أبرز تغريدات العرب: لا تثق بقوم يخافون على أخلاقهم من الحرية

aliwajeehmahjob@
لم يعد أحيانا أن نكتفي بالصمت لتقول إنه خير من الكلام، بل أصبح "غالبا" أن يغني الصمت عن الترفع من مجاراة الفوضى. #العراق.
ma573573@
ma573573@
الدولة العثمانية دولة طاغية قمعية متوحشة. لكن، دُول الخلافة السابقة (= الأموية والعباسية) لا تقل عنها طغيانا وقمعا وتوحشا. النقد التاريخي يجب أن يطال الكل.
heshamsweary121@
heshamsweary121@
من قانون حظر إهانة الرموز الدينية والتاريخية إلى قانون تجريم الإلحاد محاكم التفتيش بدأت وعصر أحمس على الأبواب ضد كل من يحمل عبء التنوير في مصر.
hibaalmidlij@
hibaalmidlij@
افعل ما تريد ولا تناقش، فأغلب من حولك لا يهدف إلى النقاش الجاد بقدر ما يرغب في إيقاعك في فخ الجدال المرهق، فهو لم ولن يستمع إلا لصوته فقط..
shazlong81@
shazlong81@
غادر... فجرح سطحي أفضل من مذبحة بعد حين.
TurkiHAlhamad1@
TurkiHAlhamad1@
سبحان مغير الأحوال.. قبل فترة ليست بعيدة، كان الشطرنج من المحرمات واليوم مسابقة دولية للعبة تحتضنها السعودية.. إنه التغيير الذي لا يقف في طريقه أحد.
khaledmontaser@
khaledmontaser@
بمناسبة قانون تجريم الإلحاد ليت الدولة وحرصاً على تدين مواطنيها تعلن عن وظيفة محصل دين مثل محصل الكهربا كده يفوت على البيوت ويقرأ عدادات الإيمان!!. #مصر.
FatimaNaoot@
FatimaNaoot@
لا شك عندي في ذلك.. الأعلى صخبا وبذاءة دائما هو الأفقر إيمانا.
engymarawaan@
engymarawaan@
ارحل يا ديسمبر، أخبرهم يا ديسمبر، لا تذهب يا ديسمبر، انتظر يا ديسمبر، كأنه سواق أبوهم ديسمبر هذا.
Klam_56@
Klam_56@
ثلاثة أشياء إذا انكسرت لا تُجبر:
- كسر القلب
- كسر الخاطر
- كسر الثقة.
ma456nal@
ma456nal@
لا تثق بأخلاق قوم يخافون على أخلاقهم من الحرية.
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HanyRamzy@ هاني رمزي ممثل مصري
HanyRamzy@
هاني رمزي
ممثل مصري