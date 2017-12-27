الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

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الاربعاء 27 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10853

ملتقى جزائري للسرد في سكيكدة

الملتقى الوطني الأول حول السرد الجزائري ينطلق الأربعاء في قصر الثقافة بمحافظة سكيكدة الجزائرية تحت شعار 'من أجل سرد جزائري فاعل'.

العرب  [نُشر في 2017/12/27، العدد: 10853، ص(14)]

ملتقى يجمع نخبة من الكتاب والشعراء والنقاد الجزائريين

سكيكدة (الجزائر) - تحت شعار “من أجل سرد جزائري فاعل” ينطلق الأربعاء الملتقى الوطني الأول حول السرد الجزائري، والذي تستمر فعالياته على مدى يومين، خلال الفترة من 27 إلى 28 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في قصر الثقافة بمحافظة سكيكدة الجزائرية.

ويأتي هذا الملتقى بمشاركة نخبة من الكتاب والشعراء والنقاد الجزائريين أبرزهم الروائي والكاتب واسيني الأعرج الذي اختير كضيف شرفي للملتقى، والكاتبة زهور ونيسي، إضافة إلى الشاعر والناقد يوسف وغليسي والروائي لزهر عطية والنقاد محمد كعوان ووليد بوعديلة وغيرهم.

ويتناول الملتقى مواضيع مختلفة حول المنظور السردي، وأشكال السرد، والرواية الجزائرية: الحضور والخصائص، والسرد النسوي الجزائري، ويتضمن محاور عدة بينها جلسة التكريم التي ستشمل واسيني الأعرج بصفته ضيف الملتقى، والأديبة زهور ونيسي.

ويتناول المحور الأول من الملتقى “المنظر السردي وأشكال السرد” من تنشيط أكاديميين مختصين من أمثال محمد كعوان وفيصل الأحمر ومحمد الأمين بحري واليامين بن تومي.

أما المحور الثاني فيتطرق إلى “الرواية الجزائرية: الحضور والخصائص”، بينما يتناول المحور الثالث موضوع “السرد النسوي الجزائري” ويمثله كل من عبدالسلام جغدير، رشد قريبع، زينب لوت ونبيل بوالسليو.

وتتخلل الملتقى جلسة لقراءات إبداعية في الشعر والقصة القصيرة ينشطها لزهر عطية، صورية اينال، زهرة بوسكين، آسيا بودخانة، لخضر بن الزهرة، محمد العيد بهلولي، صفية بوطغان، محمد الطاهر عيساني، سفيان مخناش، زهرة مبارك، الضاوية كربوس، محمد بوديبة، هند جودر وغيرهم.

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