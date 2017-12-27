البشير يضع الاقتصاد السوداني في سلة أردوغان

الخرطوم- أحدثت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم انقلابا شاملا في السياسات الاقتصادية السودانية، لكنه يبدو محفوفا بالمخاطر وينطوي على مغامرة بالغة وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة في العلاقة مع دول أخرى.
وفتحت الخرطوم جميع أبواب الفرص الاستثمارية أمام أردوغان بطريقة غير مسبوقة، وصلت إلى منح أنقرة حقوق إدارة جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتتولى إدارتها لفترة زمنية لم يتم الإفصاح عنها.
كما عرضت الحكومة السودانية على الشركات التركية في منتدى الأعمال السوداني التركي استثمار مليون فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع) لزراعة القطن والحبوب الزيتية.
ووقع السودان وتركيا 22 اتفاقية خلال انعقاد منتدى الأعمال التركي السوداني في العاصمة السودانية. وأكد البلدان أن ذلك يهدف لرفع حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار.
وقد شكك المحللون بقدرة تلك الاتفاقات على تحقيق تلك القفزة الكبيرة في التبادل التجاري بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، حيث لا يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا على 500 مليون دولار وهي في معظمها صادرات تركية إلى السودان.
وأكدوا أن فتح أبواب التبادل التجاري سيؤدي إلى إغراق السوق السوداني بالسلع الرخيصة التركية ويؤدي إلى توقف الكثير من النشاطات الاقتصادية في البلاد مثلما حدث في بلدان أخرى تعاني من إغراق السلع التركية.
وتخوض السودان بذلك مغامرة كبيرة لأن رهانها على حكومة أردوغان التي تتزايد عزلتها الدولية بسبب الأجندة الأيديولوجية التي أضرت بعلاقات تركيا مع الدول الغربية والدول الخليجية. ومن المتوقع أن تفقد الخرطوم الكثير من العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج التي مكنتها من تخفيف أزماتها في السنوات الماضية.
وقال أردوغان إن السودان يمتاز بإمكاناته الاقتصادية وموارده البشرية مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، بهدف نقل العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمة أكثر.
وأضاف أن الهدف الأولي هو رفع التبادل التجاري خلال عام واحد إلى ملياري دولار سنويا “لكن في ذات الوقت علينا أن نستهدف الوصول إلى 10 مليارات دولار” وأكد إمكانية الوصول إلى ذلك الهدف خلال فترة قصيرة من خلال تطوير المشاريع المشتركة.
وذكر أن الاتفاقيات التي تم توقيعها ستساهم في نقل العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الهدف المنشود، داعيا إلى استغلال اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى الأعمال بين الجانبين على أفضل وجه في هذا الإطار.
وأشار إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الزراعة وتربية الماشية، سيشكل دافعا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التركية السودانية، داعيا المستثمرين الأتراك إلى تكثيف استثماراتهم في السودان.
ويكشف حجم الوفد الذي رافق أردوغان والذي ضم أكثر من 200 رجل أعمال وعددا من الوزراء والمسؤولين حجم التحول في سياسات البلدين والرهان الجديد لتخفيف عزلتهما ومتاعبهما الاقتصادية.
ويرى محللون أن أجندة الإسلام السياسية ودعم فروع جماعة الإخوان المسلمين هي التي تحرك سياسات أردوغان، الذي أفقد الاقتصاد الكثير من أسواق المنطقة بسبب تلك السياسات.
وعانى السودان لفترة طويلة من متاعب اقتصادية كبيرة بسبب التقلبات السياسية لحكومة الرئيس عمر البشير التي تغير تحالفاتها بين فترة وأخرى، وقد ازدادت متاعبها الاقتصادية قبل سنوات حين راهنت على التقارب الاقتصادي مع إيران.