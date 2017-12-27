بدء عمليات إجلاء لحالات إنسانية من الغوطة الشرقية

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبدأ في عمليات إجلاء طبي بعد 'مفاوضات طويلة' مع السلطات السورية التي وافقت على نقل 29 حالة حرجة.

العرب

قوات الأسد تحاصر قرابة 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية

دمشق- بدأت عمليات الاجلاء الطبي من منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة بالقرب من دمشق بعد اشهر من الانتظار، كما اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وكتبت اللجنة في تغريدة على حسابها على تويتر "هذه الليلة بدأت جمعية الهلال الاحمر السوري مع فريق من اللجنة الدولية للصليب الاحمر اجلاء الحالات الطبية الحرجة من الغوطة الشرقية الى دمشق".

وتظهر صور ارفقت بالتغريدة قافلة من سيارات الاسعاف تستعد لنقل المصابين بحالات مرضية حرجة.

من جهتها، قالت الجمعية الطبية السورية الاميركية وهي منظمة اخرى للمساعدات، ان عمليات الاجلاء شملت "29 حالة حرجة تمت الموافقة على اجلائها لاسباب طبية الى دمشق".

واوضحت انه "تم اجلاء اربعة جرحى، وسيتم نقل الباقين في الايام المقبلة". وتنتظر الأمم المتحدة منذ أشهر أن تقدم السلطات السورية "خطابات تسهيل" للسماح بالقيام بعملية إغاثة.

وكتبت جمعية الهلال الاحمر السوري في تغريدة ان متطوعيها "بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقومون بنقل حالات إنسانية إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج".

واضافت ان "هذه المهمة تأتي بعد مفاوضات طويلة من قبل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر".

والغوطة الشرقية قرب دمشق هي واحد من آخر معاقل الفصائل المسلحة التي تقاتل قوات الرئيس بشار الاسد. وهي تخضع لحصار محكم منذ 2013 وتعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية لسكانها.

وتحاصر قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد قرابة 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية وناشدت الأمم المتحدة حكومة دمشق السماح بإجلاء نحو 500 مريض بينهم أطفال مصابون بالسرطان.

وكانت الامم المتحدة اعلنت في 21 ديسمبر ان 16 شخصا على الاقل قضوا اثناء انتظارهم عمليات اخلاء طبي من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

وقال يان ايغلاند رئيس مجموعة العمل الانساني التابعة للامم المتحدة في سوريا، إن لائحة وضعت قبل عدة اشهر تتضمن نحو 500 شخص بحاجة ماسة لاجلاء، يتقلص عددها بسرعة.

واضاف ان "الرقم ينخفض، ليس لاننا نقوم باخلاء الناس بل لأنهم يموتون". وتابع "لدينا تأكيدات بوفاة 16 شخصا من تلك اللوائح منذ اعادة تقديمها في نوفمبر، وربما يكون العدد أعلى".

وقال ايغلاند ان "عمليات الاجلاء والجهود لادخال مساعدات الى المنطقة، متوقفة لعدم الحصول على موافقة السلطات السورية".

كما أوضح محمد قطوب مدير الجمعية الطبية السورية الأميركية في تغريدة انه تمت الموافقة على إجلاء خمسة أشخاص كدفعة أولى في إطار اتفاق لتبادل المحتجزين بين الحكومة السورية وجماعة جيش الإسلام المسلحة. ولم يتضح لماذا لم يغادر سوى أربعة فقط من الخمسة.