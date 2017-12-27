متفرقات: الترجي التونسي بين المغربي الركراكي والبرتغالي دوارتي

قائد المنتخب الكويتي لكرة القدم بدر المطوع يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده والاكتفاء بالمشاركة المحلية مع ناديه القادسية بعد مسيرة متميزة.

العرب

هل يخلف وليد الركراكي فوزي البنزرتي

◄ شرعت إدارة الترجي الرياضي التونسي في البحث عن البديل للمدرب فوزي البنزرتي بعد أن قبل رئيس النادي الاستقالة التي قدمها إثر لقاء الكلاسيكو ضد الصفاقسي.

وتتجه النية للتفاوض مع المدرب المغربي وليد الركراكي، الذي كان قريبا من النجم الساحلي في وقت سابق، والبرتغالي باولو دوارتي الذي درب الصفاقسي في 2016.

وحتى الاستقرار على بديل فإن المساعد الأول للبنزرتي معين الشعباني هو الذي سيقود الفريق الأربعاء 27 ديسمبر في مباراة الجولة 14 للدوري أمام أولمبيك مدنين.

◄ أعلن بدر المطوع قائد المنتخب الكويتي لكرة القدم اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده بعد مسيرة متميزة. وفي تصريح صحافي أعلن المطوع اعتزاله اللعب الدولي والاكتفاء بالمشاركة المحلية مع ناديه القادسية.

وأبدى الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي حزنه على نهاية مسيرة لاعبين مهمين في منتخب بلاده مثل بدر المطوع بعدما خرج الأزرق من كأس الخليج 23، وحاجته للانتظار إلى ما يقارب 4 أعوام لخوض أول مشاركة دولية. ويعتبر المطوع أحد الأعمدة الأساسية في الكويت.

◄ قرر اتحاد الكرة المغربي إيقاف مسابقة الدوري الاحترافي 36 يوما، إذ ستكون الجولة المقررة الأحد هي الأخيرة قبل فترة التوقف، وذلك لفسح المجال أمام احتضان المغرب لنهائيات أمم أفريقيا للمحليين.

ودأب اتحاد الكرة المغربي على إيقاف الدوري كل مرة في هذه الفترة لأكثر من شهر، رغم ارتفاع مطالب الأندية والمدربين بتقليص مدة الإيقاف. ويتصدر حسنية أكادير ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن الرجاء الثاني، وهو مرشح بقوة لحيازة لقب بطل الشتاء لأول مرة منذ 2002.

◄ لم تستطع الرياضة النسائية في 2017 أن تحرز المساواة التي تستحقها مع رياضة الذكور رغم النجاحات التي حققتها.

وفي 2017، واصلت العناوين الكبيرة والتغطية الإعلامية تحليقها في عالم الرياضة على مستوى الرجال فيما كانت بنسب أقل كثيرا في عالم الرياضة النسائية.

ولهذا، لم تنل لاعبة التنس الأميركية سيرينا وليامز على فوزها باللقب الـ23 لها في بطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى نصف التغطية الإعلامية والاهتمام الذي يحظى به نجما التنس روجيه فيدرر ورافائيل نادال.