هاشتاغ اليوم: #صغيرتي_متى_ستدفنين

مغردون يتفاعلون مع الهاشتاغ ليؤكد بعضهم على ضرورة دفن الطفلة رحمة بها، فيما اعتبر البعض الآخر أن من حق الأب أن يطلب تشريح الجثة طالما أنه يشك في ظروف الوفاة.

العرب

الأطفال يدفعون أخطاء آبائهم وهم أموات

جازان (السعودية) - في حادثة غريبة أدى خلاف عائلي بين زوج وزوجته بجازان إلى تأخر دفن طفلتهما المتوفاة منذ أكثر من شهر في حادث مروري حيث تم إيداع الجثة في إحدى ثلاجات الموتى، ما دفع مغردين إلى إطلاق هاشتاغ #صغيرتي_متى_ستدفنين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل.

وكشف حساب#جازان_الآن على تويتر أن تأخر دفن الطفلة يأتي نتيجة خلاف بين الوالدين حيث يدعي الأب بأن الأم تسببت في الحادث الذي وصفه بالجريمة.

وكتبت كوتش همسة السنوسي على تويتر:

hamssonosi@

“إكرام الميت دفنه”، لكن “ولاية” وتسلط بعض الآباء لا رادع لهما ويمتدان حتى بعد الوفاة! #سعوديات_نطلب_إسقاط_الولاية 538. #صغيرتي_متى_ستدفنين.

وكتب مغرد:

eiad200@

صغيرتي_متى_ستدفنين. لن يضيرها بقاءها في الثلاجة أودفنها تحت الأرض.. فطفلتكم ميتة منذ انفصالكم عن بعض! ارحموها بدفنها فمن ظلمتوها ستكون لكم شفيعة يوم العرض.

وقالت مغردة:

Ghada_at@

صغيرتي_متى_ستدفنين، هذه طفلة توفيت في حادث يأبى والدها أن يدفنها لخلاف مع والدتها، أصبح الأطفال يدفعون أخطاء آبائهم وهم أموات.

فيما وقفت أخرى في صف الأب:

zooztox@

من حقه أن يطلب تشريح الجثة طالما أن لديه شك في أن الموضوع فيه شيء مريب، لازم يتأكد ويرتاح قلبه قبل أن يدفنها #صغيرتي_متى_ستدفنين.

وقالت متفاعلة:

Talin06044487@

أكيد ليس هناك أم تقتل ابنتها.. وواضح لما الأب يرفض دفن البنت حتى يحرق قلب الأم.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك #صغيرتي_متى_ستدفنين.

وغرد محرر صحيفة سبق السعودية فهد كاملي:

fahadkamly@

تواصلت مع أهل الطفلة، الحادثة وقعت في الـ3 من نوفمبر، جرّاء حادث مروري وقع للطفلة أثناء عودتها من المدرسة وهي مع ابن عم والدتها. الأب يدعي بأن الحادث جنائي، والقضية ما زالت منظورة لدى الجهات المعنية ولم ينته التحقيق. #صغيرتي_متى_ستدفنين.

وانتقدت معلقة:

BVB_2018@

صغيرتي_متى_ستدفنين، خلوا عندكم إنسانية.

وأكدت أخرى:

hy9nj@

صغيرتي_متي_ستدفنين، أنا أقول من المفروض ما عاد احد ينجب أطفالا!؟