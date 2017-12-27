3 أندية إماراتية استفادت من الانتقالات الشتوية

نادي الظفرة يتعاقد مع البرازيلي فيرناندو فيانا سيلفا، والشارقة يضم الأوزبكي شوكوروف، ودبا الفجيرة يختار رودولفو جوسي بارديلا بديلا لسياو.

العرب

فيرناندو فيانا في نادي الظفرة حتى نهاية الموسم

أبوظبي - بدأت الأندية الإماراتية مرحلة الانتقالات الشتوية مبكرا حيث أجرى أكثر من فريق تعديلات على مستوى لاعبيه الأجانب مع فتح باب الانتقالات منذ 11 ديسمبر وتستمر حتى الثامن من يناير القادم.

وتعاقد نادي الظفرة مع البرازيلي فيرناندو فيانا سيلفا المهاجم السابق لنادي بوتيف بلوفديف البلغاري حتى نهاية الموسم الجاري والبرازيلي جورجي دا سيلفا لاعب الباطن السعودي السابق، والأوزبكي سيغور أريغور لاعب فريق باختاكور، وتم الاستغناء عن خدمات البرازيلي إلتون ألميدا الذي غاب عن الفريق فترة طويلة بسبب الإصابة، إضافة إلى العراقي مهند كرار.

ويحتل الظفرة المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط. وتعاقد نادي الشارقة مع الأوزبكي شوكوروف بدلا من الأسترالي رايان ماك جوان، ومع البرازيلي لويس مارسيلو” لولينيو” بدلا من التشيلي سيزار بيناريس علما بأنه يمتلك العديد من التجارب الاحترافية آخرها بالدوري الكوري الجنوبي مع فريق بوهانغ ستيليرز، ويحتل فريق الشارقة حاليا المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

كما تعاقد دبا الفجيرة مع البرازيلي رودولفو جوسي بارديلا قادما من كابيفاريانو البرازيلي بديلا للبرازيلي الآخر سياو الذي تعرض لإصابات متعددة حرمت الفريق من جهوده لفترات طويلة في الدور الأول. وأنهى الجزيرة التعاقد مع الفرنسي لاسانا ديارا.