الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

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الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

مسقط تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

سلطنة عمان ستفرض ضريبة جديدة على المشروبات المحلاة والتبغ بحلول منتصف العام المقبل لتلتحق بدول خليجية أخرى طبقت تلك الضرائب الانتقائية في العام الحالي.

العرب  [نُشر في 2017/12/27، العدد: 10853، ص(11)]

القرار قد يضر بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية

مسقط- كشفت وسائل إعلام محلية أن عمان سترجئ فرض ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2019 بدلا من العام المقبل كما كان مخططا، وهو قرار قد يضر بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية الهشة.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية عـام 2018. ومن المقـرر أن تبـدأ السعـودية والإمارات في فرض الضريبة في الأول من يناير في حين تمضي دول أخرى ببطء في اتخاذ الترتيبات التشريعية والإدارية اللازمة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف عمان عن مصادر بوزارة المالية أن عمان ستفرض ضريبة جديدة على المشروبات المحلاة والتبغ بحلول منتصف العام المقبل لتلتحق بدول خليجية أخرى طبقت تلك الضرائب الانتقائية في العام الحالي.

وقدر صنـدوق النقد الدولي أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافـة بنسبة 5 بالمئة في عمان إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.7 بالمئة أو ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار.

وفي وقـت سابـق من الشهـر الجـاري خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيـف عمـان إلى “بـي.بـي.بـي سالـب” وهـو أعلى بـدرجـة واحـدة فقــط مــن تصنيـف عـالي المخاطر، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأشارت الوكالة إلى العجز الكبير في الميزانية الذي يقدر بنحو 12.8 بالمئـة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي. وتصنف وكالة ستاندرد أند بورز بالفعل الدين العماني بأنه عالي المخاطر. وتفيد بيانات وزارة المالية أن العجز في ميزانية عمـان في أول عشرة أشهر من العـام الجـاري تقلـص بنحـو الثلـث بمقــارنة سنـوية ليصل إلى نحو 8.31 مليار دولار.

ويعتقد مراقبون أن الكويت ستتأخر كثيرا في فرض ضريبة القيمة المضافة بسبب بطء الإجراءات الحكومية وإمكانية عرقلتها في البرلمان المستقل نسبيا، في حين أعلنت البحرين أنها ستبدأ في تطبيقها في منتصف العام المقبل.

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