الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

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الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

استعدادات لإعادة إعمار مدينة بنغازي

مساع ليبية لحشد الدعم من أجل إعادة إعمار بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.

العرب  [نُشر في 2017/12/27، العدد: 10853، ص(4)]

هل عادت الأمور إلى طبيعتها في المدينة

بنغازي (ليبيا) – أعلنت السلطات في شرق ليبيا عن عقد مؤتمر في مارس لحشد الدعم لإعادة إعمار مدينة بنغازي ثاني أكبر مدينة ليبية بعد أن لحقت بها أضرار بالغة جراء ثلاث سنوات من القتال بين قوات الجيش وجماعات إرهابية على غرار تنظيمي داعش وأنصار الشريعة.

ويشير الإعلان عن عقد المؤتمر إلى رغبة في إظهار عودة الأمور إلى طبيعتها في ميناء بنغازي بعد أن أعلن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر نهاية حملة لطرد الإرهابيين في يوليو الماضي.

واستمرت الاشتباكات بوتيرة متقطعة في بعض المناطق المعزولة لكن الحياة عادت إلى طبيعتها في باقي أنحاء المدينة وإن كانت بعض الأحياء تعرضت لدمار شبه كامل بفعل القصف والضربات الجوية.

وقال منظمون إن المؤتمر سيعقد تحت مسمى “المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي” في الفترة من 19 إلى 21 مارس. وأضافوا في دعوة نشرت على الإنترنت أن معرضا مدته ستة أيام سيقام في نفس الشهر.

وكانت عائشة الطبلقي رئيسة لجنة التحضير للمؤتمر العالمي لـ”إعمار بنغازي” أكدت الشهر الماضي أنه تم البدء في إرسال دعوات إلى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية لتقديم تصوراتها لإعمار المدينة، مشيرةً إلى أن المؤتمر سينعقد قريباً كي يتم البدء في العمل العام المقبل.

ومنذ أن وضعت الحرب أوزارها، زار عدد من رجال الأعمال من مختلف الدول العربية والأوروبية، مدينة بنغازي لبحث المشاركة في إعادة الإعمار التي يقول مراقبون إن تكلفتها تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

وأعرب سفير إيطاليا لدى ليبيا خلال زيارة أداها إلى بنغازي عن رغبة بلاده في المشاركة في إعادة إعمار المدينة.

وقال “ناقشنا مع عميد البلدية كيفية تقديم كافة الخدمات والتعاون لخدمة المدينة، فهناك الكثير من الشركات الإيطالية التي تُريد المشاركة في إعادة إعمارها، كما نسعى إلى دعوة الشركات الإيطالية للمشاركة في تنظيم مؤتمر في بنغازي في كافة المجالات”.

وذكر بيروني أن الشركات الإيطالية لديها الخبرة الكبيرة في كل المجالات، وهي مستعدة للعودة إلى ليبيا للمساهمة في إعادة بناء المدارس والموانئ، والمساعدة في تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها ليبيا.

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