الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

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الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

أبرز تغريدات العرب: لا تثق بقوم يخافون على أخلاقهم من الحرية

العرب  [نُشر في 2017/12/27، العدد: 10853، ص(19)]

aliwajeehmahjob@

لم يعد أحيانا أن نكتفي بالصمت لتقول إنه خير من الكلام، بل أصبح "غالبا" أن يغني الصمت عن الترفع من مجاراة الفوضى. #العراق.

ma573573@

الدولة العثمانية دولة طاغية قمعية متوحشة. لكن، دُول الخلافة السابقة (= الأموية والعباسية) لا تقل عنها طغيانا وقمعا وتوحشا. النقد التاريخي يجب أن يطال الكل.

heshamsweary121@

من قانون حظر إهانة الرموز الدينية والتاريخية إلى قانون تجريم الإلحاد محاكم التفتيش بدأت وعصر أحمس على الأبواب ضد كل من يحمل عبء التنوير في مصر.

hibaalmidlij@

افعل ما تريد ولا تناقش، فأغلب من حولك لا يهدف إلى النقاش الجاد بقدر ما يرغب في إيقاعك في فخ الجدال المرهق، فهو لم ولن يستمع إلا لصوته فقط..

shazlong81@

غادر... فجرح سطحي أفضل من مذبحة بعد حين.

TurkiHAlhamad1@

سبحان مغير الأحوال.. قبل فترة ليست بعيدة، كان الشطرنج من المحرمات واليوم مسابقة دولية للعبة تحتضنها السعودية.. إنه التغيير الذي لا يقف في طريقه أحد.

khaledmontaser@

بمناسبة قانون تجريم الإلحاد ليت الدولة وحرصاً على تدين مواطنيها تعلن عن وظيفة محصل دين مثل محصل الكهربا كده يفوت على البيوت ويقرأ عدادات الإيمان!!. #مصر.

FatimaNaoot@

لا شك عندي في ذلك.. الأعلى صخبا وبذاءة دائما هو الأفقر إيمانا.

engymarawaan@

ارحل يا ديسمبر، أخبرهم يا ديسمبر، لا تذهب يا ديسمبر، انتظر يا ديسمبر، كأنه سواق أبوهم ديسمبر هذا.

Klam_56@

ثلاثة أشياء إذا انكسرت لا تُجبر:

- كسر القلب

- كسر الخاطر

- كسر الثقة.

ma456nal@

لا تثق بأخلاق قوم يخافون على أخلاقهم من الحرية.

تابعوا

HanyRamzy@

هاني رمزي

ممثل مصري

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