال الكاميرا الحوامة، حيث الطائرة من دون طيار المصممة خصيصا لتسجيل أمتع اللحظات المثيرة بدقة ووضوح عاليين والتقاط أروع الصور بفضل تكنولوجيا تثبيت الصورة والكاميرا المدمجة، والتي يتم التحكم بها من خلال الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم عبر الاتصال بخدمة الإنترنت اللاسلكي “واي فاي”.

العرب

اكتشاف جديد وإقبال كبير

برلين- يمكن لعشاق صور السيلفي حاليا الاعتماد على الكاميرات الصغيرة التي تحلق في الهواء ويتم التحكم بها عن طريق الهواتف الذكية عند التقاط الصور الفوتوغرافية أو تسجيل مقاطع الفيديو، علاوة على أنه يمكن نشر الصور حسب الرغبة في شبكات التواصل الاجتماعي أثناء تحليق الكاميرات الصغيرة فوق المناظر الطبيعية أو الجموع الغفيرة.

ويتم الترويج للكاميرات الصغيرة الطائرة التي تعرف باسم حوامات السيلفي، من خلال التقاط صورة رائعة من مناظير جديدة، بل إنها قد تشكل بديلا لعصا السيلفي التي يتم بها تركيب الهواتف الذكية من أجل التقاط الصور أمام المعالم السياحية العالمية مثل برج إيفل في باريس أو بوابة “براندنبور إي” في برلين.

فكرة الكاميرا الحوامة تهدف أساسا إلى تسهيل عملية التقاط الصور ومقاطع الفيديو من أي مكان، ولا تركز كثيرا على خاصية الطيران وتعقيداته.

كاميرا لكنها تطير

وتبدو حوامات السيلفي مثل اللعبة التي يمرح بها الأطفال، وتحمل أسماء شركات مختلفة مثل “اير سيلفي” أو “ريفيل سي-مي” أو “إيلفي”، وتوفر بعض الشركات طريقة استعمال سهلة وبسيطة لهذه الحوامات مع وظيفة تسجيل الفيديو فائق الوضوح أو وضع الضبط اتبعني “فللو مي”.

وأوضح دانيال شريدر، من مجلة التقنيات “تيكستيغ” على الويب قائلا، “عند توافر هاتف ذكي بتجهيزات مناسبة، فإن المستخدم يتمكن من التقاط صور فوتوغرافية أفضل من كاميرات حوامات السيلفي الرخيصة نسبيا، معتمدة على خوارزميات زيرو زيرو التي تمكنها من التعرف على الوجوه والأجساد وتتبعها في الأرجاء بكل سلاسة من أجل التقاط صورة أو مشهد فيديو مناسب”.

وعلى الرغم من ترويج الشركات لدقة الكاميرا بأنها 8 ميغابيكسل، إلا أن ذلك يكون على حساب جودة العدسات ومقاس مستشعر الصورة وجودته، وفي مثل هذه الحالات سيحصل المستخدم على صور بجودة مماثلة لصور كاميرات الهواتف الذكية الرخيصة.

ويتم التحكم في الكاميرات الطائرة الصغيرة عن طريق تطبيق الهواتف الذكية، وحسب الشركة المنتجة فإنه توجد عناصر التحكم على الشاشة أو يعتمد المستخدم على مستشعرات الموضع بالهاتف الذكي، ويتم الاتصال اللاسلكي من أجل نقل أوامر التحكم والصور ومقاطع الفيديو عن طريق وحدات الشبكة المحلية اللاسلكية في الهاتف الذكي والحوامة.

ولذلك فإن مدى التغطية يكون قصيرا، علاوة على أن الرياح تلعب دورا مهما أثناء التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، حيث يتعين على الحوامة معادلة الرياح والتيارات الهوائية باستمرار، حتى لا تظهر الصور مشوشة، وبطبيعة الحال فإن الموديلات الأكثر تكلفة تحلق بشكل أكثر استقرارا.

ويبلغ وزن الكاميرا الحوامة الإجمالي 240 غراما، الشيء الذي يجعل منها طائرة أخف من أن تسجل من طرف إدارة الطيران الفيدرالية حسب ما تنص عليه القوانين المتعلقة بطائرات درون.

لكن بعض وظائف حوامات السيلفي تصطدم بالقوانين المحلية السارية، حيث أوضح دانيال شريدر أن هناك بعض البلدان لا تسمح بتشغيل وضع الضبط “اتبعني”، حيث تحلق الحوامة تلقائيا خلف المستخدم، ويتطلب الأمر أن يقوم المستخدم بالتحكم في الحوامة وأن تظل تحت ناظريه باستمرار، علاوة على أنه لا يجوز تحليق الحوامة على ارتفاع أعلى من 100 متر، وألا تشكل خطورة على الأشخاص.

أجواء كل العائلة في صورة واحدة

كما يحظر التحليق فوق أماكن معينة، مثل الجموع الغفيرة من الجمهور ومراكز الشرطة ومكافحة الحرائق والعقارات السكنية والمنشآت الصناعية والمناطق الخاضعة للمطارات والمحميات الطبيعية والسلطات المحلية.

وبشكل عام يتعين على المستخدم التحقق من المكان المراد تصويره بواسطة حوامات السيلفي.

وأوضحت يوليان غراف، من مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين فستفالين، أن نشر الصور دون مراجعتها على شبكات التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى تحذيرات مكلفة، نظرا لأن الصور أو مقاطع الفيديو قد تكون خاضعة لقانون حماية حقوق الطبع والنشر، أو أن الأمر قد يستلزم موافقة الأشخاص الذين يظهرون في الصور أو مقاطع الفيديو.

ويتعين على المستخدم تقديم تنازلات في ما يتعلق بجودة الصور عند شراء حوامات السيلفي ذات التكلفة المنخفضة، وإذا رغب المستخدم في استثمار المزيد من الأموال في حوامات السيلفي، فيمكنه اللجوء إلى الموديلات ذات القدرة الفائقة على التقاط الصور الفوتوغرافية أو تسجيل مقاطع الفيديو، وبالإضافة إلى ذلك يتعين على المستخدم الاطلاع على الشروط القانونية قبل الشراء، وخاصة في ما يتعلق بقوانين الخصوصية والحوامات.

وبالرغم من كل ما قد سبق تبقى للكاميرا الطوافة نقاط ضعف تحد من فاعليتها، فهي لا تستطيع الطيران لمدة أقصاها ثماني دقائق فقط في كل مرة، لعدم قدرة شحن بطاريتها على الصمود أكثر من ذلك، وهذا بالرغم من أن الطائرة تأتي مرفقة بالعديد من البطاريات البديلة عند الشراء.

بالإضافة إلى أن الكاميرا الحوامة، كما باقي طائرات درون، بالرغم من صغر حجم محركاتها، فهي تصدر أصواتا عالية مزعجة عند طيرانها، والأكثر من كل هذا فهي لا تأتي مزودة بمتتبع جي بي أس يسمح لأصحابها بالعثور عليها عند فقدانها.