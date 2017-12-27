فساتين الزفاف تشهد تنوعا غير مسبوق

فستان الأميرات يعود بقوة هذا العام، وهو يمتاز بذيل طويل وكورسيه من الدانتيل بقصّة على شكل حرف V وتنورة منفوشة من التول.

العرب

موديل يغازل قوام العروس

برلين- تشهد موضة فساتين الزفاف في 2018 تنوعا غير مسبوق، كي تجد كل عروس موديلا يغازل قوامها ويناسب ذوقها لتكون نجمة متلألئة في ليلة عمرها.

وقالت محررة الموضة الألمانية سوزان ليبه-برنارد إن فستان الأميرات يعود بقوة هذا العام، وهو يمتاز بذيل طويل وكورسيه من الدانتيل بقصّة على شكل حرف V وتنورة منفوشة من التول.

ومن جانبها أوضحت محررة الموضة الألمانية سونيا شولتس أن فستان عروس البحر يمتاز بطابع مفعم بالأنوثة والرقة؛ حيث إنه يسلط الأضواء على منحنيات القوام من خلال قصّته الضيقة، التي تلتصق بالجسم حتى أسفل الأرداف أو حتى فوق الركبة بقليل ثم تأخذ في الاتساع.

وللمزيد من الأنوثة والرقة يزدان هذا الموديل بالدانتيل. والجديد هذا العام هو الفستان المصنوع من الدانتيل بالكامل.