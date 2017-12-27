مقتل ياسر الأحمر في قصف للتحالف يكشف تهاوي قوة الحوثيين

غارة جوية استهدفت القيادي الحوثي ياسر الأحمر بالقرب من مديرية حيس بمحافظة الحديدة ما أسفر عن مقتله وعدد كبير من مرافقيه.

العرب

الحوثيون عينوا ياسر الأحمر قائدا للواء 135

صنعاء- أكدت مصادر عسكرية في الجيش اليمني الموالي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الأربعاء مقتل القيادي الحوثي ياسر الأحمر في قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة غرب صنعاء.

وقالت المصادر إن غارة جوية استهدفت القيادي الحوثي ياسر الأحمر وعددا من مرافقيه مساء الاثنين بالقرب من مديرية حيس في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن مقتله وعدد كبير من مرافقيه.

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي حاولت التغطية على مقتل الأحمر "كي لا تكشف عن تهاوي قوتها وهزيمتها أمام قوات الشرعية".

وياسر الأحمر هو أحد أبرز قيادات الحوثي، وعضو ما تسمى باللجنة الثورية العليا للحوثيين، وقد ساهم في إسقاط محافظة عمران، شمالي اليمن في قبضة الحوثيين عام 2014، ومؤخرا عينه الحوثيون قائدا للواء 135 الموالي لهم.

وينتمي ياسر فيصل حسين قاسم الأحمر، (35 عام) إلى بلدة العصيمات منطقة خراش الخمري مديرية حوث بمحافظة عمران شمال صنعاء.

ويرتبط بعلاقة قرابة مع عائلة الشيخ القبلي البارز عبدالله بن حسين الأحمر، الذي دفعه الخلاف معهم قبل سنوات طويلة إلى الانتقال والسكن في صعدة معقل الحوثيين الرئيسي، حيث تأثر بفكرهم، وأصبح من قادتهم، وفق مصادر مقربه منه.

وتشير مصادر متعددة، إلى أن ياسر الأحمر قد اشتهر في السابق بقيادة عصابات لقطع الطرق والنهب والسلب.

وبسبب العداوة القديمة بينه وبين عائلة آل الأحمر، استخدمته ميليشيات الحوثي في معركتها لاجتياح وإسقاط خمر مطلع العام 2014، حيث وقف متفاخرا على أطلال بيت الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بعد تفجيره.

وقد تم تعيينه "مشرفاً للحوثيين" على قبيلة حاشد، وهي إحدى أكبر القبائل اليمنية، كما ظهر ذلك في توصيفه أثناء السيطرة على عمران.

وعقب اجتياحها للعاصمة صنعاء، أوكلت ميليشيات الحوثي لياسر الأحمر، مهمة قيادة مجاميعها المسلحة في محافظة إب وسط اليمن، حيث اشتهر بارتكاب جرائم متعددة وممارسة أعمال نهب واسعة للأراضي والممتلكات العامة والخاصة.

وفي 15 أكتوبر 2017، أعلنت ميليشيات الحوثي عن تعيين ياسر الأحمر قائدا للواء 135 مشاة برتبة عقيد، حتى لقي مصرعه بغارة للتحالف العربي في الحديدة.

كما أعلنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، سقوط عشرات القتلى والجرحى، من مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثي) جراء غارات جوية للتحالف العربي بمحافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية، شمالي البلاد.

وقال مصدر إن "طيران التحالف شن مساء الثلاثاء، غارات جوية، استهدفت عناصر الميليشيا الحوثية، أثناء تجمعهم في معسكر تدريبي تابع للقيادي عبدالكريم الحوثي، بوادي سودة مذاب، في محافظة الجوف".

وأضاف المصدر أن "الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا الحوثية".

وأوضح أن "غارات أخرى، استهدفت مواقع وآليات قتالية ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية بمعسكر حام، في مديرية المتون، شمالي المحافظة نفسها".

وأفاد أن "هذه الغارات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا، علاوة على تدمير آليات ثقيلة، وكمية من الأسلحة والذخائر".

ومنذ نحو ثلاثة أعوام، تشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.