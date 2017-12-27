التدليك باللمس مفيد للمشرفين على الموت

دراسة سويدية تشير إلى أن التدليك يمكنه الحد من الألم والرغبة في تناول المواد الأفيونية كعلاج بالنسبة للمرضى المشرفين على الموت.

العرب

علاج تكميلي

ستوكهولم – أشارت دراسة سويدية إلى أن التدليك الخفيف يمكنه الحد من الألم والقلق والرغبة في تناول المواد الأفيونية كعلاج بالنسبة للمرضى المشرفين على الموت.

وقالت الباحثة ليندا بيورخيم-برغمان التي شاركت في وضع الدراسة “يعاني المرضى المشرفون على الموت آلاما ومعاناة وجودِيَّتَيْن. من الصعب علاج هذه الآلام بالأدوية وتعتبر الوسائل التكميلية، مثل التدليك، بديلا”.

وعكفت برغمان وزملاؤها على دراسة حالات 41 مريضا على فراش الموت حصلوا على تدليك باللمس لليدين أو القدمين أو الظهر حسب رغبة كل مريض. والتدليك باللمس نوع من أنواع التدليك الخفيف الذي لا يتضمن الضغط بقوة على الجلد.

وحصل المرضى على ثلاث جلسات علاج بالتدليك في المتوسط تتراوح مدة الواحدة منها بين 15 و45 دقيقة. وبعد ذلك تراجع إحساس المرضى بالألم والقلق نقطتين تقريبا على مقياس من عشر نقاط مما يشير إلى حدوث تحسن.

وقال الباحثون إن التأثير الإيجابي كان واضحا بعد أول جلسة لكنه استمر بعد الجلسات التالية.

ويؤدي هذا النوع من التدليك إلى إفراز هرمون الأوكسيتوسين بشكل أساسي، وهو الهرمون المشهور بإثارة مشاعر العافية والراحة، كما يتم تثبيط هرمونات مثل الكورتيزول ومواد مثل أكسيد النيتريك التي تعتبر مسببة “للتوتر”.