الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

مقتل ياسر الأحمر في قصف للتحالف يكشف تهاوي قوة الحوثيين

غارة جوية استهدفت القيادي الحوثي ياسر الأحمر بالقرب من مديرية حيس بمحافظة الحديدة ما أسفر عن مقتله وعدد كبير من مرافقيه.

العرب  [نُشر في 2017/12/27]

الحوثيون عينوا ياسر الأحمر قائدا للواء 135

صنعاء- أكدت مصادر عسكرية في الجيش اليمني الموالي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الأربعاء مقتل القيادي الحوثي ياسر الأحمر في قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة غرب صنعاء.

وقالت المصادر إن غارة جوية استهدفت القيادي الحوثي ياسر الأحمر وعددا من مرافقيه مساء الاثنين بالقرب من مديرية حيس في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن مقتله وعدد كبير من مرافقيه.

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي حاولت التغطية على مقتل الأحمر "كي لا تكشف عن تهاوي قوتها وهزيمتها أمام قوات الشرعية".

وياسر الأحمر هو أحد أبرز قيادات الحوثي، وعضو ما تسمى باللجنة الثورية العليا للحوثيين، وقد ساهم في إسقاط محافظة عمران، شمالي اليمن في قبضة الحوثيين عام 2014، ومؤخرا عينه الحوثيون قائدا للواء 135 الموالي لهم.

وينتمي ياسر فيصل حسين قاسم الأحمر، (35 عام) إلى بلدة العصيمات منطقة خراش الخمري مديرية حوث بمحافظة عمران شمال صنعاء.

ويرتبط بعلاقة قرابة مع عائلة الشيخ القبلي البارز عبدالله بن حسين الأحمر، الذي دفعه الخلاف معهم قبل سنوات طويلة إلى الانتقال والسكن في صعدة معقل الحوثيين الرئيسي، حيث تأثر بفكرهم، وأصبح من قادتهم، وفق مصادر مقربه منه.

وتشير مصادر متعددة، إلى أن ياسر الأحمر قد اشتهر في السابق بقيادة عصابات لقطع الطرق والنهب والسلب.

وبسبب العداوة القديمة بينه وبين عائلة آل الأحمر، استخدمته ميليشيات الحوثي في معركتها لاجتياح وإسقاط خمر مطلع العام 2014، حيث وقف متفاخرا على أطلال بيت الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بعد تفجيره.

وقد تم تعيينه "مشرفاً للحوثيين" على قبيلة حاشد، وهي إحدى أكبر القبائل اليمنية، كما ظهر ذلك في توصيفه أثناء السيطرة على عمران.

وعقب اجتياحها للعاصمة صنعاء، أوكلت ميليشيات الحوثي لياسر الأحمر، مهمة قيادة مجاميعها المسلحة في محافظة إب وسط اليمن، حيث اشتهر بارتكاب جرائم متعددة وممارسة أعمال نهب واسعة للأراضي والممتلكات العامة والخاصة.

وفي 15 أكتوبر 2017، أعلنت ميليشيات الحوثي عن تعيين ياسر الأحمر قائدا للواء 135 مشاة برتبة عقيد، حتى لقي مصرعه بغارة للتحالف العربي في الحديدة.

كما أعلنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، سقوط عشرات القتلى والجرحى، من مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثي) جراء غارات جوية للتحالف العربي بمحافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية، شمالي البلاد.

وقال مصدر إن "طيران التحالف شن مساء الثلاثاء، غارات جوية، استهدفت عناصر الميليشيا الحوثية، أثناء تجمعهم في معسكر تدريبي تابع للقيادي عبدالكريم الحوثي، بوادي سودة مذاب، في محافظة الجوف".

وأضاف المصدر أن "الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا الحوثية".

وأوضح أن "غارات أخرى، استهدفت مواقع وآليات قتالية ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية بمعسكر حام، في مديرية المتون، شمالي المحافظة نفسها".

وأفاد أن "هذه الغارات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا، علاوة على تدمير آليات ثقيلة، وكمية من الأسلحة والذخائر".

ومنذ نحو ثلاثة أعوام، تشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.

العالم الآن

الرباط تقدم نموذج القوة الناعمة في أفريقيا

2017-12-27

بدء عمليات إجلاء لحالات إنسانية من الغوطة الشرقية

2017-12-27

مقتل ياسر الأحمر في قصف للتحالف يكشف تهاوي قوة الحوثيين

2017-12-27

حكومة طرابلس تفعّل المصالحة لإنهاء أزمة تاورغاء

2017-12-27

غواتيمالا تخالف قرارا أمميا بنقل سفارتها إلى القدس

2017-12-27

تركيا: اعتقال 54 موظفا سابقا بجامعة لصلات بغولن

2017-12-27

روسيا تؤسس لوجود دائم في قاعدتين بسوريا

yesterday 10:26:02

المعارضة السورية ترفض مؤتمر سوتشي

yesterday 06:44:27

الجيش النيجيري يحبط هجوما لبوكو حرام على مايدوغوري

yesterday 07:01:30

حفتر يقبل بالانتخابات تجنبا للعزلة الدولية

yesterday 07:46:00

:: اختيارات المحرر

على هامش الاحتفال بالأعياد.. الشرير لا يتحول إلى طيب

الناشرون يكافحون لإنقاذ سوق المجلات من الموت

الدراما اللبنانية.. عين على الداخل وأخرى على الفضائيات العربية

التدليك باللمس مفيد للمشرفين على الموت

شرطة دبي تستعين بالحشرات لكشف ملابسات الجرائم

إيشواريا راي تحذر من الغرق في وسائل التواصل

فساتين الزفاف تشهد تنوعا غير مسبوق

البرد القارس يزيد معاناة النازحين في سوريا قساوة

موديلات استثنائية تظهر للمرة الأولى من جدة

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا