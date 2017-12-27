الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

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الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

دوافع شخصية وراء حادث إطلاق النار في مصنع جنوب موسكو

الشرطة الروسية تحاول اعتقال شخص أطلق النار في مصنع لإنتاج الحلوى وتنفي رسميا المعلومات حول وجود رهائن محتجزين.

العرب  [نُشر في 2017/12/27]

المسلح هو المالك السابق للمصنع

موسكو- قال مصدر أمني روسي الأربعاء إن شخصا قام باحتجاز عدة أشخاص في مصنع لإنتاج الحلوى بجنوب شرقي موسكو.

وفتح مسلح النار داخل مصنع للمعجنات في موسكو فقتل شخصا واحتجز عددا غير معروف من الرهائن.

وقالت وكالة الأنباء الروسية إن الشرطة طوقت مبنى مصنع "منشفيك" في جنوب شرق موسكو وتحاول التواصل مع المسلح وتحرير الرهائن.

وأشارت وكالة إنترفاكس للأنباء إلى أن شخصين على الأقل أصيبا في إطلاق النار وأن التقارير الأولية تفيد بأن القتيل كان حارسا للأمن في المصنع الذي يقع في شارع إيلوفايسكايا.

وكانت المديرية العامة للشؤون الداخلية في العاصمة الروسية قد أفادت في وقت سابق، بأن الشرطة تحاول اعتقال شخص أطلق النار في مبنى جنوب شرق موسكو.

وتقول الشرطة إن المسلح، وهو المالك السابق للمصنع، تحصن في المبنى، ويرفض السماح لأحد بالدخول.

وقال مصدر إن خلافا وقع بين المالك السابق للمصنع وعناصر دائرة تنفيذ الأحكام القضائية الذين حاولوا الحجز على المبنى، مضيفا أنه خلال التلاسن أطلق المالك النار على المحيطين به فقتل أحد الأشخاص.

وذكرت وسائل إعلامية محلية أن الحادث "شخصي" وليس له صلة بالإرهاب. وحسب ذات المصادر، فقد نفت الشر شرطة موسكو المعلومات بشأن احتجاز رهائن.

كما قال المكتب الصحفي للإدارة العامة لوزارة الداخلية بالعاصمة الروسية "ننفي رسميا المعلومات حول وجود رهائن بمبنى على شارع الوفايسكايا".

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