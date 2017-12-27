الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

3 أندية إماراتية استفادت من الانتقالات الشتوية

نادي الظفرة يتعاقد مع البرازيلي فيرناندو فيانا سيلفا، والشارقة يضم الأوزبكي شوكوروف، ودبا الفجيرة يختار رودولفو جوسي بارديلا بديلا لسياو.

العرب  [نُشر في 2017/12/27، العدد: 10853، ص(22)]

فيرناندو فيانا في نادي الظفرة حتى نهاية الموسم

أبوظبي - بدأت الأندية الإماراتية مرحلة الانتقالات الشتوية مبكرا حيث أجرى أكثر من فريق تعديلات على مستوى لاعبيه الأجانب مع فتح باب الانتقالات منذ 11 ديسمبر وتستمر حتى الثامن من يناير القادم.

وتعاقد نادي الظفرة مع البرازيلي فيرناندو فيانا سيلفا المهاجم السابق لنادي بوتيف بلوفديف البلغاري حتى نهاية الموسم الجاري والبرازيلي جورجي دا سيلفا لاعب الباطن السعودي السابق، والأوزبكي سيغور أريغور لاعب فريق باختاكور، وتم الاستغناء عن خدمات البرازيلي إلتون ألميدا الذي غاب عن الفريق فترة طويلة بسبب الإصابة، إضافة إلى العراقي مهند كرار.

ويحتل الظفرة المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط. وتعاقد نادي الشارقة مع الأوزبكي شوكوروف بدلا من الأسترالي رايان ماك جوان، ومع البرازيلي لويس مارسيلو” لولينيو” بدلا من التشيلي سيزار بيناريس علما بأنه يمتلك العديد من التجارب الاحترافية آخرها بالدوري الكوري الجنوبي مع فريق بوهانغ ستيليرز، ويحتل فريق الشارقة حاليا المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

كما تعاقد دبا الفجيرة مع البرازيلي رودولفو جوسي بارديلا قادما من كابيفاريانو البرازيلي بديلا للبرازيلي الآخر سياو الذي تعرض لإصابات متعددة حرمت الفريق من جهوده لفترات طويلة في الدور الأول. وأنهى الجزيرة التعاقد مع الفرنسي لاسانا ديارا.

:: اقرأ أيضاً

نبيل معلول يحيي ظاهرة التجنيس في منتخب تونس

لامبارد يقود قافلة المعتزلين في 2017

الاتحاد الدولي يشيد ببطولة كأس الخليج

أوروغواي تتصدى لهجرة المواهب

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

قرقاش يحذر من أطماع طهران وأنقرة في العالم العربي

2017-12-27

الرباط تقدم نموذج القوة الناعمة في أفريقيا

2017-12-27

بدء عمليات إجلاء لحالات إنسانية من الغوطة الشرقية

2017-12-27

مقتل ياسر الأحمر في قصف للتحالف يكشف تهاوي قوة الحوثيين

2017-12-27

حكومة طرابلس تفعّل المصالحة لإنهاء أزمة تاورغاء

2017-12-27

غواتيمالا تخالف قرارا أمميا بنقل سفارتها إلى القدس

2017-12-27

تركيا: اعتقال 54 موظفا سابقا بجامعة لصلات بغولن

2017-12-27

روسيا تؤسس لوجود دائم في قاعدتين بسوريا

yesterday 10:26:02

المعارضة السورية ترفض مؤتمر سوتشي

yesterday 06:44:27

الجيش النيجيري يحبط هجوما لبوكو حرام على مايدوغوري

yesterday 07:01:30

:: اختيارات المحرر

على هامش الاحتفال بالأعياد.. الشرير لا يتحول إلى طيب

الناشرون يكافحون لإنقاذ سوق المجلات من الموت

الدراما اللبنانية.. عين على الداخل وأخرى على الفضائيات العربية

التدليك باللمس مفيد للمشرفين على الموت

شرطة دبي تستعين بالحشرات لكشف ملابسات الجرائم

إيشواريا راي تحذر من الغرق في وسائل التواصل

فساتين الزفاف تشهد تنوعا غير مسبوق

البرد القارس يزيد معاناة النازحين في سوريا قساوة

موديلات استثنائية تظهر للمرة الأولى من جدة

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا